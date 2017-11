Nga-Ấn chuẩn bị “liên doanh” xuất khẩu trực thăng đa năng Ka-226

Theo thông tin mới nhất được hãng thông tấn TASS của Nga đăng tải hôm 20/11 vừa qua, Ấn Độ có thể bán các trực thăng Ka-226T cho một nước thứ ba mà không cần phải thông qua Nga trong tương lai. Nguồn ảnh: Youtube. Được biết, đây là một phần thỏa thuận giữa Nga và Ấn Độ trong hợp đồng bán 200 trực thăng Ka-226T giữa hai nước. Theo đó, 60 chiếc đầu tiên trong lô hàng sẽ được Nga lắp ráp và chuyển rao cho phía Ấn Độ trong khi đó 140 chiếc còn lại sẽ được lắp ráp ở Ấn Độ. Nguồn ảnh: Defency. Sau khi phía Ấn Độ có thể làm chủ được công nghệ sản xuất, lắp ráp loại trực thăng này, có thể phía Nga sẽ đồng ý cho phép Ấn Độ được phép tự lắp ráp không hạn chế các trực thăng Ka-226T để cung cấp cho một nước thứ ba mà không nhất thiết phải thông qua Nga. Nguồn ảnh: Russian. Hiệp định Nga-Ấn về hợp tác sản xuất máy bay trực thăng đã được hai nước ký kết từ năm 2015. Tới tháng 10/2016, phía Moscow và New Delhi đã ký thỏa thuận thành lập liên doanh sản xuất trực thăng đồng trục Ka-226T. Nguồn ảnh: Janes. Liên doanh giữa Ấn Độ và Nga về sản xuất máy bay trực thăng Ka-226T đã được thành lập tại Ấn Độ từ tháng 5/2017. Liên doanh này sẽ chịu trách nhiệm sản xuất, lắp ráp 140 chiếc Ka-226T tại Ấn Độ cũng như tiếp nhận công nghệ từ Nga để bảo dưỡng, sản xuất phụ tùng cho 60 chiếc Ka-226T được phía Nga chuyển giao trong tương lai. Nguồn ảnh: Airforce. Tổng cộng, giá trị hợp đồng cung cấp máy bay và công nghệ giữa Ấn Độ và Nga có giá trị lên tới hơn 1 tỷ USD. Chi tiết của thỏa thuận này bao gồm giá thành trực thăng và giá mà Ấn Độ phải trả để mua công nghệ từ Nga hiện vẫn chưa được hai bên tiết lộ. Nguồn ảnh: Russian. Ra đời từ năm 2002, trực thăng hạng nhẹ đa dụng Ka-226 được hãng Kamov của Nga thiết kế dựa trên phiên bản tiền nhiệm là Ka-126. Tính tới năm 2013, phía Nga đã sản xuất được tổng cộng 69 chiếc Ka-226 với giá trị khoảng 4 triệu USD một chiếc. Nguồn ảnh: Airforce. Ka-226 có thiết kế đồng trục với phi hành đoàn từ 1 tới 2 người, có thể mang theo tối đa khoảng 1 tấn hàng hóa hoặc 7 hành khách. Trực thăng Ka-226 được trang bị 2 động cơ Arrius cung cấp tổng cộng 1160 sức ngựa. Tốc độ tối đa mà Ka-226 có thể đạt được vào khoảng 250 km/h và có tầm bay khoảng 600 km. Nguồn ảnh: Russian. Những chiếc trực thăng Ka-226T đầu tiên do Nga sản xuất cho Ấn Độ sẽ được chuyển giao từ năm 2019 tới đây. Tuy nhiên, quá trình chuyển giao công nghệ giữa các bên có thể sẽ diễn ra sớm hơn. Nguồn ảnh: Know. Mời độc giả xem video: Cận cảnh trực thăng đa năng Ka-226T của Không quân Nga

Theo thông tin mới nhất được hãng thông tấn TASS của Nga đăng tải hôm 20/11 vừa qua, Ấn Độ có thể bán các trực thăng Ka-226T cho một nước thứ ba mà không cần phải thông qua Nga trong tương lai. Nguồn ảnh: Youtube. Được biết, đây là một phần thỏa thuận giữa Nga và Ấn Độ trong hợp đồng bán 200 trực thăng Ka-226T giữa hai nước. Theo đó, 60 chiếc đầu tiên trong lô hàng sẽ được Nga lắp ráp và chuyển rao cho phía Ấn Độ trong khi đó 140 chiếc còn lại sẽ được lắp ráp ở Ấn Độ. Nguồn ảnh: Defency. Sau khi phía Ấn Độ có thể làm chủ được công nghệ sản xuất, lắp ráp loại trực thăng này, có thể phía Nga sẽ đồng ý cho phép Ấn Độ được phép tự lắp ráp không hạn chế các trực thăng Ka-226T để cung cấp cho một nước thứ ba mà không nhất thiết phải thông qua Nga. Nguồn ảnh: Russian. Hiệp định Nga-Ấn về hợp tác sản xuất máy bay trực thăng đã được hai nước ký kết từ năm 2015. Tới tháng 10/2016, phía Moscow và New Delhi đã ký thỏa thuận thành lập liên doanh sản xuất trực thăng đồng trục Ka-226T. Nguồn ảnh: Janes. Liên doanh giữa Ấn Độ và Nga về sản xuất máy bay trực thăng Ka-226T đã được thành lập tại Ấn Độ từ tháng 5/2017. Liên doanh này sẽ chịu trách nhiệm sản xuất, lắp ráp 140 chiếc Ka-226T tại Ấn Độ cũng như tiếp nhận công nghệ từ Nga để bảo dưỡng, sản xuất phụ tùng cho 60 chiếc Ka-226T được phía Nga chuyển giao trong tương lai. Nguồn ảnh: Airforce. Tổng cộng, giá trị hợp đồng cung cấp máy bay và công nghệ giữa Ấn Độ và Nga có giá trị lên tới hơn 1 tỷ USD. Chi tiết của thỏa thuận này bao gồm giá thành trực thăng và giá mà Ấn Độ phải trả để mua công nghệ từ Nga hiện vẫn chưa được hai bên tiết lộ. Nguồn ảnh: Russian. Ra đời từ năm 2002, trực thăng hạng nhẹ đa dụng Ka-226 được hãng Kamov của Nga thiết kế dựa trên phiên bản tiền nhiệm là Ka-126. Tính tới năm 2013, phía Nga đã sản xuất được tổng cộng 69 chiếc Ka-226 với giá trị khoảng 4 triệu USD một chiếc. Nguồn ảnh: Airforce. Ka-226 có thiết kế đồng trục với phi hành đoàn từ 1 tới 2 người, có thể mang theo tối đa khoảng 1 tấn hàng hóa hoặc 7 hành khách. Trực thăng Ka-226 được trang bị 2 động cơ Arrius cung cấp tổng cộng 1160 sức ngựa. Tốc độ tối đa mà Ka-226 có thể đạt được vào khoảng 250 km/h và có tầm bay khoảng 600 km. Nguồn ảnh: Russian. Những chiếc trực thăng Ka-226T đầu tiên do Nga sản xuất cho Ấn Độ sẽ được chuyển giao từ năm 2019 tới đây. Tuy nhiên, quá trình chuyển giao công nghệ giữa các bên có thể sẽ diễn ra sớm hơn. Nguồn ảnh: Know. Mời độc giả xem video: Cận cảnh trực thăng đa năng Ka-226T của Không quân Nga