Nhận diện dàn vũ khí nguy hiểm nhất của Trung Quốc

Một trong những loại vũ khí Trung Quốc được đánh giá nguy hiểm bậc nhất hiện nay chính là tiêm kích đa năng J-11, đây là bản sao hoàn hảo của dòng chiến đấu cơ Su-27 mà nước này mua từ Nga trước đây. Nguồn ảnh: Sina. Khi đặt cạnh nhau, khó có thể phân biệt nổi Su-27 bản gốc và J-11 bản nhái do Trung Quốc sản xuất. Thậm chí, từ phiên bản J-11, Trung Quốc còn phát triển ra nhiều phiên bản phi cơ khác với nhiều mục đích sử dụng khác nhau như J-11B và J-15. Nguồn ảnh: Sina. Trong thời gian gần đây Trung Quốc liên tục đầu tư cho không quân, do đó không mấy ngạc nhiên khi lực lượng này sở hữu các loại vũ khí tiên tiến nhất của Bắc Kinh. Một trong số đó có thể kể tới máy bay vận tải quân sự chiến thuật Y-20. Nguồn ảnh: Sina. Sở dĩ nói Y-20 là một loại vũ khí nguy hiểm bởi nó được xem như là cánh tay vươn dài của Không quân Trung Quốc, giúp nước này đưa quân đến bất kỳ đâu trên thế giới khi mẫu máy bay này có tầm hoạt động hiệu quả lên đến gần 8.000km với khả năng mang theo đến hơn 40 tấn hàng hóa. Nguồn ảnh: Wiki. Nhắc đến những loại vũ khí mang tính biểu tượng của Trung Quốc thì không thể không nhắc tới trực thăng tấn công WZ-10 được nước này quảng cáo là "tốt nhất thế giới" và sự thật thì có phần đúng như vậy. Nguồn ảnh: Sina. Ra đời từ năm 2003 và có giá 17 triệu USD, trực thăng tấn công WZ-10 là một phiên bản đậm chất châu Á của trực thăng Apache do Mỹ sản xuất. Mặc dù vậy, do kế thừa ưu điểm sinh sau đẻ muộn, WZ-10 mang trong mình nhiều công nghệ mà không phải bất cứ chiếc Apache nào cũng có sẵn. Nguồn ảnh: Sina. Trong kho vũ khí nguy hiểm của Trung Quốc không thể không kể đến J-20 - dòng chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 đầu tiên của nước này. Chiến đấu cơ này còn được ví như "F-22 Trung Quốc" với một số nét tương đồng với các chiến đấu cơ tàng hình nổi tiếng của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Dù không rõ có được trang bị cho Quân đội Trung Quốc hay không nhưng VT-4 được đánh giá là mẫu xe tăng tốt nhất từng được Trung Quốc phát triển trong suốt 10 năm qua. Dĩ nhiên hiện nay VT-4 đang làm mưa làm gió trên thị trường xuất khẩu vũ khí thế giới, với một loạt lợi thế trước các mẫu xe tăng hiện đại do châu Âu hay Nga chế tạo. Nguồn ảnh: Sina. Được coi là chiếc xe tăng chủ lực có giá thấp nhất trên thị trường hiện tại, chỉ khoảng hơn 2 triệu USD cho một chiếc xe tăng cơ sở, VT-4 hoàn toàn phù hợp với các nước có ngân sách quốc phòng khiêm tốn hoặc đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Nguồn ảnh: Military. Và loại vũ khí cuối cùng tạo nên sức mạnh tuyệt đối cho kho vũ khí của Trung Quốc chính là dòng tên lửa đạn đạo Dongfeng của Bắc Kinh. Được phát triển từ những năm 1960 của thế kỷ trước, tên lửa Dongfeng hiện đã có ít nhất 41 biến thể và chúng được coi là "nắm đấm" mạnh nhất của Quân đội Trung Quốc trong giai đoạn hiện tại. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Choáng váng với sức mạnh quân sự cực kỳ đáng nể phục của Quân đội Trung Quốc.

