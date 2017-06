Nga: Trực thăng Mi-17V5 Việt Nam muốn mua là tốt nhất thế giới

Sự kiện phái đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm Nhà máy trực thăng Kazan tiếp tục là đề tài rất được giới chuyên gia quân sự, báo chí quân sự Nga. Gần đây, hãng thông tấn Sputnik đã có cuộc phỏng vấn với Phó Tiến sĩ Khoa học quân sự Nga - Đại tá Makar Aksenenko - từng là phi công giàu kinh nghiệm lái máy bay trực thăng giải thích về lý do mà trực thăng Mi-17V5 có sức hấp dẫn đối với khách hàng như Việt Nam. Nguồn ảnh: Airlines.net Theo Đại tá Makar Aksenenko, Mi-17V5 là phiên bản hiện đại nhất của dòng trực thăng huyền thoại Mi-8. Khi thiết kế trực thăng này, các chuyên gia đã dựa vào kinh nghiệm phong phú của ngành chế tạo máy bay trực thăng của Liên Xô và Nga, kinh nghiệm sử dụng trực thăng trên khắp các châu lục và trong các phân vùng khí hậu trái đất, cũng như những kinh nghiệm sử dụng kỹ thuật quân sự này trong một số cuộc xung đột cục bộ ở vùng núi, sa mạc, trong rừng. Qua đó tạo nên sản phẩm tuyệt vời mang lại mọi yêu cầu mong muốn của mọi khách hàng. Nguồn ảnh: Airlines.net ..."Xét theo các hợp đồng đã được thực hiện trước đây, tôi thấy rằng, trực thăng này được trang bị cho Không quân Trung Quốc, các hợp đồng với Ấn Độ đã được thực hiện và, rõ ràng, nước này sẽ ký những hợp đồng mới. Và ngay cả Mỹ buộc phải mua 40 máy bay trực thăng loại này (phiên bản Mi-17MTV5) cho lực lượng an ninh Afghanistan, cũng như cho đội quân Mỹ ở Afghanistan, bất chấp sự phản đối dữ dội từ phía Quốc hội", vị Đại tá phi công kỳ cựu viện dẫn những bằng chứng cho thấy sự hoàn hảo của Mi-17V5 khiến các khách hàng "say như điếu đổ". Nguồn ảnh: Wikipedia Với những bằng chứng đó, ông này tuyên bố rằng Mi-17V5 là máy bay trực thăng vận tải chiến đấu hạng trung tốt nhất trên thế giới và sẽ vẫn như vậy trong ít nhất 20 năm tới! Nguồn ảnh: Airlines.net Vị Đại tá cũng tiết lộ một số tính năng kỹ thuật "ghê gớm" của dòng trực thăng đa năng Mi-17V5. Tuy thừa nhận không có sự khác biệt cơ bản giữa Mi-17V5 so với các thế hệ trước, thế nhưng nhờ công nghệ tiên tiến nhất, đặc tính của trực thăng Mi-17V5 đã tăng thêm 20-25%. Nguồn ảnh: Airlines.net Nó có khả năng thực hiện nhiệm vụ trong bất kỳ phân vùng khí hậu, trên mọi địa hình. Đã mở rộng đáng kể khả năng bay vào ban đêm và trong điều kiện thời tiết bất lợi. Để cải thiện một chút khí động học, thân máy bay giống với hình dạng của một con cá heo. Đặc biệt, phần mũi với hình dạng "cá heo" cho phép bố trí thêm radar và thiết bị định vị, lợi thế hơn so với phần mũi bọc kính trước đây. Nguồn ảnh: Airlines.net Trực thăng có thể bay ở độ cao 6.000 mét (thay vì 4.500 của các phiên bản trước). Đã cải thiện một tham số quan trọng như độ cao bay treo, giữ thăng bằng ở độ cao lớn (điều này là rất quan trọng khi thực hiện nhiệm vụ đổ bộ ở vùng núi cao). Nguồn ảnh: Airlines.net Máy bay trực thăng được trang bị hệ thống điện tử hiện đại nhất của Nga (hoặc của nước ngoài, theo yêu cầu của khách hàng). Tất cả các thông tin kỹ thuật được hiển thị trên 4-6 màn hình LCD. Trực thăng được trang bị hệ thống lái tự động kỹ thuật số với nhiều tính năng mới và thiết bị EW để chống lại hệ thống phòng không di động của đối phương, thiết bị nhìn đêm (kính hồng ngoại và hệ thống ảnh nhiệt). Nguồn ảnh: Airlines.net Cuối cùng, Mi-17V5 được trang bị động cơ được cải tiến với hiệu suất cao hơn và một số chế độ làm việc mới. Ví dụ, trong chế độ làm việc "khẩn cấp", động cơ BK-2500 có thể (dù trong thời gian ngắn) đạt công suất 2700 mã lực thay vì 2200 mã lực của các phiên bản trước... Nguồn ảnh: Airlines.net ...Các phi công đều hiểu rằng, sức mạnh tăng thêm 1000 mã lực thật có nghĩa! Đây là một lợi thế quan trọng về sức tải, độ cao, khả năng cơ động. Kết quả là, Mi-17V5 có thể vận chuyển 36 lính dù thay cho 24, và 5 tấn hàng. Và phạm vi sử dụng tác chiến của trực thăng này được mở rộng đáng kể. Nguồn ảnh: Airlines.net Ngoài ra, Ngài Makar Aksenenko cũng tiết lộ thêm khả năng chiến đấu như một trực thăng vũ trang của Mi-17V5. Ông nói: "Máy bay trực thăng loại này được sản xuất với 4 hoặc 6 điểm treo bên ngoài. Nhờ đó trực thăng có thể mang theo không chỉ những khẩu pháo trong container treo (khẩu pháo tự động 23 mm) mà còn những tên lửa không điều khiển". Nguồn ảnh: Airlines.net Theo yêu cầu của khách hàng Mi-17V5 có thể được trang bị vũ khí tên lửa có điều khiển để giải quyết các nhiệm vụ đặc biệt: vận chuyển nhóm lính đặc nhiệm hoặc nhân viên tình báo và đảm bảo yểm trợ hỏa lực cho họ, không kích các nhóm phá hoại và trinh sát của đối phương hoặc các căn cứ của khủng bố. Nguồn ảnh: Airlines.net

