Ngạc nhiên dàn vũ khí “khủng” do Samsung sản xuất

Nhắc tới Samsung, người ta thường nghĩ tới ngay một nhà sản xuất điện thoại di động hùng mạnh hàng đầu thế giới của Hàn Quốc. Năm vừa qua, Samsung nổi đình nổi đám với hàng loạt sản phẩm bom tấn và “một quả bom xịt” Galaxy Note 7. Tuy nhiên, bài viết này muốn đưa quý độc giả tới “tài lẻ” ít ai biết về Samsung. Ngoài siêu phẩm di động, điện lạnh danh tiếng, vũ khí Samsung cũng nổi đình nổi đám. Nguồn ảnh: NDH Bộ phận quân sự của Tập đoàn Samsung có tên là Samsung Techwin - tiền thân là phòng nghiên cứu khí cụ chính xác được thành lập năm 1978. Bắt đầu từ năm 1980, Samsung Techwin tham gia vào việc chế tạo các sản phẩm quân sự mà bước đầu tiên là chế tạo động cơ phản lực cùng General Electric (Mỹ) cho máy bay của Không quân Hàn Quốc. Năm 1984, hãng này bắt đầu chế tạo pháo tự hành 155mm. Nguồn ảnh: Youtube Tính tới thời điểm tháng 11/2015, Samsung Techwin tham gia vào ít nhất 6 lĩnh vực sản phẩm liên quan tới quốc phòng - an ninh. Trong đó, các sản phẩm quốc phòng Samsung Techwin chủ yếu gồm động cơ hàng không, module cảm biến giám sát và đặc biệt là pháo tự hành, robot... Trong ảnh, khẩu pháo tự hành 105mm do Samsung Techwin phát triển. Nguồn ảnh: Shephardmedia Từ tháng 3/2016, Samsung Techwin trở thành một phần của Hanwha Techwin - bộ phận công nghiệp quốc phòng của Tập đoàn đa quốc gia Hanwha. Dẫu vậy, các sản phẩm mang thương hiệu Samsung Techwin thì vẫn còn đó trong quân đội Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Storage News Letter Samsung Techwin (hiện là Hanwha Techwin) là nhà thầu chính sản xuất nhiều dòng động cơ cho các máy bay, trực thăng, tàu chiến phục vụ trong Quân đội Hàn Quốc. Ví dụ, trong ảnh là động cơ tuốc bin trục T700-701K do Samsung sản xuất từ năm 2006 để cung cấp cho các trực thăng UH-60 Black Hawk của Không lực Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Thai Military Samsung cũng từng sản xuất các dòng động cơ tuabin phản lực F404, F110 cho tiêm kích F-15/16 và động cơ tuabin khí LM2500 trên tàu chiến. Ngoài ra, Samsung cũng tham gia sản xuất động cơ tuabin khí loại nhỏ cho vũ khí chính xác cao, bộ phận động cơ đạn rocket. Nguồn ảnh: Wikipedia Tuy nhiên, sản phẩm quân sự đáng nể nhất của Samsung Techwin phải là siêu pháo tự hành K9 Thunder. Đây được coi là một trong những pháo tự hành tiên tiến nhất thế giới hiện nay với nhiều công nghệ tối tân ngang ngửa các loại pháo của châu Âu. Thậm chí, K9 Thunder được xem là hiện đại hơn cả pháo M109 chủ lực của Mỹ. Nguồn ảnh: Thai Military K9 Thunder được trang bị khẩu pháo 155mm L52 cho tầm bắn với đạn HE lên tới 30km, 40km với đạn trợ lực tăng tầm. Tốc độ bắn của nó đạt đến 6 phát/phút, có thể bắn nhanh 3 viên chỉ trong 15 giây cùng vào một mục tiêu với độ chính xác kinh ngạc. Khẩu pháo cũng có khả năng cơ động cao cực kỳ với tốc độ tối đa 66km/h. Nguồn ảnh: ModDB Đi kèm với K9, Samsung còn phát triển hệ thống xe tiếp đạn K10 ARV - được xem là xe tiếp đạn tự động đầu tiên trên thế giới. Nguồn ảnh: Prime Portal K10 có thể mang tới 104 viên đạn 105mm và cho tốc độ truyền tải đạn vào K9 đến 12 viên/phút trong mọi điều kiện tác chiến. Nguồn ảnh: Prime Portal Ngoài ra, Samsung sau đó còn phát triển cả xe chỉ huy pháo binh cơ động K77 FDCV nhằm bổ trợ tăng cường cho K9 Thunder trong tác chiến. Nguồn ảnh: atwiki Samsung Techwin trong quá khứ cũng tham gia vào quá trình sản xuất pháo tự hành M109 do Mỹ thiết kế với tên gọi Hàn Quốc là K55/55A1. Phiên bản của Hàn Quốc được phát triển trên cơ sở mẫu M109A2 với nhiều thành phần được nội địa hóa, cải tiến hệ thống phòng vệ NBC, hệ thống dập lửa tự động, hệ thống nạp đạn cải tiến. Khoảng 1.000 khẩu K55/55A1 đã được sản xuất trong nhiều năm. Nguồn ảnh: Wikipedia Phiên bản nâng cấp K55A1 của Samsung cũng được đánh giá cao với hệ thống máy tính đường đạn kỹ thuật số, hệ thống hiển thị dữ liệu đa năng, hệ thống bám bắt mục tiêu tự động, định vị GPS, trang bị truyền tải dữ liệu không dây...Nguồn ảnh: Wikipedia Bên cạnh chương trình sản xuất các khí tài quân sự, Samsung còn từng tham gia các chương trình bảo dưỡng hệ thống vũ khí trong Quân đội Hàn Quốc như xe bọc thép lội nước KAAV. Nguồn ảnh: Snafu

