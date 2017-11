Pháo binh Nga có gì để "giã nát" bộ binh NATO

Và với nguồn lực dường như bất tận, sức mạnh của lực lượng pháo binh Nga có thể "giã nát" mọi kẻ thù của mình. Vậy pháo binh Nga được trang bị những gì để hiện thực hóa điều tuyên bố trên. Nguồn ảnh: Wallup.net. Một trong những loại pháo "già mà nguy hiểm" bậc nhất của Nga hiện nay là pháo phản lực phóng loạt Tornado-G mới được Quân đội Nga đưa vào trang bị các đây không lâu, Tornado-G sẽ là người kế nhiệm cho mẫu pháo phản lực BM-21 Grad do Liên Xô chế tạo trước đây. Nguồn ảnh: TASS. Các tên thứ hai là một tổ hợp pháo phản lực phóng loạt hoàn toàn mới của Nga là Tornado-S, nó được thiết kế trong những năm 2000 và bắt đầu được trang bị từ năm 2015 tới nay. Đây được đánh giá là một trong những tổ hợp pháo phản lực hiện đại nhất của Nga với tầm bắn tối đa lên tới 120km. Nguồn ảnh: Defence. Tiếp theo là pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan do Liên Xô sản xuất và được trang bị từ năm 1975 tới nay. Có tầm bắn tối đa 35 km, loại pháo phản lực này có rất nhiều biến thể khác nhau trong đó có cả biến thể rải mìn cực kỳ hiệu quả với 312 quả mình bộ binh trong mỗi quả đạn rocket. Nguồn ảnh:Wiki. Pháo lựu tự hành 2S3 Akatsiya do Liên Xô sản xuất và được sử dụng từ năm 1971 tới nay. Khẩu pháo lựu này có cỡ nòng 152,4 mm với dự trữ 46 viên đạn và tầm bắn tối đa lên tới 24 km (khi sử dụng đạn tăng tầm). Nguồn ảnh: Military. Tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành 9M123 Khrizantema được sản xuất từ năm 1996 và chính thức nhập biên chế Quân đội Nga từ năm 2005 có tầm bắn từ 400 tới 6000 mét, tốc độ Mach 1,2 và độ chính xác lệch tâm chỉ 5 mét. Nguồn ảnh: Sputnik.. Ra đời từ năm 1972, tổ hợp Pháo tự hành 2S1 Gvozdika được sản xuất liên tục trong thời gian 20 năm tới năm 1991 thì chấm dứt. Tổng cộng đã có 10.000 khẩu pháo tự hành loại này được ra đời và hiện vẫn được Quân đội Nga sử dụng. Pháo có cỡ nòng 122 mm và tầm bắn tối đa lên tới 21,9 km (với đạn tăng tầm). Nguồn ảnh: TASS. Khẩu pháo tự hành mới nhất của Nga là 2S35 Koalitsiya mới được xuất hiện trước công chúng từ năm 2015 và được cho là chỉ có khoảng 12 khẩu tương tự từng được chế tạo tính tới thời điểm hiện tại. Sở hữu cỡ nòng lên tới 152,4 mm khẩu pháo này có tầm bắn lên tới 70 km khi sử dụng đạn dẫn đường thông minh. Nguồn ảnh: Military. Cũng có cỡ nòng tương đương là 152,4 mm nhưng ra đời từ năm 1988 là khẩu pháo tự hành 2S19 Msta. Tuy nhiên tầm bắn của 2S19 chỉ từ khoảng 24 tới 36 km tùy từng loại đạn. Nguồn ảnh: TASS. Ra đời từ năm 1969 và được nằm trong biên chế quân đội Liên Xô-Nga từ năm 1972 tới tận ngày nay, cối tự hành hạng nặng 2S4 Tyulpan được coi là khẩu cối tự hành có cỡ nòng lớn nhất thế giới hiện nay với cỡ nòng 240 mm và tầm bắn tối đa lên tới 20.000 mét. Nguồn ảnh: Wiki. Cối hạng nặng 2S12 Sani được Liên Xô sản xuất từ năm 1981 và được trang bị trong Quân đội Nga suốt từ năm 1981 tới tận ngày nay. Khẩu cối này có trọng lượng lên tới 190 kg và có tầm bắn tối đa lên tới 7,1 km, sử dụng cỡ nòng 120mm. Nguồn ảnh: TASS. Và cái tên cuối cùng trong danh sách này là pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch được sản xuất từ năm 1989, khẩu pháo này có cỡ nòng lên tới 300 mm và có khả năng bắn xa tới 90 km. Hiện quá trình sản xuất Smerch vẫn đang được Nga tiếp tục tới tận ngày nay. Nguồn ảnh: TASS. Mời độc giả xem video: Sức mạnh đáng sợ của lực lượng pháo binh Nga. (Nguồn RT).

