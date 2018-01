Những hình ảnh đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis chiều 24/1 bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Vào lúc 15h, ngay sau khi tới sân bay Nội Bài, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mattis tới thăm Văn phòng Cơ quan Tìm kiếm tù binh và người Mỹ mất tích (DPAA), bộ phận thuộc Lầu Năm Góc thực hiện công tác tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong thời gian tham chiến tại Việt Nam. Ông Mattis đã gặp gỡ người đứng đầu cơ quan này tại Việt Nam, ghi lưu bút, tham quan gian trưng bày hiện vật chiến tranh và chụp ảnh kỷ niệm cùng cán bộ nhân viên DPAA. Trong ảnh, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ghi lưu bút tại Văn phòng DPAA ở Hà Nội. Hình ảnh lưu niệm và các hiện vật chiến tranh liên quan tới lực lượng quân đội Mỹ được trưng bày tại văn phòng DPAA ở Hà Nội. Kể từ năm 1985 đến nay, thông qua DPAA và với sự phối hợp của Văn phòng Tìm kiếm người mất tích Việt Nam (VNOSMP), hoạt động hợp tác tìm kiếm chung Mỹ - Việt đã tìm được hàng trăm bộ hài cốt người Mỹ tại Việt Nam. Mới đây nhất, ngày 13/12/2017, DPAA đã phối hợp cùng VNOSMP tổ chức lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 142 tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. Ngày 17/1, tại Hội thảo về quan hệ Việt - Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, khi nói về những lĩnh vực hợp tác hai nước cần tập trung, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc cũng cho biết hai bên tăng cường phối hợp giải quyết các hậu quả do chiến tranh để lại. Không chỉ Việt Nam tiếp tục hợp tác tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh mà phía Mỹ cũng hỗ trợ nạn nhân chiến tranh và tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tích. Trong ảnh, ông Mattis trò chuyện ngắn với các đại diện của Văn phòng Cơ quan Tìm kiếm tù binh và người Mỹ mất tích. Trong khuôn khổ chuyến công du dài một tuần tới châu Á, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 25/1, sau khi thăm Indonesia. Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sẽ chủ trì lễ đón người đồng cấp Mỹ vào ngày 25/1. Đây là lần gặp gỡ thứ 3 giữa Bộ trưởng Mattis và Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch từ sau lần gặp đầu tiên tại Washington D.C. hồi giữa năm 2017. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ nhân viên cơ quan DPAA. Chuyến thăm của ông Mattis nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước, góp phần vào quan hệ Đối tác toàn diện Việt - Mỹ. Trước khi tới Hà Nội, ông Mattis ngày 24/1 đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực và đóng góp vào duy trì hòa bình, an ninh và luật pháp quốc tế. Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho rằng vị trí địa lý đặc biệt khiến Việt Nam đóng vai trò then chốt tại Biển Đông, một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, nơi tồn tại tranh chấp giữa nhiều bên về vấn đề chủ quyền đối với các thực thể trên biển. Ông Mattis bày tỏ hy vọng Washington và Hà Nội sẽ xây dựng quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn nữa.

