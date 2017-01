Phận thảm xe tăng tốt nhất thế giới của Nga ở Syria

Mạng SyriaL vừa đăng tải thông tin gây sốt, theo đó ít nhất một chiếc xe tăng T-90 hiện đại do Nga sản xuất đã bị trúng tên lửa chống tăng của phiến quân IS tại quận Khanaser, Aleppo, Syria. Nguồn ảnh: SyriaL Chiếc T-90 được cắm cờ của lực lượng Hezbollah (chi nhánh ở Syria), có khả năng Quân đội Nga và Syria đã cung cấp T-90 cho Hezbollah tham chiến chống phiến quân IS. Vị trí lửa bốc lên từ chiếc T-90 nằm ở ụ súng máy 12,7mm ở bên phải tháp pháo. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại cũng như số phận kíp lái. Nguồn ảnh: SyriaL Đoạn clip được IS quay và công bố cho thấy xuất hiện những vụ nổ lách tách ở khe tháp pháo tiếp giáp với thân xe tăng. Nguồn ảnh: SyriaL Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, đã có 4-5 chiếc xe tăng T-90 hiện đại của Nga bị phá hỏng và bị thu giữ trong quá trình tham chiến ở Syria. Trước đó, vào ngày 10/6/2016, một chiếc T-90 lọt vào tay phiến quân trong các cuộc giao tranh với Quân đội Syria ở Aleppo. Quan sát hình ảnh, chiếc T-90 dường như đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công từ nhiều hướng bằng súng chống tăng RPG và có thể là cả tên lửa chống tăng khiến nó…thương tích đầy mình. Nguồn ảnh: SyriaL Nhiều bộ phận kính ngắm của pháo thủ, trưởng xe bị phá hủy, hai đèn hồng ngoại hệ thống Shtora-1 cũng bị hư hỏng, ốp cách nhiệt nòng pháo 125mm bị bung ra, nhiều phần giáp ERA Kontakt-5 bị mất. Nguồn ảnh: SyriaL Đây là chiếc T-90 thứ hai bị bắt sống ở Syria, chiếc thứ nhất bị tóm vào ngày 18/4 hiện vẫn chưa rõ tung tích. Chiếc T-90 trong ảnh bị mất toàn bộ giáp ERA bọc quanh bên phải tháp pháo cùng đèn nhiễu Shtora-1. Nguồn ảnh: SyriaL Chiếc T-90 đầu tiên hứng chịu thiệt hại ở Syria vào hôm 26/2 sau khi trúng một phát bắn trực diện vào tháp pháo từ tổ hợp tên lửa chống tăng TOW của phiến quân ở Aleppo. Vụ tấn công khiến chiếc xe bị hư hỏng nhẹ ở hệ thống Shtora-1. Nguồn ảnh: SyriaL Ngoài ra, có ghi nhận là thêm một chiếc T-90 hiện đại mà Nga cung cấp cho Quân đội Syria đã chịu thiệt hại nhỏ ở mặt trận Raqqa – thành trì phiến quân IS. Trong ảnh, một trong hai đèn hồng ngoại của Shtora-1 bị bắn thủng mặt kính. Nguồn ảnh: SyriaL Bánh chịu nặng cũng bị bắn thủng. Nguồn ảnh: SyriaL Tấm che xích xe tăng T-90 bị bắn xuyên bằng RPG. Nguồn ảnh: SyriaL Các xe tăng T-90 bị bắn hỏng sau đó đều được khôi phục – bức ảnh được cho là của một chiếc T-90 bị bắn hỏng đèn Shtora-1, nay được sửa lại và tiếp tục xung trận. Quân đội Nga được cho là đã chuyển giao ít nhất 15 chiếc T-90 cho Quân đội Syria và các lực lượng liên minh sử dụng trong cuộc chiến chống khủng bố. Nguồn ảnh: SyriaL Mặc dù bị bắn hỏng, tuy nhiên xe tăng T-90 vẫn đang làm tốt hơn "người đồng cấp" Leopard 2A4 do Đức sản xuất, bán cho Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng ở mặt trận Aleppo. Ảnh: Một chiếc xe tăng Leopard 2A4 nổ hòm đạn, tháp pháo bắn khỏi thân. Nguồn ảnh: Sina

