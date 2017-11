Ngắm dàn máy bay "khủng" tại triển lãm hàng không Dubai

Triển lãm hàng không Dubai (Dubai Airshow 2017) được tổ chức hai năm một lần tại thành phố giàu có bậc nhất của Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất. Năm nay, Dubai Airshow 2017 chính thức khai mạc từ hôm 12/11 và sẽ kéo dài đến tận cuối tuần này. Nguồn ảnh: Ria. Chiếc đấu cơ tàng hình đầu tiên của Không quân Mỹ F-22 Raptor được giới thiệu tại Dubai Airshow 2017. Nguồn ảnh: Airshow Action. Từ lâu Dubai Airshow được xem như là cơ hội tốt để các công ty hàng không hàng đầu thế giới trình diễn các sản phẩm mới nhất của mình cũng như tìm kiếm các đối tác tiềm năng. Nguồn ảnh: Ria. Phi đội "Hiệp sĩ Nga" xuất hiện ngay trong ngày đầu tiên của triển lãm với màn trình diễn trên không khiến khán giả phải trầm trồ thán phục. Mang tới Dubai Airshow lần này là dàn phi cơ Su-30SM mới nhất của các Kỵ sĩ Nga. Nguồn ảnh: Ria. Phi cơ lưỡng cư Be-200ChS do Nga sản xuất xuất hiện tại triển lãm. Nguồn ảnh: Ria. Như mọi năm các dòng chiến đấu cơ do Nga chế tạo luôn có sức hút tại triển lãm, trong đó nổi bật nhất vẫn là các dòng chiến đấu cơ Sukhoi. Nguồn ảnh: Airshow Action. Máy bay vận tải thương mại A380-900 cùng với đội bay trình diễn Fursan Al Emarat của UAE cùng phủ quốc kỳ nước này trên nền trời trong lễ khai mạc Dubai Airshow 2017. Nguồn ảnh: Ria. Được coi là một trong những triển lãm hàng không lớn bậc nhất thế giới, năm nay có tới 1.200 mẫu máy bay các loại sẽ được giới thiệu với khách tham quan tại Dubai Airshow 2017. Nguồn ảnh: Ria. Máy bay vận tải chiến thuật Kawasaki C-2 của Nhật Bản được giới thiệu tại Dubai Airshow 2017. Nguồn ảnh: Airshow Action. Máy bay tấn công không người lái Wing Long II của Trung Quốc cũng góp mặt trong triển lãm hàng không Dubai với đầy đủ dàn vũ khí của mình. Nguồn ảnh: Ria. Một biến thể cường kích hạng nhẹ Calidus B-250 được giới thiệu cho khách tham quan tại Dubai Airshow 2017, chiếc B-250 trên là của UAE mang tới triển lãm lần này. Nguồn ảnh: Ria. Ngay cạnh đó là một mẫu cường kích hạng nhẹ khác là AT-802L được cải biên từ dòng máy bay dân dụng Air Tractor AT-802. Nguồn ảnh: Airshow Action. Phi cơ lưỡng cư Be-200ChS của Nga nhìn từ bên dưới. Nguồn ảnh: Ria. Máy bay vận tải hành khách A350 của hãng Airbus trình diễn khả năng bay tuyệt hảo như một... máy bay quân sự. Nguồn ảnh: Ria. Lockheed Martin cũng có mặt tại Dubai Airshow 2017 với dàn vũ khí, tên lửa phòng không và máy bay không người lái do hãng này sản xuất. Nguồn ảnh: Ria. Tiêm kích đa năng siêu đắt đỏ Dassault Mirage 2000 của Pháp trình diễn khả năng cơ động tuyệt hảo trên không tại triển lãm. Nguồn ảnh: Ria.

