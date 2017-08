Những hung thần cánh cụp cánh xòe (3): F-111 của Mỹ

Vào thời điểm mới xuất hiện, F-111 được xếp vào hàng tiêm kích-bom/ném bom chiến lược của Không quân Mỹ khi nó ra đời. Chuyến bay đầu tiên được thực hiện vào năm 1964, tới năm 1967 những máy bay F-111 đầu tiên bắt đầu được đưa vào sản xuất hàng loạt. Nguồn ảnh: F111. Giống như mọi vũ khí hiện đại nhất của Mỹ được sản xuất vào thời điểm những năm 60 của thế kỷ trước, F-111 cánh cụp cánh xòe cũng được mang tới Việt Nam để thử lửa. Đây cũng chính là chiếc máy bay cánh cụp cánh xòe được mang đi thực chiến nhiều nhất. Nguồn ảnh: F111. Có giá lên tới 10,3 triệu USD vào năm 1973 và thậm chí còn cao hơn nữa vào năm 1967, những chiếc tiêm kích-bom F-111 thậm chí còn có giá đắt hơn cả những máy bay B-52 siêu pháo đài bay cùng thời. Nguồn ảnh: F111. Có phi hành đoàn bao gồm 2 người, F-111 có chiều dài 22,4 mét, độ dài sải sánh khi gập hết cỡ vào khoảng 9,75 mét, khi xòe hết cỡ lên tới 19,2 mét; diện tích mặt cánh khi cụp và xòe lần lượt là 48,7 mét vuông và 61,07 mét vuông. Ảnh: F-111 khi xòe cánh hết cỡ. Nguồn ảnh: National. Được trang bị 2 động cơ TF3--P-100 với công xuất đẩy cực kỳ đáng nể, F-111 có trọng lượng rỗng 21,4 tấn có thể cất cánh với trọng lượng tối đa lên tới 45,3 tấn. Nguồn ảnh: National. F-111 cánh cụp cánh xòe có tốc độ tối đa lên tới Mach 2,5, nhanh gấp... 2,5 lần những chiến đấu cơ MiG-21 của Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ngoài ra, F-111 còn có tầm bay lên tới 5900 km, trần bay kinh hoàng tới 20 km khiến các phi công Mỹ tin rằng họ sẽ không thể bị bắn hạ khi ngồi trên chiếc chiến đấu cơ này. Ảnh: F-111 khi cụp cánh hết cỡ. Nguồn ảnh: Vector. Về hệ thống vũ khí F-111 được trang bị một pháo Vulcan 6 nòng kèm theo đó là 9 giá treo vũ khí trong đó có 8 giá treo dưới cánh và một giá treo ở bụng máy bay cho phép nó mang theo tối đa 14,3 tấn bom. Nguồn ảnh: Vector. Hình ảnh một chiếc hung thần F-111 cánh cụp cánh xòe được trang bị đầy đủ vũ khí. Mặc dù được coi là bất khả chiến bại nhưng F-111 cũng giống B-52, đều bị "vít cổ" trên bầu trời Việt Nam. Nguồn ảnh: Diecast. Mặc dù tỷ lệ rơi của những chiến đấu cơ F-111 trên bầu trời Việt Nam là khá ít so với những phi vụ được thực hiện bằng loại máy bay này, tuy nhiên lực lượng Phòng không-Không quân Việt Nam đã chứng tỏ rằng F-111 không phải là chiến đấu cơ bất khả xâm phạm. Ảnh: F-111 bị rơi ở miền Bắc Việt Nam vào năm 1972. Nguồn ảnh: Bayou. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không với 12 ngày đêm làm nên kỳ tích, tổng cộng có 5 chiếc chiến đấu cơ tiêm kích-bom F-111 của Mỹ bị rơi trên bầu trời miền Bắc dù rằng loại chiến đấu cơ này được coi là "An toàn nhất trên chiến tranh Việt Nam" với số lượng bị rơi chỉ khoảng trên dưới 10 chiếc so với 4000 phi vụ nó thực hiện tại đây. Nguồn ảnh: Bayou. Bức tượng đượng dựng lên từ xác máy bay B-52, F-111 cùng với vài loại máy bay khác của Mỹ được đặt trong bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Trong các loại máy bay cánh cụp cánh xòe ít ỏi trên thế giới, F-111 cũng chính là chiếc duy nhất tham chiến và "được" đối đầu với lực lượng Phòng không-Không quân Việt Nam. Nguồn ảnh: Head.

