Nga nghi ngờ Ukraine tham gia tấn công căn cứ Hmeymim

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, những máy bay không người lái (UAV) do các phần tử khủng bố sử dụng để tấn công hai căn cứ quân sự của nước này tại Syria có thiết kế rất hiện đại với khả năng tránh được công nghệ gây nhiễu dưới mặt đất. Bên cạnh đó, chúng được trang bị hệ thống tấn công chính xác và có thể đã được sản xuất dưới sự hỗ trợ của nước ngoài. Nguồn ảnh: RIA. Thiếu tướng Alexander Novikov - Cục trưởng Cục phát triển các phương tiện bay không người lái thuộc Bộ tổng Tham mưu Quân đội Nga cho biết, loại máy bay không người lái được dùng để tấn công căn cứ của Nga cuối tuần qua hoàn toàn khác biệt so với những loại thô sơ mà phiến quân tại Syria sử dụng. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. “Việc sản xuất những loại máy bay kiểu này không thể được thực hiện theo cách tự chế. Quá trình phát triển và sử dụng cần phải có sự tham gia của các chuyên gia được đào tạo đặt biệt ở những quốc gia có khả năng sản xuất và sử dụng các hệ thống không người lái”, Thiếu tướng Alexander nói. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Vị tướng Nga này cũng cho biết thêm, việc lắp ráp và vận hành UAV là một công việc kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi người thực hiện phải trải qua quá trình đào tạo đặc biệt, có hiểu biết sâu sắc về nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau cũng như kinh nghiệm chế tạo chúng Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Theo đó đối với một chiếc UAV tấn công được vận hành bằng một phần mềm đặc biệt. Chúng được cung cấp các thông tin chính xác về mục tiêu cũng như các tham số về độ cao, hướng bay và tốc độ gió. Mà những công nghệ như vậy không thể có được trên mạng Internet và chắc chắn các phần tử khủng bố trên đã có được sự hỗ trợ từ bên ngoài. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Ngoài ra, thuốc nổ trong các quả bom được UAV mang theo để tấn công các căn cứ quân sự của Nga ở Hmeymim và Tartus không thể được chế tạo thủ công trong điều kiện ở Syria hiện tại. Loại chất nổ này chỉ được sản xuất tại một số nơi, trong đó có Ukraine. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Phân tích ban đầu cho thấy loại thuốc nổ chính được sử dụng trong các quả bom là pentaerythritol tetranitrate (viết tắt là PENT, PENTA hay TEN), có sức công phá mạnh hơn hexogen (viết tắt là RDX). Loại chất nổ này được sản xuất tại nhiều quốc gia nhưng trong đó không có ở Syria hoặc được chế tạo thủ công ở quốc gia này. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Bộ Quốc phòng đang tiến hành các thử nghiệm đặc biệt nhằm mục đích tìm ra nguồn gốc của chất nổ cũng như thiết kế của các quả bom mang theo chúng. Mỗi quả bom số UAV trên mang theo nặng khoảng 400gr và được nhồi các vòng bi có bán kính sát thương lên đến 50m. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vụ tấn công vào căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại tỉnh Lattakia và căn cứ hải quân tại cảng Tartus ở Syria ngày 6/1 vừa qua có sự tham gia của 13 máy bay không người lái. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.Hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 7 chiếc, 6 chiếc còn lại bị các tổ hợp tác chiến điện tử Nga ép phải hạ cánh. Tuy nhiên, 3 chiếc phát nổ khi tiếp đất và chỉ có 3 chiếc nguyên vẹn. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Quân đội Nga đã giải mã tuyến đường đi của các máy bay UAV này và nhận thấy tất cả chúng đều được phóng đi từ một nơi. Ngoài ra phi đội UAV này còn được lập trình sẵn hành trình bay và tọa độ tấn công, người điều khiển chúng cũng có thể quan sát vụ tấn công thông qua các máy quay nhỏ được gắn trên mỗi chiếc UAV. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Thiếu tướng Alexander Novikov cho biết, trước đây phiến quân tại Syria vẫn chỉ sử dụng UAV chủ yếu cho các mục đích do thám và phần lớn đó là những UAV tự chế, có linh kiện được bày bán tràn lan trên thị trường. Chỉ trong một số trường hợp đặc biệt, UAV mới được sử dụng cho các cuộc tấn công. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Vụ tập kích bằng UAV vào các căn cứ của Nga ở Syria hôm 6/1 được Moscow xem như là sự thách thức trực diện nhất đối với Quân đội Nga sau hơn 2 năm hiện diện tại quốc gia Trung Đông này. Và nó không đơn thuần là mối đe dọa từ tổ chức khủng bố mà đến cả từ các quốc gia thù địch với Nga. Nguồn ảnh: RIA. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho rằng, các nhóm khủng bố ở Syria không có đủ nguồn lực lẫn công nghệ để chế tạo một mẫu UAV tấn công và chúng đã nhận được trợ giúp từ bên ngoài. Mối đe dọa từ loại UAV này là cực kỳ nguy hiểm bởi nó sẽ không chỉ dừng lại ở Syria mà sẽ còn lan rộng ra nhiều quốc gia khác. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Mời độc giả xem video: Pháo binh Nga tiêu diệt nhóm khủng bố âm mưu tấn công căn cứ Nga hôm 6/1 bằng đạn pháo thông minh. (Nguồn Bộ Quốc phòng Nga)

