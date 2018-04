Những khoảnh khắc đáng nhớ về cuộc đời cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush

Cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush lắng nghe con trai, Tổng thống George W. Bush, khi ông nói chuyện tại một sự kiện về cải cách an sinh xã hội tại Orlando, Florida, ngày 18/3/2005. Ảnh: Reuters. Gia đình cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush gồm cựu Tổng thống George H.W. Bush và hai vị đệ nhất phu nhân Laura Bush and Barbara Bush trong buổi lễ cống hiến cho Trung tâm Tổng thống George W. Bush ở Dallas, ngày 25 /4/2013. Ảnh: Reuters. Cựu Tổng thống George H.W Bush cùng vợ có mặt tại buổi thi đấu bóng bầu dục giữa hai đội tuyển New England Patriots và the Atlanta Falcons taị Houston, Texas ngày 5/3/2017. Ảnh: Reuters. Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cùng với các cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush, Hillary Clinton, Barbara Bush và Rosalynn Carter tham dự buổi lễ vinh danh cống hiến cho Trung tâm Tổng thống George W. Bush ở Dallas, ngày 25/4/2013. Ảnh: Reuters. Ảnh chụp gia đình Tổng thống George W.Bush mùa hè năm 1955 tại Rye NewYork. Ảnh: Reuters. Ảnh chụp chân dung gia đình Tổng thống Bush năm 1956. Ảnh: Reuters. Bức ảnh chụp gia đình Tổng thống tương lai George W.bush tại New Haven, Connecticut tháng 4/1947. Ảnh: Reuters. Tổng thống Bush chụp cùng ông bà và bố mẹ tại Midland, Texas. Ảnh: Reuters. Chân dung gia đình Bush đang ngồi trước nhà ở Kennebunkport, Maine, ngày 24/ 8/1986. Ảnh: Reuters. Một bức chân dung gia đình khác của ông Bush ở Houston, Texas, ngày 22/7/2000. Ảnh: Reuters. Các thành viên trong gia đình Bush chụp ảnh kỉ niệm tại buổi tiệc sinh nhật bố mẹ họ tại Houston, Texas, ngày 10/6/1999. Ảnh: Reuters. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ George H.W. Bush cùng cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush tại cuộc tranh luận ứng cử tổng thống của đảng Cộng hòa do CNN tài trợ tại Houston, Texas, ngày 25/2/2016. Ảnh: Reuters. Barbara Bush cùng ứng cử viên tổng thống Jeb Bush đảng Cộng hòa tại chiến dịch tranh cử diễn ra ở Spartanburg, Nam Carolina ngày 19/2/ 2016. Ảnh: Reuters. Tổng thống Barack Obama tươi như hoa cùng cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush trong buổi lễ vinh danh cống hiến cho Trung tâm Tổng thống George W. Bush ở Dallas, ngày 25/4/2013. Ảnh: Reuters. Cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush và đệ nhất phu nhân Michelle Obama bước vào một sự kiện tôn vinh người chiến thắng thứ 5000 của giải "Điểm sáng hàng ngày" trong phòng Đông của Nhà Trắng ở Washington ngày 15/7/2013. Ảnh: Reuters. Cựu tổng thống H.W Bush cùng đệ phu nhân gặp ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mitt Romney ở Houston ngày 29/3/2012. Ảnh: Reuters. Cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush tại cuộc họp báo công bố ứng cử viên tổng thống chính thức của Đảng Cộng hòa tại Houston vào ngày 29 /3/2012. Ảnh: Reuters. Hoảng tử Charles và Công nương Diana chào hỏi Phó Tổng thống George Bush và đệ nhất phu nhân Barbara Bush trong bữa tối tại Đại sứ quán Anh do Lady Wright tổ chức tại Washington, D.C., ngày 10/11/1985. Ảnh: Reuters. Các cựu đệ nhất phu nhân Mỹ trong thập niên trước 1990 gồm Barbara Bush, Johnson, Betty Ford và Nancy Reagan chụp ảnh kỉ niệm tại Nhạc viện Vườn Bách Thảo ở Washington, ngày 11/5/1994. Ảnh: Reuters. Thủ tướng Đức Angela Merkel bắt tay cựu Tổng thống George Bush và bà Barbara khi họ tham dự buổi lễ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập của tổ chức Konrad-Adenauer vào tháng 11. Ảnh: Reuters. Cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush tham gia một sự kiện hạ thủy tàu sân bay hạt nhân USS George H.W. Bush tại nhà máy đóng tàu của Northrop-Grumman ở Newport News, Virginia ngày 7/10/2006.Ảnh: Reuters. Cựu Tổng thống George H.W. Bush và vợ của ông, Barbara Bush thân mật trên màn hình điện tử khổng lồ ở khu vực trung tâm trong Series Championship Game giữa Houston Astros và St. Louis Cardinals tại Houston, Texas, ngày 16/10/2005. Ảnh: Reuters. Cựu Tổng thống George H.W. Bush cùng vợ tại căn cứ Không quân Yuma của Hoa Kỳ sau khi thực hiện thành công cú nhảy dù từ độ cao khoảng 12.500 feet ngày 25/3/1997. Ảnh: Reuters. Tổng thống George W. Bush theo dõi cuộc tranh cử tổng thống cùng Bush tại Nhà Trắng ngày 2/11/2004. Ảnh: Reuters. Cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush nói chuyện về quyền phụ nữ tại khách sạn Waldorf Astoria ở New York vào ngày 30/8/2004. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Cuộc đời của cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush. (nguồn MSNBC)

