Phát hoảng máy bay do phiến quân IS tự chế tạo

Những kênh truyền thông và các trang báo bằng tiếng Ả-rập vừa cho đăng tải hàng loạt những bức hình được cho là những máy bay do thám do phiến quân IS tự chế tạo dựa trên máy bay du lịch đời cũ. Nguồn ảnh: Sina. Một nguyên mẫu đang được chế tạo dở đã bị bỏ lại tại một khu chế tạo máy bay của lực lượng IS tại thành phố Mosul. Nguồn ảnh: Sina. Các chuyên gia quân sự cho rằng một chiếc máy bay này hoàn toàn có thể sử dụng tốt vào nhiệm vụ trinh sát trên không hoặc thậm chí là chất đầy bom và sử dụng như một máy bay cảm tử. Nếu điều này thành sự thật thì có lẽ cán cân về quân sự ở Trung Đông sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên để sử dụng những máy bay hạng nhẹ này vào mục đích đánh bom cảm tử có vẻ hơi quá "lãng phí" do việc kiếm được hệ thống khung gầm và động cơ máy bay cũ để "chế" lại ở Trung Đông không phải là điều dễ dàng. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, trong khu vực này cũng có sự xuất hiện của những máy bay do thám không người lái cỡ nhỏ (hay còn gọi là UAV). Những máy bay này có xuất xứ từ nhiều quốc gia khác nhau trên khắp thế giới và có lẽ đã được chuyển đến tay lực lượng phiến quân IS qua các tay thương lái buôn lậu vũ khí. Nguồn ảnh: Sina. Một hệ thống máy bay trinh sát không người lái này có giá thành khá rẻ, chỉ khoảng 150.000 USD cho 4 chiếc máy bay kèm theo máy phát sóng điều khiển từ xa và hệ thống điều khiển. Nguồn ảnh: Sina. Việc sử dụng các loại máy bay trinh sát không người lái sẽ mang đến lợi thế rất lớn cho lực lượng IS trên chiến trường nhất là trong tác chiến đô thị khi phiến quân IS có thể nắm rõ các chốt giữ của đối phương và lên phương án tiến công đánh từ bên cánh hoặc từ phía sau một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: Sina. Cận cảnh hệ thống máy quay thu thập hình ảnh trên các máy bay không người lái UAV do quân đội Iraq thu giữ được từ phiến quân IS. Nguồn ảnh: Sina.

