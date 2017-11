Nhiệm vụ đặc biệt của Su-27 Việt Nam trong tháng 11 này

Như đã trình bày, Tuần lễ cấp cao APEC 2017 quy tụ nhiều lãnh đạo, quan chức, doanh nghiệp thuộc các nền kinh tế thành viên tại thành phố Đà Nẵng, cho nên công tác đảm bảo an ninh là vô cùng quan trọng. Nguồn ảnh: Zing.vn Ngoài các đơn vị cảnh vệ, khối tác chiến của Quân chủng Phòng không - Không quân được dự báo sẽ trải qua một tuần bận rộn. Nhận trọng trách đảm bảo an toàn cho vùng trời Đà Nẵng là Sư đoàn phòng không 375 với các tổ hợp phòng không hiện đại. Nguồn ảnh: Zing.vn Nhưng để giữ an toàn tuyệt đối cho vùng trời thì không chỉ riêng khối phòng không mà cả không quân cũng được huy động tham gia trực chiến. Đây sẽ là thành phần ngăn chặn các mối nguy cơ, đe dọa từ xa, mang tác dụng phòng ngừa rất hiệu quả. Nguồn ảnh: Truyền hình Quân đội. Do đặc thù và tính chất quan trọng của Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 mà có thể dự đoán lực lượng vũ trang Việt Nam sẽ tung vào cuộc những đơn vị được trang bị tốt nhất của mình. Vì đây còn là bộ mặt của quốc gia, cho nên những chiến đấu cơ trực chiến lần này chắc chắn yêu cầu là loại hiện đại chứ không phải Su-22 đang bất đắc dĩ đảm nhiệm vai trò tiêm kích phòng không. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân Dân. Tuy nhiên các trung đoàn được biên chế Su-30MK2 như 923, 927 và 935 lại đóng quân tại 2 đầu đất nước, cách rất xa khu vực Đà Nẵng, chính vì vậy mà không còn đơn vị nào tỏ ra phù hợp hơn Trung đoàn 925 - nơi đang khai thác sử dụng dòng tiêm kích chiếm ưu thế trên không hạng nặng Su-27. Nguồn ảnh: QPVN. Trung đoàn không quân 925 đang đóng tại sân bay Phù Cát, Bình Định, cách Đà Nẵng 300 km về phía Nam, các chiến đấu cơ của đơn vị chỉ cần một thời gian ngắn là sẽ có mặt tại địa điểm cần thiết nếu được huy động. Nguồn ảnh: Báo Phòng không – Không quân. Tiêm kích Su-27SK/UBK nằm trong đội hình tác chiến của Trung đoàn 925 chỉ thua kém Su-30MK2 về năng lực tấn công mục tiêu mặt đất, mặt biển, còn trong vai trò tiêm kích phòng không thì nó chẳng hề kém cạnh. Nguồn ảnh: Airlines.net. Su-27 được trang bị radar N001 có thể dẫn bắn tên lửa không đối không R-27 tiêu diệt chính xác mục tiêu từ cự ly 80 km, vận tốc tối đa của nó lên tới Mach 2,35 cùng tầm hoạt động 3.530 và vận tốc leo cao rất ấn tượng là 325 m/s, các thông số này đều trội hơn Su-30MK2. Nguồn ảnh: Airlines.net Hệ thống vũ khí tiêu chuẩn trên Su-27 gồm một pháo tự động 30mm GSh-30-1 với cơ số đạn chiến đấu 150 viên đạn, máy bay được trang bị 10 giá treo vũ khí với tải trọng tối đa 8 tấn. Do được thiết kế cho nhiệm vụ phòng không nên hệ thống tên lửa Su-27 mang theo đa phần là tên lửa không đối không như R-27, R-73 và cả R-77 (ở một số biến thể). Nguồn ảnh: Airlines.net Tiêm kích Su-27 theo đánh giá sẽ đảm đương tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng trời thành phố Đà Nẵng trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 bên cạnh các trung đoàn tên lửa phòng không thuộc Sư đoàn 375. Nguồn ảnh: Airlines.net

