Đạn tinh khôn do kỹ sư gốc Việt chế tạo cho Mỹ gây ngạc nhiên

Ông Nguyễn Trí Đức, Trưởng công trình nghiên cứu và chế tạo đạn pháo binh của Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Kỹ thuật Vũ khí Lục quân Hoa Kỳ là người Mỹ gốc Việt đã có công chế tạo đạn pháo thông minh cho lục quân Mỹ. Nguồn ảnh: ardec.army.mi Theo đó, loại đạn pháo 155mm mới XM1113 do nhóm ông Đức chế tạo sẽ tăng tầm bắn hiệu quả lên 40km, tương thích với bộ thiết bị dẫn đường chính xác M1156 khiến nó trở thành dòng đạn “thông minh”. Nguồn ảnh: ardec.army.mi Loại đạn này sẽ thay thế loại đạn đại bác cũ M549A1, 155mm với tầm bắn chỉ 30km, được sản xuất và sử dụng từ thập niên 1970 và 1980 cho đến nay. Trong ảnh, pháo 155mm M777 Howitzer của Lục Quân Mỹ. Nguồn ảnh: ardec.army.mi Với ưu điểm thao tác nhanh chóng, bảo trì đơn giản, loại đạn XM1113 sẽ giúp các binh sĩ pháo binh lục quân và thủy quân chiếm lĩnh ưu thế trên chiến trường. Trong ảnh, lính Mỹ sử dụng pháo mặt đất M777 trong cuộc tập trận ở Hàn Quốc. Nguồn ảnh: ardec.army.mi Đạn XM1113 được chế tạo bằng loại thuốc nổ đặc biệt, sử dụng động cơ rốc két có động năng cao, tạo ra lực đẩy lớn gần gấp 3 lần so với các loại đạn thông thường trước đây. Ngoài ra, đạn thông minh XM1113 có thể mở rộng được tầm bắn hiệu quả còn do hình dạng vỏ đạn được các kĩ sư thiết kế lại theo hình dạng khí động học đặc biệt. Nguồn ảnh: ardec.army.mi Bên cạnh đó, kết cấu bề ngoài của đạn cũng được điều chỉnh để giảm lực ma sát với không khí nhằm đạt được tầm bắn hơn 40 km khi khai hỏa từ các khẩu pháo như M777A2. Nguồn ảnh: ardec.army.mi Loại đạn mới được nhồi chất nổ ít nhạy cảm nhằm giảm bớt những phản ứng trước các kích thích bên ngoài như nhiệt độ cao, thiết bị nổ tự tạo nên an toàn cho chiến sĩ. Dự kiến XM1113 sẽ được giới thiệu vào năm 2022 với số lượng hạn chế. Nguồn ảnh: ardec.army.mi

