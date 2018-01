Nước Pháp và những trận chiến vì danh dự trong CTTG 2

Quân đội Pháp thực chất không hề kém, họ là những người lính thiện chiến và giàu tình yêu nước. Cái dẫn đến thất bại chóng vánh của Pháp trước Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ hai chính là tư duy lỗi thời của lực lượng sĩ quan chỉ huy và lãnh đạo nước Pháp. Nguồn ảnh: France. Một trong những chiến thắng mang tính "vớt vát danh dự" nổi tiếng nhất của Pháp trong chiến dịch xâm chiếm nước Pháp mà Đức và Italia thực hiện vào mùa hè năm 1940 diễn ra trên cây cầu mang tên Saint -Louis. Nguồn ảnh: Hope. Trong trận chiến này, tổng cộng có 9 lính Pháp với đầy đủ vũ khí đối đầu với quân đội Italia có... 5000 lính cùng xe tăng, pháo đầy đủ. Nguồn ảnh: Illus. Những tưởng trận chiến này sẽ ngã ngũ ngay lập tức nhưng sự thật lại ngược lại, 9 lính Pháp đã anh dũng chiến đấu trong hơn 1 tuần, từ ngày 18/6 tới ngày 28/6. Trong trận chiến vinh quang này, 9 lính Pháp đã sống sót cùng vài vết thương nhẹ trong khi đó có tới 700 lính Italia bị thương vong. Nguồn ảnh: Pinterest. Trớ trêu thay, khi đó Paris đã thất thủ, nước Pháp đã đầu hàng vô điều kiện phe Phát xít. Như tất cả những người lính Pháp khác trên toàn thế giới, 9 người lính Pháp ở cầu Saint-Louis đã buông súng đầu hàng theo lệnh từ cấp chỉ huy cao nhất. Vậy nên, về lý thuyết, Italia đã... thắng trong trận đánh này. Nguồn ảnh: Pinterest. Đó không phải là chiến thắng duy nhất của Pháp trong thất bại chóng vánh của nước này trước Phát xít Đức. Trước trận chiến ở St. Louis khoảng một tháng, tại Dunkirk, khoảng gần 400.000 lính Đồng minh cũng đã sơ tán thành công nhờ sự bảo vệ của lính Pháp. Nguồn ảnh: Encyc. Cụ thể, trước thế tiến công như vũ bão của quân Đức, liên quân Anh, Bỉ, Canada, Hà Lan, Ba Lan,... đã đổ dồn ra bãi biển để chờ di tản, trong khi đó người Pháp vẫn quyết bám trụ phòng tuyến cho trận chiến cuối cùng của họ. Nguồn ảnh: Wiki. Một sự may mắn trùng hợp ngẫu nhiên đó là trong cuộc đại di tản Dunkirk này, các lực lượng thiết giáp chủ lực của Đức đã dừng lại để hội quân mất vài ngày, Không quân Đức tác chiến cũng không hiệu quả do thời tiết quá xấu. Nguồn ảnh: Quora. Chính những lý do đó kèm theo sự kiên cường của những người lính Pháp lúc này đã gần như mất toàn bộ lãnh thổ và quốc gia đã giúp gần 400.000 lính tới từ khoảng 8 quốc gia trên thế giới thoát khỏi nanh vuốt của quân Đức trước khi quá muộn. Nguồn ảnh: Topfoto. Cảnh hỗn loạn khi lính Anh cùng các lực lượng đồng minh khác tranh nhau lên tàu để rời Dunkirk trước khi quân Đức tiến đến Trong lúc này, quân Pháp đang chiến đấu ở "Phòng tuyến cuối cùng" bảo vệ cho cuộc di tản. Nguồn ảnh: Gwyd. Đáng nói là hàng trăm nghìn quân trên bãi biển cũng được trang bị đầy đủ vũ khí, vậy nhưng không ai tiếp tục chiến đấu, họ chỉ đơn giản là vứt hết súng ống đi để tranh nhau lên tàu. Nguồn ảnh: Quora. Những người lính Pháp anh hùng bảo vệ lực lượng đồng minh ở Dunkirk di tản được xác định thuộc Sư đoàn Cơ giới số 2 và Sư đoàn bộ binh 68. Với tổng quân số khoảng 26.000 quân, hai sư đoàn này đã di tản sang Anh thành công trong những chuyến tàu cuối cùng mang theo cờ hiệu của mình, vớt vát lại một chút ít danh dự trong thất bại nhục nhã nhất lịch sử đất nước này. Nguồn ảnh: DK19. Mời độc giả xem Video: Cuộc đại di tản Dunkirk - khi hàng chục vạn quân rút chạy, những người lính Pháp vẫn tiếp tục chiến đấu trong trận chiến cuối cùng của họ trước khi mất nước và phải đi lưu vong.

