Phát hoảng súng trường bắn tỉa xuyên giáp dày 150mm của Nga

Theo đó trong năm 2017, Quân đội Nga sẽ đưa vào trang bị thử nghiệm súng trường bắn tỉa hạng nặng Kord-M đầu tiên. Dự kiến, húng sẽ được biên chế trước cho các đơn vị tác chiến đặc biệt. Với Kord-M, lính bắn tỉa Nga hoàn toàn có thể loại bỏ hoặc vô hiệu hóa bộ binh lẫn phương tiện cơ giới hạng nhẹ của đối phương từ khoảng cách 2.000m, và một lợi thế lớn nhất của khẩu súng này chính là việc nó chỉ nặng tối đa 10kg. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin Kord-M hay còn được gọi là ASVK-M và 6V7M-1 là một trong những mẫu súng trường bắn tỉa hạng nặng sử dụng đạn 12.7x108mm do nhà máy chế tạo vũ khí Degtyaryov của Nga thiết kế và sản xuất. So với các sản phẩm cùng loại của châu Âu hay của Mỹ, Kord-M nhẹ hơn rất nhiều đặc biệt là nếu so sánh nó với khẩu M82 huyền thoại Mỹ. Nguồn ảnh: ucoz.ru. Theo một đại diện của Bộ Quốc phòng Nga, hiện tại Kord-M đã sắp hoàn tất các bài kiểm tra nhà nước đối với mình và trong năm sau nhiều khả năng nó sẽ được đưa vào trang bị thử nghiệm với số lượng hạn chế trong các đơn vị tác chiến đặc biệt hoặc đổ bộ đường không Nga và sau đó sẽ là các đơn vị sơn cước. Nguồn ảnh: livejournal.com. Hiện tại, lính bắn tỉa thuộc các đơn vị tác chiến đặc biệt Nga đang sử dụng tiền thân của Kord-M là ASVK Kord có chiều dài tới 1.5m và nặng hơn 12kg. Một tay bắn tỉa lão luyện Nga có thể sử dụng Kord bắn hạ mục tiêu ở khoảng cách 1.500m. Và do các hạn chế trên nên Degtyaryov quyết định cải tiến Kord. Nguồn ảnh: bastion-karpenko. Về thiết kế cơ bản, Kord-M vẫn tương tự như Kord tuy nhiên trọng lượng của nó được cắt giảm xuống còn 10kg và tầm bắn của súng cũng được cải thiện lên 2.000m nhờ vào việc sử dụng các vật liệu tiên tiến và thay đổi công nghệ lẫn thiết kế của súng. Chỉ với một phát bắn Kord-M hoàn toàn có thể xuyên phá lớp thép dày tới 150mm, tường hoặc cả gạch bê tông. Nguồn ảnh: Twitter. Trong quá trình phát triển Kord-M, nhà máy Degtyaryov còn tiến hành thu thập ý kiến của các tay súng bắn tỉa từng sử dụng Kord để hoàn thiện mẫu súng này. Một trong số đó chính là độ giật của Kord trong mỗi phát bắn và nó tác động trực tiếp thể trạng của lính bắn tỉa trong quá trình sử dụng mẫu súng này. Do đó ở Kord-M hạn chế này được khắc phục gần như hoàn toàn. Nguồn ảnh: armyman.info. Dù vậy, Kord vẫn được đánh giá là một mẫu súng trường bắn tỉa có độ chính xác tuyệt vời phù hợp với mọi tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp ở các lữ đoàn bộ binh cho đến các đơn vị tác chiến đặc biệt. Nên việc khắc phục được các nhược điểm của Kord càng khiến mẫu súng trường bắn tỉa này trở nên nguy hiểm hơn. Nguồn ảnh: Pinterest. Nhiều hãng chế tạo vũ khí trên thế giới vẫn đang cố gắng cắt giảm trọng lượng các mẫu súng trường bắn tỉa hạng nặng của mình nhưng không ai có thể được được con số lý tưởng 10kg như Kord-M. Một số ví dụ để ta có thể so sánh như Barrett M82 nặng khoảng 13kg, Barrett XM500 nặng 11.8kg và AS50 nặng 14.1kg tất cả chúng đều có tầm bắn tối đa từ 1.500m đổ xuống 1.100m. Nguồn ảnh: dysino.com. Có thể nói lợi thế của Kord-M chính là việc các thiết kế sư của nó biết áp dụng các công nghệ mới nhất vào trong khẩu súng của mình khi sử dụng thiết kế loa che lửa mới, thay đổi vật liệu chế tạo và sử dụng các loại đạn cải tiến. Nguồn ảnh: killer.moy.su.

