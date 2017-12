Nga thừa nhận triển khai Iskander-M tại Syria, ai là người sợ nhất?

Theo Southfront, trong một cuộc phỏng vấn vào cuối tuần trước Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã lên tiếng xác nhận việc Nga triển khai tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria. Hình ảnh được cho là Iskander-M tại căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria. Nguồn ảnh: osnetdaily.com. Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Quân đội Nga lên tiếng xác nhận về sự hiện diện của Iskander-M tại Syria sau nhiều đồn đoán trong thời gian gần đây, tuy nhiên Bộ trưởng Shoigu lại không tiết lộ số lượng và thời điểm Iskander-M xuất hiện tại quốc gia Trung Đông này. Nguồn ảnh: News Front. Được biết, từ cuối năm 2016 vệ tinh của ISI đã chụp được hình ảnh Iskander-M tại Syria mà cụ thể hơn là tại một khu vực đường băng nằm ở phía đông bắc căn cứ không quân Hmeymim, với ít nhất 2 phóng di động của tổ hợp tên lửa này. Nguồn ảnh: RT. Ngay sau khi thông tin trên được ISI công bố, Iskander-M gần như “biến mất” khỏi Syria và nhiều khả năng Nga đã sử dụng các công nghệ ngụy trang đặt biệt để che giấu các tổ hợp tên lửa này. Nguồn ảnh: Russia Beyond. Có một điều khá trùng hợp là việc Nga xác nhận sự xuất hiện của Iskander-M tại Syria lại trùng với thời điểm Moscow tuyên bố giảm lực lực lượng quân sự tại Syria. Điều này dấy lên câu hỏi phải chăng Nga tiết lộ thông tin về Iskander-M tại Syria là nhằm răn đe một ai đó. Nguồn ảnh: TASS. Theo trang quân sự Military-informant, ngay trước thời điểm Tổng thống Putin tuyên bố rút bớt lực lượng, Nga đã đưa hệ thống vũ khí bí ẩn đến Syria. Nguồn tin cho biết, hai máy bay vận tải quân sự đã âm thầm hạ cánh xuống căn cứ không quân Hmeymim trong đêm tối. Nguồn ảnh: The Sun. Lập tức, các thiết bị quân sự bao gồm cả các bộ phận tháo rời của tên lửa và các xe tải chuyên dụng loại MZKT được bốc dỡ xuống từ 2 chiếc máy bay An-124 Ruslan. Nga đã che chắn khá kỹ cho lô “hàng” này nhằm tranh hình ảnh của chúng lọt ra ngoài. Nguồn ảnh: kbm.ru. Theo phỏng đoán của Military-informant, gần như chắc chắn đây chính là tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật mới nhất của Nga là Iskander-M có tầm bắn lên tới 500km, bởi tổ hợp tên lửa này thường được Nga bố trí trên khung gầm đặc chủng MZKT-7930. Nguồn ảnh: abna24.com. Tuy nhiên, ngoài Iskander-M thì còn một tổ hợp tên lửa khác sử dụng MZKT-7930 đó chính là tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Bastion-P mà Quân đội Syria đang được trang bị. Do đó sẽ rất khó nói các xe đặc chủng MZKT-7930 trên mang theo gì tới Syria vừa rồi. Nguồn ảnh: The Daily Signal. Dù vậy, việc Nga triển khai Iskander-M tại Syria có vẻ là thật và hoàn toàn giống với cách mà nước này thử nghiệm từng loại vũ khí hiện đại nhất của mình tại chiến trường Trung Đông này. Nhưng sự xuất hiện của Iskander-M tại Syria chắc chắn không khiến cho các tổ chức khủng bố hay phiến quân ở đây run sợ, mà người đang lo lắng nhất lại là Mỹ. Nguồn ảnh: Twitter. Mời độc giả xem video: Sức mạnh đáng sợ của Iskander-M khai hỏa tiêu diệt mục tiêu. (Nguồn WarLeaks )

Theo Southfront, trong một cuộc phỏng vấn vào cuối tuần trước Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã lên tiếng xác nhận việc Nga triển khai tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria. Hình ảnh được cho là Iskander-M tại căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria. Nguồn ảnh: osnetdaily.com. Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Quân đội Nga lên tiếng xác nhận về sự hiện diện của Iskander-M tại Syria sau nhiều đồn đoán trong thời gian gần đây, tuy nhiên Bộ trưởng Shoigu lại không tiết lộ số lượng và thời điểm Iskander-M xuất hiện tại quốc gia Trung Đông này. Nguồn ảnh: News Front. Được biết, từ cuối năm 2016 vệ tinh của ISI đã chụp được hình ảnh Iskander-M tại Syria mà cụ thể hơn là tại một khu vực đường băng nằm ở phía đông bắc căn cứ không quân Hmeymim, với ít nhất 2 phóng di động của tổ hợp tên lửa này. Nguồn ảnh: RT. Ngay sau khi thông tin trên được ISI công bố, Iskander-M gần như “biến mất” khỏi Syria và nhiều khả năng Nga đã sử dụng các công nghệ ngụy trang đặt biệt để che giấu các tổ hợp tên lửa này. Nguồn ảnh: Russia Beyond. Có một điều khá trùng hợp là việc Nga xác nhận sự xuất hiện của Iskander-M tại Syria lại trùng với thời điểm Moscow tuyên bố giảm lực lực lượng quân sự tại Syria. Điều này dấy lên câu hỏi phải chăng Nga tiết lộ thông tin về Iskander-M tại Syria là nhằm răn đe một ai đó. Nguồn ảnh: TASS. Theo trang quân sự Military-informant, ngay trước thời điểm Tổng thống Putin tuyên bố rút bớt lực lượng, Nga đã đưa hệ thống vũ khí bí ẩn đến Syria. Nguồn tin cho biết, hai máy bay vận tải quân sự đã âm thầm hạ cánh xuống căn cứ không quân Hmeymim trong đêm tối. Nguồn ảnh: The Sun. Lập tức, các thiết bị quân sự bao gồm cả các bộ phận tháo rời của tên lửa và các xe tải chuyên dụng loại MZKT được bốc dỡ xuống từ 2 chiếc máy bay An-124 Ruslan. Nga đã che chắn khá kỹ cho lô “hàng” này nhằm tranh hình ảnh của chúng lọt ra ngoài. Nguồn ảnh: kbm.ru. Theo phỏng đoán của Military-informant, gần như chắc chắn đây chính là tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật mới nhất của Nga là Iskander-M có tầm bắn lên tới 500km, bởi tổ hợp tên lửa này thường được Nga bố trí trên khung gầm đặc chủng MZKT-7930. Nguồn ảnh: abna24.com. Tuy nhiên, ngoài Iskander-M thì còn một tổ hợp tên lửa khác sử dụng MZKT-7930 đó chính là tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Bastion-P mà Quân đội Syria đang được trang bị. Do đó sẽ rất khó nói các xe đặc chủng MZKT-7930 trên mang theo gì tới Syria vừa rồi. Nguồn ảnh: The Daily Signal. Dù vậy, việc Nga triển khai Iskander-M tại Syria có vẻ là thật và hoàn toàn giống với cách mà nước này thử nghiệm từng loại vũ khí hiện đại nhất của mình tại chiến trường Trung Đông này. Nhưng sự xuất hiện của Iskander-M tại Syria chắc chắn không khiến cho các tổ chức khủng bố hay phiến quân ở đây run sợ, mà người đang lo lắng nhất lại là Mỹ. Nguồn ảnh: Twitter. Mời độc giả xem video: Sức mạnh đáng sợ của Iskander-M khai hỏa tiêu diệt mục tiêu. (Nguồn WarLeaks )