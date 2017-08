Nhận dạng vũ khí “bí mật” Nga mang về từ Syria

Tại Diễn đàn quân sự quốc tế Army-2017, vừa được khai mạc tại Trung tâm Triển lãm "Patriot" hôm 22/8 vừa rồi, Quân đội Nga vừa cho ra mắt một mẫu vũ khí khá đặc biệt dựa trên những bài học mà họ có được trong suốt hai năm tham chiến tại chiến trường Syria. Nói đúng hơn mẫu vũ khí này là một mẫu xe bọc thép kiểu mới có thiết kế khá đơn giản nhưng lại sở hữu sức mạnh hỏa lực không hề thua kém các mẫu xe bọc thép vũ trang hạng nặng. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Dựa trên hình ảnh bản đầu của mẫu xe bọc thép này, nó có thiết kế được tối giản hóa hoàn toàn, với hệ thống vũ khí được đặt thân sau và toàn bộ nền tảng được đặt trên khung gầm bánh lốp 4x4. Trong khi đó cabin của nó chỉ có thể chở được hai người. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Với những mô tả trên ta có thể ngay lập tức nhận ra được mẫu xe bọc thép mới này của Nga có thiết kế giống hệt dòng xe bán tải pickup cực kỳ phổ biến trong các cuộc xung đột gần đây ở Trung Đông, vốn được sử dụng như một phương tiện cơ giới vũ trang ở tất cả các bên tham chiến. Trong ảnh là mẫu xe bọc thép mới của Nga với súng phòng không 23mm ZU-23-2. Nguồn ảnh: livejournal.com. Dựa trên những kinh nghiệm chiến đấu ở Syria, Nga đã cho ra đời một dòng xe bọc thép tối ưu hóa nhất cho chiến trường này. Nó có thiết kế phần đầu khá giống xe bọc thép Tiger nhưng có cabin nhỏ hơn, phía sau được bỏ trống cho phép tích hợp nhiều loại vũ khí khác nhau. So với các dòng pickup vũ trang ở Trung Đông hiện tại mẫu xe bọc thép của Nga có phần chắc chắn hơn hẳn. Nguồn ảnh: livejournal.com. Qua lại Trung Đông mà cụ thể là chiến trường Syria, xe bán tải pickup được xếp vào dòng các loại phương tiện chiến tranh phổ biến nhất ở quốc gia này. Nó có thiết kế đơn giản, sở hữu hệ thống động cơ vượt địa hình mạnh mẽ và có thể được vũ trang bằng bất kỳ loại vũ khí nào. Nguồn ảnh: Sputnik. Các dòng xe pickup đều có thùng chứa hàng phía sau khá lớn, điều này cho phép nó có thể mang theo một số các loại vũ khí bộ binh như súng máy 12.7mm, pháo tự động 23mm hoặc 30mm, súng không giật hay cả các loạt rocket phóng loạt cỡ nòng nhỏ. Nhìn chung kho vũ khí của pickup khá đa dạng. Nguồn ảnh: PBS. Chỉ cần một chút hiểu biết về cơ khí hay gò hàn, bất kỳ ai cũng có thể biến một chiếc pickup thành một chiếc xe bọc thép đi kèm vũ khí có hỏa lực mạnh như với pháo ZU-23-2. Sự xuất hiện của xe bán tải pickup vũ trang gần như xóa nhòa mọi khoảng cách giữa xe bán tải dân sự với quân sự, khi chúng có thể được vũ trang hóa một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: liveuamap.com. Nhiệm vụ của những chiếc pickup vũ trang trên chiến trường cũng rất đa dạng như chống bộ binh, tấn công công sự, phòng không tầm ngắn, hổ trợ hỏa lực bằng rocket và cả trở thành xe bom tự sát. Và với mỗi nhiệm vụ trên pickup có những điểm mạnh và yếu khác nhau nhưng nhìn chung nó đảm nhận khá tốt vai trò của mình trong tác chiến bộ binh. Nguồn ảnh: Huffington Post UK. Một vài yếu tố khác khiến pickup được ưu chuộng ở Trung Đông chính là khả năng cơ động của nó, vận hành chiếc xe này cũng chẳng khác gì so với các dòng xe hơi thông thường. Ngoài ra nó cũng dễ sửa chữa khi hỏng hóc hoặc có thể tái sử dụng được lại nhiều lần nếu chẳng may bị bắn hạ. Và cuối cùng chi phí để vũ trang hay bọc thép một chiếc pickup là cực kỳ rẻ nếu không muốn nói là gần như không đáng kể. Nguồn ảnh: The Japan Times. Từ những gì xảy ra trên chiến trường Trung Đông như Syria hoặc Iraq, ngày càng có nhiều dòng pickup vũ trang được ra đời để đáp ứng lại nhu cầu ngày càng cao của chiến trường. Và dòng xe bọc thép ở trên của Nga là một trong số đó, khi họ luôn đi tiên phong trong việc quân sự hóa các phương tiện dân sự một cách hợp lý nhất. Nguồn ảnh: The Jerusalem Post. Bởi người Nga nhận ra rằng, dù tỏ ra hiệu quả trên chiến trường nhưng các dòng xe pickup dân sự vẫn không thể sánh được với các dòng xe quân sự chuyên dụng. Chúng vẫn thiếu các điều kiện kỹ thuật cơ bản để có thể hoạt động tốt trên mọi loại điều kiện chiến trường. Nguồn ảnh: Business Insider. Được biết, không chỉ có Nga hiện tại Quân đội Mỹ cũng đang phát triển cho mình các dòng xe pickup quân sự chuyên dụng dành cho lực lượng đặc nhiệm và bước đầu họ đã có những thành công nhất định khi đưa chúng vào hoạt động ở chiến trường Syria. Điều này càng chứng minh được sự hữu dụng của dòng xe bán tải tưởng chừng như vô dụng này. Nguồn ảnh: ilfoglio.it.

