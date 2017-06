Những điểm khiến WZ-10 của Trung Quốc “ăn đứt” Apache Mỹ

So với những chiếc trực thăng Apache của Mỹ đã ra đời từ những năm 70-80 của thế kỷ trước thì dòng trực thăng WZ-10 của Trung Quốc mới bắt đầu được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2012 rõ ràng sẽ được áp dụng nhiều công nghệ điện tử tiên tiến hơn rất nhiều. Nguồn ảnh: Sina. Với các thiết bị cảm ứng, cảm biến đời mới cùng một hệ thống máy tính hiện đại hơn, được lập trình tốt hơn, những chiếc trực thăng chiến đấu WZ-10 Trung Quốc hoàn toàn có đủ khả năng tác chiến vượt trội hơn so với những chiếc Apache cổ lỗ sĩ của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Các thiết bị hiển thị trong khoang lái của WZ-10 cũng vượt trội hơn rất nhiều so với hệ thống hiển thị bên trong trực thăng tấn công Apache của Mỹ. Cụ thể, các thiết bị hiển thị trên trực thăng WZ-10 đã lược bỏ tối đa các hệ thống đồng hồ kim kiểu analog cũ, thay vào đó là các màn hình hiển thị cỡ lớn với nhiều thông tin chi tiết được biểu hiện một cách hiện đại hơn. Nguồn ảnh: Sina. Trực thăng WZ-10 của Trung Quốc cũng được trang bị hệ thống chỉ thị mục tiêu từ buồng lái giống với các trực thăng Apache của Mỹ. Theo đó, thiết bị này sẽ hiển thị mục tiêu, tốc độ, hướng bay, đường bay, độ cao,... ngay trước mắt phi công thông qua việc sử dụng một máy chiếu siêu nhỏ chiếu thông tin lên một tấm kính, qua đó giúp phi công có thể vừa lái, vừa khai hỏa tiêu diệt đối phương mà không phải liếc nhìn bảng điều khiển, gây mất tập trung. Nguồn ảnh: Sina. Nguy hiểm nhất trên chiếc WZ-10 chính là hệ thống máy tính và phần mềm được lập trình sẵn chạy trên hệ thống máy tính điều khiển trung tâm của chiếc trực thăng này. Nguồn ảnh: Sina. Nếu xét về công nghệ máy tính khi chiếc Apache ra đời vào năm 1975 và khi chiếc WZ-10 ra đời vào năm 2012 thì khoảng cách là quá xa. Dù đã trải qua nhiều lần nâng cấp khác nhau, tuy nhiên chiếc Apache dường như chỉ được máy tính hỗ trợ những thao tác cơ bản nhất, hoàn toàn không có khả năng hỗ trợ người lái sâu như trên chiếc WZ-10. Nguồn ảnh: Sina. Những chiếc trực thăng WZ-10 sử dụng hệ thống máy tính hiện đại với phần mềm được lập trình tốt có thể giúp cải thiện khả năng bay của phi công. Hệ thống máy tính mạnh hơn trên chiếc WZ-10 cũng đồng nghĩa với việc nó có thể theo dõi nhiều mục tiêu hơn, quét địa hình nhanh hơn, điều khiển được nhiều tên lửa dẫn đường hơn cùng lúc. Nguồn ảnh: Sina. Phiên bản hiện đại bậc nhất trong dòng Apache là những chiếc AH-64E. Phiên bản này được Mỹ phát triển từ năm 2012 và dự kiến tới khoảng năm 2019 hoặc 2020 tới đây, 56 chiếc đầu tiên mới được ra đời. Phiên bản AH-64E này có vẻ tiên tiến hơn chiếc WZ-10 Trung Quốc ở chỗ nó có cung cấp thêm khả năng điều khiển máy bay không người lái cho phi công. Nguồn ảnh: Sina. Các phiên bản Apache AH-64D trở về trước đều được nâng cấp từ những năm 90 của thế kỷ trước, mới nhất trong các phiên bản Apache mà đã được hoàn thiện chỉ có thể là những chiếc AH-64F vừa mới được cải tiến vào năm 2014 vừa rồi nhưng chúng chỉ được nâng cấp về mặt động cơ và càng đáp. Nguồn ảnh: Sina. Như vậy, có thể khẳng định một điều hiện tại, các dòng Apache AH-64 của Mỹ chưa có một chiếc nào có khả năng vượt mặt chiếc WZ-10 của Trung Quốc, chiếc duy nhất có tiềm năng vượt qua chiếc WZ-10 là dòng AH-64E hiện giờ vẫn chưa ra đời. Nguồn ảnh: Sina.

