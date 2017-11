Ngạc nhiên hình ảnh lính Nga "sát cánh" với xe thiết giáp Mỹ

Theo Arms Expo đưa tin trong khuôn khổ tập trận "Tình huynh đệ sắt son 2017" giữa Quân đội Nga và Kazakhstan. Quân đội hai nước đã tổ chức khoa mục tập duyệt sơ tán thường dân ra khỏi khu vực chiến sự. Ảnh: Russian Weapons. Sơ tán thường dân khỏi vùng chiến sự là một trong những nhiệm vụ nặng nề đối với bất kỳ quốc gia nào khi xảy ra xung đột. Cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa quân đội hai nước trong các kịch bản xấu nhất. Ảnh: Russian Weapons. Trong cuộc diễn tập quá trình sơ tán thường dân được các đơn vị vũ trang Nga-Kazakhstan hộ tống bằng các phương tiện chiến đấu cơ giới hiện đại nhất. Trong ảnh ta có thể thấy có sự xuất hiện của cả xe bọc thép Humvee của Quân đội Kazakhstan. Ảnh: Russian Weapons. Binh sĩ Nga và Kazakhstan sẽ tạo ra một vùng đệm an toàn xung quanh khu vực người dân sinh sống để chuẩn bị cho việc sơ tán. Ảnh: Russian Weapons. Người dân được đưa đến điểm tập kết để chuẩn bị sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Russian Weapons. Người dân lần lượt được đưa lên xe theo thứ tự ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ và cuối cùng là đàn ông. Ảnh: Russian Weapons. Đoàn xe quân sự cơ giới hỗn hợp Nga-Kazakhstan sơ tán thường dân được bảo vệ chặt chẽ bởi các xe thiết giáp đi phía trước và phía sau. Ảnh: Russian Weapons. Việc sơ tán thường dân khỏi khu vực nguy hiểm vừa đảm bảo an toàn tính mạng cho họ vừa giúp lực lượng quân đội dễ dàng đối phó với kẻ thù mà không lo ảnh hưởng đến thường dân. Ảnh: Russian Weapons. Một số chốt tiền trạm được bố trí dọc theo tuyến đường sơ tán để đảm bảo an toàn, tránh bị phục kích. Ảnh: Russian Weapons. Các binh sĩ Nga bảo vệ cho đoàn xe suốt dọc theo lộ trình vì các xe chở thường dân rất dễ tổn thương nếu bị đối phương phục kích. Ảnh: Russian Weapons. Các binh sĩ cùng xe thiết giáp có vũ trang hạng nặng sẽ chốt chặn ở những khu vực trọng yếu chờ đoàn xe đi qua hết mới rút đến điểm tiếp theo. Ảnh: Russian Weapons. Cận cảnh xe bọc thép Humvee của Quân đội Kazakhstan, gần đây các binh sĩ Nga thường xuyên được tiếp cận với vũ khí, khí tài do Mỹ chế tạo trong các cuộc tập trận với đồng minh như thế này. Ảnh: Russian Weapons. Trực thăng Mi-17 của Quân đội Kazakhstan cũng được sử dụng để cảnh giới từ trên cao và hỗ trợ cho đoàn xe hộ tống. Ảnh: Russian Weapons. Lều dã chiến được dựng lên tại một điểm dừng chân để thường dân và binh sĩ nghỉ ngơi sau thời gian dài hành quân. Ảnh: Russian Weapons. Biến thể xe thông tin lưu động dựa trên khung gầm của xe bọc thép Humvee luôn đi cùng để đảm bảo sự kết nối liên tục với trung tâm chỉ huy. Ảnh: Russian Weapons. Điểm chốt chặn với chòi canh và rào chắn được dựng lên bên ngoài điểm tập kết tạm thời nhằm đảm bảo an toàn. Ảnh: Russian Weapons. Đoàn xe tiếp tục hành quân đến điểm tập kết an toàn đã được lên kế hoạch sẵn. Ảnh: Russian Weapons.

