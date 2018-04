Nga chuyển cho Syria tổ hợp Pantsir-S1, đón lõng chờ Tomahawk

Hãng thông tấn Sputnik dẫn nguồn tin quân sự cho biết, trong những năm gần đây, Nga đã cung cấp cho Syria đến 40 tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Pantsir-S1 để chống lại các cuộc tấn công đường không. Và cũng theo nguồn tin này các tổ hợp Pantsir-S1 được chuyển giao cho Syria dưới dạng vũ khí xuất khẩu. Nguồn ảnh: Defence.Ru Việc Syria sở hữu Pantsir-S1 là điều mà ai cũng đã biết, nhưng với con số lên đến 40 tổ hợp thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác nhất là khi loại vũ khí này có thể giúp Damascus đánh chặn các loại vũ khí công nghệ cao như tên lửa hành trình hay máy bay không người lái. Nguồn ảnh: nevskii-bastion. Thông tin Nga cung cấp 40 tổ hợp Pantsir-S1 Syria chắc chắn có ít nhiều liên quan đến vụ không kích bằng tên lửa của Israel vào căn cứ không quân T-4 của quân đội Syria tại tỉnh Homs. Đáng nói hơn là có hơn một nửa số tên lửa Isarel bị phòng không Syria đánh chặn khi chưa kịp tới mục tiêu. Nguồn ảnh: nevskii-bastion. Trước đây thông tin về các tổ hợp phòng không Pantsir-S1 của Syria thường chỉ xuất hiện tại hai căn cứ của Nga ở nước này là căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hải quân Tartus thuộc tỉnh Latakia. Các tổ hợp phòng không này cũng ít xuất hiện trong thời gian gần đây. Nguồn ảnh: front info. Theo nguồn tin của Quân đội Syria, trước khi vụ tấn công căn cứ T-4 diễn ra, hệ thống phòng không Nga ở Hmeymim đã đưa ra cảnh báo bị tên lửa tấn công. Mặc dù các hệ thống phòng không của Nga không tham gia phòng thủ nhưng các hệ thống của Syria cũng đã đánh chặn được 5 quả tên lửa của Israel trong tổng số 8 quả được phóng đi. Nguồn ảnh: Análisis Militares. Điều này ít nhiều cho thấy năng lực phòng không đáng nể của Syria sau hơn 7 năm nội chiến và hệ thống phòng không của nước này cũng không còn gì nhiều ngoài các tổ hợp tên lửa S-200, Buk, Osa… và Pantsir-S. Nguồn ảnh: Oryx Blog. Theo giới chuyên gia Nga, Pantsir-S1 được thiết kế để có thể đặt trên khung gầm xe tải hoặc xe bánh xích, có khả năng cơ động rất cao và việt dã trên mọi địa hình. Trong khi đó “trái tim” của Pantsir-S1 là bộ đôi vũ khí phòng không tầm ngắn mạnh nhất của Nga. Nguồn ảnh: Oryx Blog. Mỗi tổ hợp Pantsir-S1 được trang bị bộ đôi vũ khí gồm pháo phòng không cao tốc 30mm 2A38M và tên lửa đất đối không 57E6-E với tầm tác chiến hiệu quả từ 4-20km. Riêng pháo phòng không cao tốc 2A38M có tốc độ bắn lên đến 2.500 phát/phút. Nguồn ảnh: Oryx Blog. Cụm radar tích hợp của Pantsir-S1 có khả năng theo dõi được các mục tiêu trong tầm xa tối đa 28 km, số lượng mục tiêu tối đa nó có thể theo dõi là 20 mục tiêu bay và có thể tấn công cùng lúc 3 mục tiêu đồng thời. Nguồn ảnh: Oryx Blog. Trong cuộc xung đột ở Syria, tổ hợp Pantsir-S1 đã nhiều lần bắn hạ các loại đạn pháo phản lực và máy bay không người lái khác nhau, ví dụ như trong tháng 12 năm ngoái đã bắn hạ hai quả rocket do phiến quân bắn vào căn cứ không quân Hmeymim của Nga. Nguồn ảnh: Oryx Blog. Hay đêm hôm 6/1 vào đầu năm nay, lực lượng phiến quân nổi dậy đã cố gắng tấn công Căn cứ Không quân Hmeymim và Trạm Bảo đảm Hậu cần-Kỹ thuật của Hải quân Nga tại Tartus. Chúng đã sử dụng 13 chiếc UAV tấn công đồng loạt nhưng đã bị Quân đội Nga chiếm quyền kiểm soát sáu chiếc, bảy chiếc còn lại đã bị phá hủy bởi tổ hợp Pantsir-S. Nguồn ảnh: Oryx Blog. Giới chuyên gia Nga cho rằng, hiện nay, tổ hợp phòng không tầm thấp Pantsir-S1 của Nga là tốt nhất trên thế giới theo tiêu chí tỷ lệ chi phí và hiệu quả hoạt động. Nó đặc biệt phù hợp với việc đánh chặn các mục tiêu là tên lửa hành trình, ví dụ như Tomahawk của Mỹ. Nguồn ảnh: Oryx Blog. Thậm chí các chuyên gia Nga còn cho rằng, hiện nay, Pantsir-S1 là loại vũ khí chống tên lửa hành trình Tomahawk tốt nhất trên thế giới. Syria lúc nào cũng nằm trong tầm ngắm của tên lửa hành trình Mỹ nên việc nước này đặt mua tới 40 tổ hợp phòng cũng là điều dễ hiểu. Nguồn ảnh: Oryx Blog. Và có lẽ người Syria đã không phải thất vọng, bởi hệ thống phòng không của họ mà trong đó có cả Pantsir-S1 đã lập được chiến công lớn khi đánh chặn thành công 5/8 quả tên lửa hành trình phóng từ chiến đấu cơ của Israel tấn công căn cứ không quân T-4 hôm 9/4, đạt tỷ lệ đánh chặn thành công tới 62%. Do đó, giả sử có một cuộc tấn công của tên lửa hành trình Tomahawk Mỹ vào Syria thì chính quyền của ông Assad cũng không có gì phải quá lo lắng. Nguồn ảnh: Uskowi on Iran Mời độc giả xem video: Thần uy của hệ thống Pantsir-S1 của Nga. (nguồn QPVN)

