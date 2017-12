Nhìn lại 10 sự kiện quân sự nổi bật của Nga trong 2017

Năm 2017 đánh dấu một loạt sự kiện quân sự quan trọng đối với nước Nga và các sự kiện này đã được RIA Novosti tổng hợp lại trong bảng danh sách top 10 sự kiện quân sự nổi bật nhất của Nga trong 2017 sau đây. Nguồn ảnh: ru-an.info. Sự kiện quân sự đầu tiên trong top 10 do RIA Novosti bình chọn chính là viêc Nga hoàn thành các chiến dịch quân sự ở Syria sau hơn 2 năm tham chiến tại quốc gia này, theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad được bắt đầu vào ngày 30/9/2015. Cho đến ngày 11/12/2017, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm căn cứ không quân Hmeymim tại Syria và ra lệnh cho các lực lượng vũ trang Nga rút quân khỏi Syria. Nguồn ảnh: ru-an.info. Vươn lên trên thị trường vũ khí: Trong suốt hai năm tham chiến tại Syria, Nga cũng đã từng bước có được chỗ đứng tại thị trường vũ khí đầy tiềm năng ở Trung Đông bằng một loạt các hợp đồng vũ khí đình đám với các quốc gia trong khu vực. Bên cạnh đó, doanh thu xuất khẩu vũ khí toàn cầu năm nay của Nga cũng cực kỳ khởi sắc. Nguồn ảnh: kommersant.ru. S-400 Triumph tâm điểm của thế giới: Năm 2017 cũng chứng kiến sự lên ngôi của tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumph với một loạt hợp đồng xuất khẩu, thậm chí các nước đang tranh nhau mua S-400 từ Moscow. Mặt khác, Quân đội Nga cũng đưa vào trang bị hàng loạt các đơn vị S-400 mới tại các vị trí trọng yếu của nước này. Nguồn ảnh: TASS. Tướng Lục quân đứng đầu Không quân Vũ trụ Nga (VKS) : Điều này nghe khó tin nhưng Tư lệnh lực lượng Không quân Vũ trụ mới của Nga – Tướng Sergei Surovikin có xuất thân từ lục quân, ông lên chỉ huy VKS sau khi Tướng Viktor Bondarev rời khỏi vị trí này vào tháng 9/2017. Nguồn ảnh: newsler.ru. Cuộc tập trận Zapad-2017: Tháng 9/2017, Quân đội Nga và Belarus tổ chức cuộc tập trận chung mang tên Zapad-2017 (Phương Tây-2017) với sự tham gia của 12.700 binh sĩ. Đây là cuộc tập trận tốn nhiều giấy mực nhất trong năm 2017, khi phương Tây liên tục cáo buộc Nga-Belarus có hành động gây chiến đe dọa tới an ninh của châu Âu. Nguồn ảnh: RT. Lính NATO áp sát biên giới Nga: Năm 2017 cũng chứng kiện việc lần đầu tiên trong lịch sử kể từ khi khối quân sự NATO được thành lập khối quân sự này triển khai các sư đoàn áp sát biên giới Nga. Đây là điều mà ngay trong đỉnh đểm của Chiến tranh Lạnh cũng chưa từng xảy ra. Nguồn ảnh: kultura.ru. Các cuộc tập trận giữa Nga và Uzbekistan: Trong những tháng cuối năm 2017, Quân đội Nga và Uzbekistan đã có những cuộc tập trận chống khủng bố quy mô chưa từng có tại Trung Á, trong bối cảnh Moscow đang đứng các mối đe dọa ngày càng lớn từ tổ chức khủng bố Hồi giáo. Nguồn ảnh: Sputnik. Nga hạ thủy tàu phá băng đầu tiên sau 40 năm: Cuối tháng 11/2017, Nga đã cho hạ thủy tàu phá băng nguyên tử đầu tiên sau 40 năm mang tên Ilya Muromets thuộc Project 21180. Đây cũng chính là con tàu mà Hải quân Nga chờ đợi từ lâu nhằm hiện đại hóa hạm đội tàu phá băng của nước này. Nguồn ảnh: bmpd. Lễ duyệt binh của Hải quân Nga: Trong năm 2017, Hải quân Nga cũng lần đầu tiên thực hiện lễ duyệt binh quy mô ở khắc các căn cứ chính của lực lượng này vào ngày 30/7/2017. Đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham gia lễ duyệt binh hải quân tại St Petersburg. Nguồn ảnh: tsargrad.tv. Nga đình chỉ đề án đoàn tàu hạt nhân Barguzin: Theo đó Bộ Quốc phòng Nga trong cuối năm nay cũng đã tuyên bố tạm đình chỉ việc tái triển khai Tổ hợp tên lửa đường sắt chiến đấu Barguzin hay còn được gọi là “Đoàn tàu hạt nhân”, do các vướng mắc liên quan đến công nghệ như theo nước này tuyên bố. Nguồn ảnh: plymouth.ac.uk. Mời độc giả xem video: Đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát cuộc tập trận Zapad-2017 giữa Nga và Belarus. (Nguồn RT)

