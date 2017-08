Nga trưng bày chiến lợi phẩm mang về từ Syria tại Army-2017

Theo Tass, tại Diễn đàn quân sự quốc tế Army-2017 Bộ Quốc phòng Nga đã cho mở một gian trưng bày khá đặc biệt giới thiệu các chiến lợi phẩm mà nước này có được sau 2 năm tham chiến Syria. Tất nhiên các chiến lợi phẩm này đều hoàn toàn vô giá trị đối với Nga nhưng nó lại là minh chứng cho chiến thắng của Moscow trong cuộc chiến chống phiến quân IS và các nhóm khủng bố cực đoan tại Syria. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Giống như nhiều gian trưng bày khác tại Army-2017, gian trưng bày chiến lợi phẩm này được đặt tại Công viên chủ đề "Patriot" vốn luôn là nơi Nga tổ chức Army. Trong ảnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tham quan một số hiện vật được trưng bày về cuộc chiến ở Syria. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Hầu hết mọi hiện vật được giới thiệu đều có nguồn gốc từ các chiến trường đẫm máu nhất Syria như Aleppo, Homs, Hama và một số khu vực khác. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Bên cạnh các chiến lợi phẩm thu được, Bộ Quốc phòng Nga còn giới thiệu cả các trang bị của lực lượng vũ trang Nga và đồng minh đang chiến đấu tại Syria, để tạo ra sự đa dạng trong gian trưng bày đặc biệt này. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Trong ảnh là một hình ảnh mô phỏng một người lính công binh Nga làm nhiệm vụ rà phá bom mìn tại Syria với trang bị khá tốt, xa hơn một chút là một binh sĩ thuộc Quân đội chính phủ Syria điều khiển tổ hợp tên lửa chống tăng 9M113 Konkurs. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Bộ trưởng Sergey Shoigu được giới thiệu về một quả đạn cối hell canon một loại vũ khí khá phổ biến tại chiến trường Syria. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Có thể nói chiến trường Syria là nơi các loại vũ khí tự tạo phát huy tác dụng nhiều nhất trong tác chiến đô thị, mọi thứ đều có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí điển hình mẫu rocket phóng loạt tự tạo trong hình. Nguồn ảnh: TASS. Cận cảnh một dàn cối hell canon và cối tự tạo được trưng bày tại Army-2017, tất cả chúng đều được Nga chở về từ chiến trường Syria. Nguồn ảnh: TASS. Bên cạnh các loại vũ khí tự tạo của phiến quân IS hay các nhóm khủng bố, còn có sự xuất hiện của cả các loại vũ khí do phương Tây chế tạo được các nhóm phiến quân sử dụng ở Syria với chủng loại khá đa dạng, từ súng trường cho tới cả tên lửa chống tăng. Nguồn ảnh: TASS. Hình ảnh một số loại mìn và vũ khí tự tạo được phiến quân IS sử dụng chống lại quân chính Syria được trưng bày tại Army-2017. Nguồn ảnh: TASS.

