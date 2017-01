Phát hiện bất ngờ xe thiết giáp Trung Quốc ở châu Phi

Mạng Sina mới đây đã đăng tải loạt hình ảnh gây bất ngờ với sự xuất hiện của xe chiến đấu bộ binh Type 07P thế hệ mới do Trung Quốc sản xuất trong thành phần Quân đội Cameroon. Nguồn ảnh: Sina. Type 07P được xem là phiên bản xuất khẩu của xe chiến đấu bộ binh ZBL-09 thế hệ mới nhất do Trung Quốc tự sản xuất. Mẫu xe này được đưa ra thị trường năm 2006 với kết cấu 6 module cho phép thay thế dễ dàng khi hư hỏng gồm: module động cơ; truyền động; lái; treo; thân và trạm vũ khí. Nguồn ảnh: Sina. Type 07P dài 8m, rộng 3m, cao 2,1m, nặng 21 tấn, có khả năng chở 10 binh sĩ ngoài kíp lái 3 người. Hiện không rõ Cameroon đã mua bao nhiêu chiếc Type 07P từ Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên, rõ ràng là Type 07P đang chiếm vị trí quan trọng trong Quân đội Cameroon. Nguồn ảnh: Sina. Thậm chí còn có một xe thiết giáp địch bị phá hủy không rõ có phải do chiếc Type 07P hay do hỏa lực chống tăng của bộ binh bắn hạ. Nguồn ảnh: Sina. Cấp độ bảo vệ toàn thân của Type 07P là chống đạn xuyên giáp 7,62mm, riêng giáp trước có khả năng chống được đạn 12,7mm. Có thể tăng cường các module giáp gốm tổng hợp gắn ngoài cho phép chống đạn xuyên 12,7mm toàn thân và lên tới 25mm với giáp trước. Nguồn ảnh: Sina. Phiên bản Type 07P mà Trung Quốc xuất khẩu cho Cameroon được trang bị module tháp pháo cỡ 30mm với đại liên đồng trục 7,62mm.. Nguồn ảnh: Sina. Chiếc xe được trang bị động cơ diesel Deutz BF6M1015C công suất 440 mã lực cho phép nó chạy với tốc độ tối đa 100km/h trên đường bằng phẳng, dự trữ hành trình 800km. Nguồn ảnh: Sina. Phóng viên Cameroon đưa tin về chiếc thiết giáp của đối phương bị hạ gục trên chiến trường. Nguồn ảnh: Sina.

