Nhìn bộ binh cơ giới Việt Nam chuyển trạng thái chiến đấu

Bất kể ngày đêm, chỉ cần nghe hiệu lệnh báo động, các đơn vị bộ binh cơ giới của Quân đội Việt Nam đều sẵn sàng triển khai trong thời gian ngắn nhất. Nguồn ảnh: QPVN. Do đặc thù của lực lượng bộ binh cơ giới mà công tác chuyển trạng thái chiến đấu mất thời gian hơn rất nhiều so với các đơn vị bộ binh thông thường khác, đòi hỏi người lính phải nhanh nhẹn, tuân thủ từng bước của quy trình chuẩn bị, đảm bảo khí tài và phương tiện luôn trong điều kiện tốt nhất. Nguồn ảnh: QPVN. Địa điểm tập kết cách xa doanh trại đóng quân đòi hỏi các đơn vị thiết giáp phải di chuyển trên đường dân sinh cùng với các phương tiện giao thông khác. Nguồn ảnh: QPVN. Do quãng đường hành quân xa, xe thiết giáp chở quân lại rất xóc, nóng và ồn nên đòi hỏi những người lính trong đơn vị bộ binh cơ giới phải có thể lực khỏe, sức chịu đựng tốt để vẫn sẵn sàng chiến đấu sau khi di chuyển trên quãng đường dài. Nguồn ảnh: QPVN. Việc di chuyển cùng các phương tiện khác trên đường giao thông đòi hỏi có sự phối hợp tốt giữa trưởng xe và lái xe vì tầm nhìn của lái xe trong thiết giáp rất hạn hẹp, cần có sự hoa tiêu của trưởng xe ngồi trên nóc nhất là ở những đoạn đường hẹp hoặc gặp... tắc đường. Nguồn ảnh: QPVN. Đến vị trí tập kết, các đơn vị bắt đầu đổ quân chuẩn bị trận địa chiến đấu. Nguồn ảnh: QPVN. Đào hầm trong ngay trong đêm. Nguồn ảnh: QPVN. Cơ động bảo vệ vòng ngoài, tiêu diệt các ổ đề kháng của địch gần trận địa đóng quân. Nguồn ảnh: QPVN. Việc đảm bảo công tác huấn luyện sẽ tôi luyện được kỹ năng chiến đấu của lực lượng bộ binh cơ giới, đáp ứng được yêu cầu thực tế chiến đấu trong mọi tình huống có thể xảy ra. Nguồn ảnh: QPVN.

