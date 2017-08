Nga hồi sinh phương tiện vận tải cực dị từ thời Liên Xô

Phương tiện bay hiệu ứng mặt đất hay còn được biết đến với cái tên "Ekranoplan" (GEV) là mẫu phương tiện di chuyển trên mặt nước độc nhất vô nhị do Liên Xô chế tạo trong giai đoạn từ năm 1970-1990. Nguồn ảnh: TASS. Phương tiện Ekranoplan có thiết kế khá giống một chiếc máy bay thông thường nhưng thay vì bay trên trời thì nó lại lướt trên mặt nước với tốc độ di chuyển cực cao có thể lên đến hơn 500km/h nhanh hơn bất kỳ loại tàu thuyền nào từng được chế tạo. Nguồn ảnh: TASS. Tuy nhiên do có thiết kế cực dị cùng với cấu trúc vận hành phức tạp nên Ekranoplan nhanh chóng mất chỗ đứng của mình trong các chương trình phát triển vũ khí lẫn phương tiện di chuyển dân sự của Nga, sau khi Liên Xô tan rã. Nguồn ảnh: TASS. Sau gần 20 năm vắng bóng, người Nga lại quyết định hồi sinh Ekranoplan với một diện mạo mới và biến mẫu phương tiện này trở nên phổ dụng hơn. Với thiết kế mới Ekranoplan thiên về khả năng vận tải dân sự hơn là quân sự, tuy nhiên khi cần thiết nó vẫn có thể được chuyển đổi mục đích sử dụng. Trong ảnh là mẫu Ekranoplan, A-90 Orlyonok được Liên Xô phát triển trong những năm 1970. Nguồn ảnh: TASS. Và nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng dự kiến của phía Nga, thì chậm nhất đến năm 2022 nước này sẽ sở hữu mẫu Ekranoplan cải tiến đầu tiên có tên mã A-050. Nguồn ảnh: TASS. Trong ảnh là một mẫu Ekranoplan cá nhân hai chỗ ngồi có tên Strizh do Liên Xô phát triển trước đây. Nguồn ảnh: TASS. Còn đây là một mẫu Ekranoplan chở khách thương mại được thiết kế vào năm 1993, nó có khả năng chuyên chở tới gần 200 hành khách tuy nhiên thiết kế này vẫn chỉ nằm trên giấy. Nguồn ảnh: TASS. Trong giai đoạn phát triển ban đầu của mình, Ekranoplan đơn thuần chỉ phục vụ cho mục đích quân sự tuy nhiên càng về sau khi tiềm năng dân sự của loại phương tiện đặc biệt này càng được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Nguồn ảnh: Nguồn ảnh: TASS. Cận cảnh thiết kế Ekranoplan dân sự A-050 mới của Nga. Nguồn ảnh: TASS.

