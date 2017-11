Nhận diện tàu tuần tra ven bờ mới nhất của Singapore tại AMNEX

RSS Independence là chiếc đầu tiên trong lớp tàu tuần tra ven biển (LMV) do Singapore tự đóng mới đã có chuyến "xuất ngoại" đầu tiên của mình đến Thái Lan để tham gia cuộc Diễn tập đa phương Hải quân Asean AMNEX 2017. Nguồn ảnh: Hải quân Singapore. AMNEX 2017 là cuộc diễn tập hải quân chung đầu tiên của hải quân ASEAN diễn ra tại căn cứ hải quân Sattahip, vịnh Thái Lan từ ngày 13-22/11. RSS Independence cùng biên đội tàu của Hải quân Singapore là một trong những tàu chiến đến sớm nhất trước cuộc diễn tập này. Nguồn ảnh: Hải quân Singapore. RSS Independence có lượng choán nước toàn tải 1.320 tấn do ST Marine, thuộc ST Engineering, nhà thầu quốc phòng lớn nhất Singapore tự đóng. Hải quân Singapore dự định đóng mới 8tàu tuần tra loại này các tàu tuần tra lớp Fearless và ba trong số đó đã được đưa vào trang bị. Nguồn ảnh: Hải quân Singapore. Nguồn ảnh: Quá trình thiết kế tàu tuần tra LMV có sự trợ giúp của tập đoàn SAAB Kockums AB, Thụy Điển. Tàu được thiết kế theo công nghệ tàng hình dựa trên nền tảng tự động hóa cao. Mức độ tự động hóa trên tàu là yêu cầu quan trọng nhằm phù hợp với nhân lực khan hiếm ở đảo quốc sư tử. Nguồn ảnh: Defence. Một tính năng quan trọng khác của LMV là trung tâm chiến đấu tích hợp có thể thực hiện một loạt các nhiệm vụ khác nhau, từ chiến đấu cường độ thấp đến hoạt động cứu trợ nhân đạo. Các yêu cầu nhiệm vụ được thực hiện lại thông qua khả năng cấu hình tự động từ các container chứa gói nhiệm vụ sẵn có. Nguồn ảnh: IHS. Hiện tại LMV là loại tàu tuần tra hiện đại nhất của Hải quân Singapore. Tàu được trang bị radar quét mạng pha điện tử Thales NS-100, hoạt động ở băng tần S. Hệ thống dẫn đường Sharp Eye. Hệ thống điều khiển hỏa lực Sagem. Nguồn ảnh: Lumut. LMV còn được trang bị hệ thống chiến tranh điện tử STELOP 360. Tàu được vũ trang pháo hạm 76 mm, 2 trạm vũ khí điều khiển từ xa 12,7 mm, 1 pháo 25 mm điều khiển từ xa. 12 ống phóng thắng đứng chứa tên lửa phòng không tầm thấp Mica VL. Nguồn ảnh: News. Ngoài ra, trên tàu còn được lắp 2 trạm vũ khí sóng âm phi sát thương LRAD500X dùng để xua đuổi tàu thuyền xâm nhập bất hợp pháp. Đuôi tàu có sàn đáp cho trực thăng hạng trung nhưng không có nhà chứa. Nguồn ảnh: Mindef. Tàu được trang bị 2 động cơ MTU 20V 4000 M93, công suất 5.770 mã lực/động cơ, tốc độ tối đa 27 hải lý/giờ, dự trữ hành trình 3.000 hải lý. Nguồn ảnh: Quill or Capture. Thủy thủ đoàn trên tàu chỉ 23 người, tối đa 30 người, điều đó cho thấy mực độ tự động hóa của con tàu cao như thế nào. Dự kiến đến năm 2020, Hải quân Singapore sẽ đưa vào hoạt động đầy đủ 8 tàu LMV. Nguồn ảnh: Navy Recognition.

