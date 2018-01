Nga: Điểm yếu trên T-90S của Việt Nam đã được khắc phục

Xe tăng chiến đấu chủ lực do Liên Xô/Nga sản xuất nói chung hay dòng T-72/90 nói riêng được đánh giá rất cao nhờ hỏa lực mạnh mẽ, vũ khí đa dạng, sức cơ động tốt, hệ thống phòng vệ tối tân… Nguồn ảnh: Geopolitical. Trong đó lớp giáp của xe tăng T-90 được xem như một thành tựu của nền công nghiệp quốc phòng Nga, xe tăng được bao phủ giáp phản ứng nổ Kontakt 5 hoặc Relikt phía trước thân xe và xung quanh tháp pháo, mang lại sự an toàn cho kíp điều khiển trước cả đạn xuyên lõm lẫn đạn xuyên động năng. Nguồn ảnh: Armored Photos. Điều này đã được chứng minh thực tế tại chiến trường Syria, khi xe tăng T-90A Nga cung cấp cho Quân đội chính phủ Syria đã nhiều lần sống sót sau khi trúng tên lửa chống tăng TOW từ phía phiến quân nổi dậy. Nguồn ảnh: Bridget Ysamo. Tuy nhiên T-90 không phải là không có điểm yếu, dễ nhận thấy nhất đó là vị trí giáp hông quá mỏng manh, không được chăm chút và gia cố vững chắc như giáp trước và giáp bao quanh tháp pháo. Nguồn ảnh: Wikimedia. Có thể dễ dàng nhận thấy phiên bản T-90A mà chính Quân đội Nga đang sử dụng không hề có giáp phản ứng nổ bao bọc bên hông, thậm chí còn chẳng được tăng cường tấm chắn xích với nhiều tấm thép composite như những chiếc chiến xa khác mà chỉ có vỏn vẹn 3 miếng thép mỏng gắn khá tạm bợ vào phía trước. Nguồn ảnh: Thai Military. Điểu yếu này bị coi là chí tử đối với T-90, khiến ít nhất 1 chiếc bị hạ tại Syria sau khi trúng đạn xuyên lõm vào ngay sườn. Đồng thời cũng gây lo ngại cho các khách hàng sắp nhận T-90S vào biên chế trang bị. Nguồn ảnh: Wikimedia. Nhưng rất may là người Nga đã kịp nhận ra điểm yếu trên, trong cuộc duyệt binh tại thao trường Alabino, lần đầu tiên xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 xuất hiện với bộ giáp hông mới trang bị các phiến giáp phản ứng nổ thế hệ 3 Relikt tương tự loại lắp cho xe tăng T-90MS đã được ra mắt. Nguồn ảnh: Wikimedia. Với gói nâng cấp này, xe tăng T-72B3 đã gần như bất khả xâm phạm trước đòn tấn công từ đạn xuyên lõm kiểu RPG-7, thậm chí cả đạn xuyên động năng cũng bị giảm phần lớn tác dụng khi chạm phải chiếc áo giáp đặc biệt trên. Nguồn ảnh: Wikimedia. Nhận thấy thành công từ cách làm trên, Nga đã nhân rộng cho toàn bộ số T-72B3 của họ cũng như nâng cấp cho xe tăng T-80BVM. Vấn đề được quan tâm lúc này chỉ là phiên bản xuất khẩu liệu có được như bản nội địa của Nga hay không. Nguồn ảnh: Vantage Point. Như để trấn an khách hàng, Kênh truyền hình Russia 1 của Nga đã phát sóng phóng sự trong đó có cảnh xe tăng T-90S sản xuất cho Iraq đã được tích hợp bộ giáp hông thế hệ mới (vòng tròn đỏ trong hình), mở ra triển vọng lắp đặt khí tài này trên cả những chiếc T-90S, T-90SK của Việt Nam. Nguồn ảnh: Russia 1. Nhờ gói nâng cấp trên, có thể kết luận rằng điểm yếu rõ ràng nhất mà đối phương có thể khai thác từ T-90S đã được khắc phục triệt để, giúp nó có sức sống tốt hơn trước các loại vũ khí chống tăng tối tân nhất hiện nay. Nguồn ảnh: Mời độc giả xem video: T-90MS của Nga phô diễn sức mạnh trên sa mạc Kuwait. (Nguồn Uralvagonzavod)

