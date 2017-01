Ngỡ ngàng hình ảnh "cậu ấm cô chiêu" Trung Quốc sau nhập ngũ

Giống như mọi lực lượng khác trên thế giới, Quân đội Trung Quốc cũng là một môi trường cực kỳ kỷ luật và gian khổ nhằm đào tạo ra những con người giỏi về cả thể lực lẫn trí lực. Tuy nhiên, thanh niên nước này lại có phần hơi "công tử bột" do chính sách một con kéo dài hàng chục năm nay nên việc gia nhập quân ngũ với những "cậu ấm, cô chiêu" này cũng giống như một cuộc lột xác hoàn toàn vậy. Cư dân mạng Trung Quốc đang phát sốt với những hình ảnh lột xác của những "cậu ấm cô chiêu" vốn có cuộc sống khá đầy đủ trước khi gia nhập quân ngũ với hai hình ảnh hoàn toàn đối lập nhau. Những thanh niên khi gia nhập quân ngũ sẽ có một thân hình cường tráng hơn rất nhiều so với dáng thư sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những thiếu nữ lại có phần rắn rỏi và sắt đá hơn dù vẫn còn giữ được nét thanh tú trên gương mặt. Đây được xem như một cuộc lột xác trở thành người "đàn ông đích thực" của những thanh niên Trung Quốc. Chính sách một con của Trung Quốc khiến cha mẹ luôn dành sự quan tâm cao nhất tới con cái mình khiến những thanh niên này khi lớn lên có phần hơi "hoàng tử, công chúa" do vốn có được cuộc sống sung túc từ nhỏ. Tuy nhiên môi trường quân đội lại hoàn toàn khác, họ phải sống trong tập thể, học tập, luyện tập, làm việc cũng như sinh hoạt với kỷ luật về giờ giấc rất lớn chưa kể đến các yêu cầu về chuyên môn và những khó khăn khi phải sống xa sự quan tâm của gia đình. Chính môi trường "kỷ luật thép" này đã tạo ra những cuộc lột xác ngoạn mục giữa hình ảnh trước và sau khi nhập ngũ của các thanh niên Trung Quốc. Rất bảnh trong bộ Comple nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ trong bộ quân phục. Bước chân vào đời quân nhân là chấp nhận từ bỏ đi mái tóc dài đầy nữ tính. Tuy nhiên đây cũng là cách để những thanh niên "con một" này trưởng thành. Nét nữ tính đã không còn mà thay vào đó là sự nghiêm nghị của một quân nhân. Anh chàng này trông có vẻ "đàn ông" hơn rất nhiều sau khi nhập ngũ. Nét nữ tính đã hoàn toàn không còn. Nữ quân nhân này lại vẫn giữ được vẻ thanh tú trên gương mặt dù đã bỏ đi mái tóc dài. Từ một thanh niên mới lớn lột xác thành một chiến binh trong quân đội.

