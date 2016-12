Nỗi khổ không nói lên lời của thủy thủ tàu ngầm

Một trong những nỗi khổ nhất của những thủy thủ tàu ngầm chính là không gian quá chật hẹp và "kín như bưng" trên tàu. Dù là những người có bản lĩnh sắt đá đến đâu, nhiều lúc những người lính gan dạ này cũng bị căng thẳng tâm lý do hội chứng sợ không gian hẹp. Nguồn ảnh: Youtube. Không gian kín như bưng đồng nghĩa với việc... không được hút thuốc, một thú tiêu khiển đốt thời gian mà bất cứ thủy thủ xa nhà nào cũng đều dễ mắc phải thì lính tàu ngầm lại phải cai hoàn toàn do nguyên tắc cấm lửa và khói bên trong tàu ngầm. Nguồn ảnh: BI. Mỗi tàu ngầm đều có 2 ca làm việc mỗi ca 12 tiếng, có nghĩa là cứ 1 kíp làm, 1 kíp nghỉ. Nguồn ảnh: BBC. Tuy nhiên, do không gian quá chật hẹp nên giường ngủ cũng phải được... chia đôi theo ca làm, mỗi chiếc giường sẽ là chỗ ngủ cho 2 người làm 2 ca khác nhau, khi người này bắt đầu làm việc thì người kia sẽ thế chỗ chui vào giường ngủ. Không gian riêng là thứ gì đó rất xa xỉ đối với những người lính tàu ngầm. Nguồn ảnh: BI. Ngoại trừ bên trong các tàu ngầm hạt nhân thường có không gian lớn hơn, thậm chí còn có cả phòng xông hơi và bể bơi, còn lại phần lớn các loại tàu ngầm diesel đều có không gian nhỏ và các thủy thủ phải tận dụng từng mét vuông một. Nguồn ảnh: Homewiki. Một nỗi khổ không tên của những người lính tàu ngầm đó chính là việc đi vệ sinh, những giây phút đáng lẽ ra phải thật thoải mái này thực chất lại không hề trọn vẹn khi hàng chục người dùng chung một nhà vệ sinh và những nhà vệ sinh này lại có diện tích rất rất nhỏ. Nguồn ảnh: Worldinraw. Vừa tắm, vừa đi vệ sinh, vừa đánh răng rửa mặt trong cùng một không gian với hàng chục, hàng trăm loại dây dợ chạy xung quanh kèm theo đó là một đống các loại van xả. Nguồn ảnh: Pinterest. Nhưng khổ nhất vẫn là việc... xả nước sau khi đi vệ sinh. Khi tàu lặn, áp lực nước phía bên ngoài là rất lớn khiến cho việc xả chất thải thẳng ra ngoài không được đơn giản như bình thường, người thủy thủ phải cân bằng áp lực trong bồn cầu với môi trường bên ngoài bằng các văn đặc biệt trong nhà vệ sinh và xả thật "chuẩn" nếu không muốn nước bên từ bên ngoài với áp lực cao sẽ... đẩy chất thải phụt ngược vào trong nhà vệ sinh trên tàu. Nguồn ảnh: Netcollege. Cuối cùng, thủy thủ tàu ngầm là những người dễ bị người yêu phản bội nhất và có tỉ lệ ly hôn rất cao. Do để đảm bảo tính bí mật trong mỗi chuyến công tác mà việc gọi điện về nhà là điều không thể, thậm chí còn là cấm tuyệt đối, nhất là đối với thủy thủ tàu ngầm hạt nhân khi mỗi chuyến công tác sẽ kéo dài tới vài 3 tháng, đồng nghĩa với việc vài 3 tháng... bặt vô âm tín. Nguồn ảnh: Dailymail.

