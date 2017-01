Nhờ cái...lều, pháo phản lực Nga sẽ tàng hình hoàn toàn

Theo Sputnik, trong thời gian sắp tới, các đơn vị pháo binh được trang bị các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch và BM-27 Uragan của Quân đội Nga sẽ được trang bị thêm một loại lều ngụy trang đặc biệt giúp chúng có thể vô hình trước các vệ tinh lẫn phương tiện do thám quân sự của NATO mà đặc biệt là Mỹ. Nguồn ảnh: Sputnik. Hiện tại đã có khoảng 8 căn lều đặc biệt như trên đã được chuyển giao cho Lữ đoàn 338 thuộc Quân khu phía Đông Nga đang đóng quân tại vùng Ussuriisk. Lữ đoàn 338 đang có trong biên chế 18 tổ hợp pháo phản lực BM-27 Uragan. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Cả BM-27 Uragan và BM-30 Smerch đều là hai tổ hợp pháo phản lực hạng nặng có tầm bắn xa nhất của Quân đội Nga hiện nay, chúng có cỡ nòng lần lượt là 220mm và 300m. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong năm nay sẽ có thêm nhiều lữ đoàn tên lửa của nước này được trang bị loại lều đặc biệt trên. Nguồn ảnh: NeoGAF Theo giới thiệu ban đầu mẫu lều ngụy trang mới của Quân đội Nga có phần khung được làm bằng kim loại được phủ một lớp vải hoặc bạt ngụy trang, đặc biệt có khả năng vô hiệu hóa mọi thiết bị quan sát quang hồng ngoại hay ảnh nhiệt từ máy bay do thám không người, máy bay trinh sát hay vệ tinh do thám. Nguồn ảnh: strategic-bureau.com. Với thiết kế chắc chắn, căn lều này có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời thiết lẫn tác động vật lý khác nhau từ nhiệt độ môi trường cho đến cả động đất. Mỗi căn lều như vậy có chiều dài lên đến 100m, rộng 24m và cao 5m đủ sức chứa cùng lúc nhiều tổ hợp pháo phản lực. Nguồn ảnh: defence24.pl. Mặc dù có kích thước hơn 2.000 mét vuông nhưng thời gian triển khai căn lều ngụy trang này chỉ mất khoảng 1 giờ. Bên cạnh đó nó cũng được trang bị sẵn nguồn điện riêng, hệ thống thông gió, hệ thống sưởi ấm và cả hệ thống chữa cháy tự động nhằm bảo vệ khí tài trước mọi mối đe dọa của thời tiết khắc nghiệt bên ngoài nhất là ở nước Nga. Nguồn ảnh: defence24.pl. Với tính ứng dụng trên, căn lều ngụy trang này cũng có thể được trang bị cho nhiều đơn vị vũ trang khác của Nga khi nó hoàn toàn có thể che dấu được các phương tiện quân sự cỡ lớn như xe tăng, tổ hợp tên lửa đạn đạo hay cả một đơn vị bộ binh cơ giới. Quy trình vận hành căn lều này cũng khá đơn giản phù hợp với mọi binh chủng. Nguồn ảnh: Flickr. Với căn lều ngụy trang mới các đơn vị tên lửa và cả pháo binh của Quân đội Nga có thể thực hiện các đòn tấn công chớp nhoáng vào kẻ thù khi di chuyển lặng lẽ đến các vị trí tập kết mà không sợ kẻ thù phát hiện. Bên cạnh đó việc triển khai hình thức ngụy trang mới còn giúp Nga giảm thiểu nguy cơ rò rỉ các vị trí quân sự quan trọng. Nguồn ảnh: i1os.com. Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch được Liên Xô phát triển từ đầu những năm 1980 và được đưa vào trang bị từ năm 1987. Mỗi tổ hợp loại này được trang bị 12 ống phóng đạn rocket 300mm với mỗi đạn rocket nặng khoảng 800kg có tầm bắn từ 20-70km. Các mẫu đạn rocket thế hệ mới của BM-30 Smerch còn được trang bị cả đầu dẫn giúp nó tấn công mục tiêu chính xác hơn. Nguồn ảnh: RT.

