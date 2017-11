Pháo binh Hàn Quốc: Có “cân” được pháo binh Triều Tiên?

Pháo binh Hàn Quốc giống với các đơn vị pháo binh các nước trên thế giới bao được trang bị ba loại pháo chính gồm: pháo kéo, pháo tự hành và pháo phản lực. Cùng với đó là các loại pháo cối bộ binh Nguồn ảnh: Gettyimg. Về các loại pháo kéo, pháo binh Hàn Quốc có tổng cộng bốn loại pháo kéo chính bao gồm M2 105 mm do Mỹ sản xuất, KH178 105 mm do Kia Machine Tool của Hàn Quốc sản xuất, M114 155 mm do Mỹ sản xuất và khẩu pháo KH179 cỡ nòng 155 mm do Hàn Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: Max. Trong đó, các khẩu M2 105 mm là nhiều nhất với số lượng 1.988 khẩu, sau đó là tới M114 của Mỹ với số lượng 988 khẩu. Các khẩu pháo kéo loại KH179 của hàn Quốc có số lượng 860 khẩu trong khi đó KH178 chỉ có số lượng hết sức ít ỏi, 18 khẩu. Nguồn ảnh: Gettyimg. Ưu thế của pháo binh Hàn Quốc không nằm ở pháo kéo mà lại tới từ những khẩu pháo tự hành của nước này. Cụ thể, Hàn Quốc có 1040 khẩu pháo tự hành K55 do Samsung sản xuất dựa trên mẫu pháo M109A2 của Mỹ. Với số lượng pháo tự hành có sẵn khá nhiều và đặc biệt là khả năng tự sản xuất, Hàn Quốc có ưu thế rất lớn với loại pháo tự hành này. Nguồn ảnh: K55. Tiếp theo là loại pháo tự hành K9 Thunder cũng do Samsung sản xuất. Pháo tự hành K9 có cỡ nòng 155 mm giống với K55 và hiện tại đã có số lượng hơn 850 khẩu trong biên chế Pháo binh Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Laodong. Được sản xuất từ năm 1999 tới nay, phía Hàn Quốc dự định tới năm 2019 sẽ biên chế khoảng 1200 đơn vị K9 Thunder và dần thay thế cho mẫu pháo tự hành loại K55. Nguồn ảnh: Military. Pháo tự hành K9 được coi là chủ lực trong lực lượng pháo tự hành của Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Thaimilitary. Đặc biệt, mới đây phía Hàn Quốc đã giới thiệu loại pháo tự hành K105HT. Đây thực chất là khẩu pháo M101 cỡ nòng 105 mm được quân đội nước này lắp lên xe tải và thêm hệ thống dẫn bắn tự động do Samsung thiết kế. Nguồn ảnh: Paci. Phía Hàn Quốc cũng đang có dự định sẽ sản xuất khoảng 800 khẩu pháo tự hành kiểu này. Nguồn ảnh: Youtube. Đặc biệt, phía Hàn Quốc cũng sở hữu phái tự hành M110 cực khủng của Mỹ. Từng xuất hiện trong chiến tranh Việt Nam với cái tên Vua Chiến Trường, pháo tự hành M110 của Mỹ có cỡ nòng lên tới 203 mm. Nguồn ảnh: Olive. Tổng cộng phía Hàn Quốc có khoảng 99 khẩu M110, phần nhiều trong số đó đã bị cho vào kho dự phòng. Phía Hàn Quốc đang lên kế hoạch cắt giảm hết loại pháo đời cũ này trong biên chế của mình. Nguồn ảnh: Global. Pháo phản lực phóng loạt lại không phải sở trường của Hàn Quốc khi nước này chỉ có tổng cộng khoảng hơn 200 đơn vị pháo phản phóng loạt K136 do Hàn Quốc và M270 do Mỹ sản xuất. Phía Hàn Quốc cũng đang đặt hàng hơn 100 khẩu K239 do Hanwha-Hàn Quốc sản xuất, dự kiến sẽ có hàng trong năm 2019 tới đây. Nguồn ảnh: Deagel. Có thể nói, về số lượng pháo có thể Hàn Quốc không đông đảo như Triều Tiên tuy nhiên ưu thế của Hàn Quốc là vũ khí của họ được thiết kế dành cho một cuộc chiến tranh hiện đại, có khả năng tác chiến linh hoạt và quan trọng nhất là Hàn Quốc có nguồn cung vô tận công nghệ khoa học kỹ thuật phục vụ cho chiến tranh tiêu hao. Nguồn ảnh: Themess.net. Có thể nói, pháo binh Hàn Quốc và Triều Tiên khá ngang ngửa nhau, dù số lượng pháo của Triều Tiên có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, trong chiến tranh hiện đại vũ khí công nghệ cao mới quyết định được cục diện chiến trường và đây chính là lợi thế của Hàn Quốc, dù vậy pháo binh vẫn đóng vai trò không thể thay thế trong mọi cuộc chiến và điều này đã chứng minh quá nhiều lần. Nguồn ảnh: The Sun

Pháo binh Hàn Quốc giống với các đơn vị pháo binh các nước trên thế giới bao được trang bị ba loại pháo chính gồm: pháo kéo, pháo tự hành và pháo phản lực. Cùng với đó là các loại pháo cối bộ binh Nguồn ảnh: Gettyimg. Về các loại pháo kéo, pháo binh Hàn Quốc có tổng cộng bốn loại pháo kéo chính bao gồm M2 105 mm do Mỹ sản xuất, KH178 105 mm do Kia Machine Tool của Hàn Quốc sản xuất, M114 155 mm do Mỹ sản xuất và khẩu pháo KH179 cỡ nòng 155 mm do Hàn Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: Max. Trong đó, các khẩu M2 105 mm là nhiều nhất với số lượng 1.988 khẩu, sau đó là tới M114 của Mỹ với số lượng 988 khẩu. Các khẩu pháo kéo loại KH179 của hàn Quốc có số lượng 860 khẩu trong khi đó KH178 chỉ có số lượng hết sức ít ỏi, 18 khẩu. Nguồn ảnh: Gettyimg. Ưu thế của pháo binh Hàn Quốc không nằm ở pháo kéo mà lại tới từ những khẩu pháo tự hành của nước này. Cụ thể, Hàn Quốc có 1040 khẩu pháo tự hành K55 do Samsung sản xuất dựa trên mẫu pháo M109A2 của Mỹ. Với số lượng pháo tự hành có sẵn khá nhiều và đặc biệt là khả năng tự sản xuất, Hàn Quốc có ưu thế rất lớn với loại pháo tự hành này. Nguồn ảnh: K55. Tiếp theo là loại pháo tự hành K9 Thunder cũng do Samsung sản xuất. Pháo tự hành K9 có cỡ nòng 155 mm giống với K55 và hiện tại đã có số lượng hơn 850 khẩu trong biên chế Pháo binh Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Laodong. Được sản xuất từ năm 1999 tới nay, phía Hàn Quốc dự định tới năm 2019 sẽ biên chế khoảng 1200 đơn vị K9 Thunder và dần thay thế cho mẫu pháo tự hành loại K55. Nguồn ảnh: Military. Pháo tự hành K9 được coi là chủ lực trong lực lượng pháo tự hành của Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Thaimilitary. Đặc biệt, mới đây phía Hàn Quốc đã giới thiệu loại pháo tự hành K105HT. Đây thực chất là khẩu pháo M101 cỡ nòng 105 mm được quân đội nước này lắp lên xe tải và thêm hệ thống dẫn bắn tự động do Samsung thiết kế. Nguồn ảnh: Paci. Phía Hàn Quốc cũng đang có dự định sẽ sản xuất khoảng 800 khẩu pháo tự hành kiểu này. Nguồn ảnh: Youtube. Đặc biệt, phía Hàn Quốc cũng sở hữu phái tự hành M110 cực khủng của Mỹ. Từng xuất hiện trong chiến tranh Việt Nam với cái tên Vua Chiến Trường, pháo tự hành M110 của Mỹ có cỡ nòng lên tới 203 mm. Nguồn ảnh: Olive. Tổng cộng phía Hàn Quốc có khoảng 99 khẩu M110, phần nhiều trong số đó đã bị cho vào kho dự phòng. Phía Hàn Quốc đang lên kế hoạch cắt giảm hết loại pháo đời cũ này trong biên chế của mình. Nguồn ảnh: Global. Pháo phản lực phóng loạt lại không phải sở trường của Hàn Quốc khi nước này chỉ có tổng cộng khoảng hơn 200 đơn vị pháo phản phóng loạt K136 do Hàn Quốc và M270 do Mỹ sản xuất. Phía Hàn Quốc cũng đang đặt hàng hơn 100 khẩu K239 do Hanwha-Hàn Quốc sản xuất, dự kiến sẽ có hàng trong năm 2019 tới đây. Nguồn ảnh: Deagel. Có thể nói, về số lượng pháo có thể Hàn Quốc không đông đảo như Triều Tiên tuy nhiên ưu thế của Hàn Quốc là vũ khí của họ được thiết kế dành cho một cuộc chiến tranh hiện đại, có khả năng tác chiến linh hoạt và quan trọng nhất là Hàn Quốc có nguồn cung vô tận công nghệ khoa học kỹ thuật phục vụ cho chiến tranh tiêu hao. Nguồn ảnh: Themess.net. Có thể nói, pháo binh Hàn Quốc và Triều Tiên khá ngang ngửa nhau, dù số lượng pháo của Triều Tiên có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, trong chiến tranh hiện đại vũ khí công nghệ cao mới quyết định được cục diện chiến trường và đây chính là lợi thế của Hàn Quốc, dù vậy pháo binh vẫn đóng vai trò không thể thay thế trong mọi cuộc chiến và điều này đã chứng minh quá nhiều lần. Nguồn ảnh: The Sun