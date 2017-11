Mỹ trang bị Javelin cho Ukraine, T-90 Nga hết đường sống?

Theo thông tin được hãng tin ABC news của Mỹ đăng tải, chính phủ Mỹ đã thông qua một gói hợp đồng mua bán vũ khí sát thương trị giá lên tới 47 triệu USD dành cho Ukraine, mở ra một tiền lệ chưa từng có trong mối quan hệ giữa Washington và Kiev. Nguồn ảnh: South Front. Và câu hỏi đang được giới quan sát quan tâm nhiều nhất lúc này là, có hay không việc Mỹ sẽ cung cấp các tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine trong gói hợp đồng vũ khí trên. Nếu điều này thành sự thật thì đây chắc chắn sẽ là một sự thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ đối với vấn đề Ukraine, tác động trực tiếp đến Nga.. Nguồn ảnh: Popular. Sở dĩ nói như vậy là bởi tên lửa chống tăng Javelin là loại vũ khí đang có thể giúp Ukraine dành được lợi thế vô cùng lớn tại chiến trường miền Đông của nước này. Và với Javelin, Kiev chắc chắn sẽ không còn phải sợ nhất chiếc xe tăng có "nguồn gốc" từ Nga. Nguồn ảnh: LiveJournal. FGM-148 Javelin là hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường vác vai do hãng Raytheon và Lockheed Martin hợp tác thiết kế, sản xuất. Nó được xem là tổ hợp tên lửa chống tăng thế hệ 3 đầu tiên trên thế giới, sở hữu những năng lực vượt trội nhiều loại tên lửa tương tự của Nga. Nguồn ảnh: Wiki. Đặc biệt, nó là một trong số ít tên lửa chống tăng vác vai sở hữu quỹ đạo tấn công từ trên xuống – nhắm vào phần nóc – nơi thường bọc giáp mỏng nhất trên xe tăng. Nguồn ảnh: Army. Tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin có trọng lượng khoảng 28,7 kg - khá nhẹ gồm 3 thành phần chính: Khí tài chỉ huy bắn; ống phóng đạn và đạn tên lửa. Một kíp pháo thủ Javelin chỉ cần tới 2 người. Nguồn ảnh: Wired. Trước khi bắn Javelin sẽ tự động khóa mục tiêu đã được xạ thủ định trước, từ đó trở đi đạn tên lửa của Javelin sẽ hoạt động hoàn toàn tự động không cần sự can thiệp của xạ thủ như các tổ hợp tên lửa chống tăng thế hệ hai. Nguồn ảnh: Youtube. Trong thời gian đó, xạ thủ có thể tháo ống phóng đã rỗng và tách CLU chỉ trong 15 giây rồi tới vị trí bắn mới. Do vậy, họ tránh khỏi khả năng bị phát hiện và tấn công đáp trả của đối phương. Nguồn ảnh: Youtube. Đạn tên lửa Javelin nặng chừng 22 kg, dài 1,1m, đường kính thân 127mm, tầm bắn 2.500m. Tên lửa lắp động cơ nhiên liệu rắn 2 tầng, dùng cơ cấu "phóng mềm", khi ấn nút khai hỏa, một liều phóng nhẹ sẽ đưa quả đạn nhẹ nhàng rời khỏi ống phóng với việc chỉ phụt ra một chút lửa… Nguồn ảnh: Pinterest. …ở cự ly an toàn khoảng 20m so với vị trí bắn của xạ thủ, động cơ chính sẽ đánh lửa khởi động đưa đạn tới mục tiêu. Đặc trưng này giúp các xạ thủ triển khai dễ dàng Javelin trong môi trường đô thị, nhiều chướng ngại vật mà không gây hại cho xạ thủ. Nguồn ảnh: Military. Trước đây, trên mạng xã hội đã từng xuất hiện những hình ảnh về tên lửa Javelin trong tay quân đội Ukraine nhưng đây mới là thông tin chính thức về việc Ukraine mua các dàn tên lửa này từ Mỹ. Với việc có Javelin trong tay, các xe tăng T-72 và T-90 của Nga có thể sẽ phải dè chừng khi đối mặt với chúng là hệ thống chống tăng hiện đại nhất thế giới. Nguồn ảnh: Kait. Mời độc giả xem video: Tên lửa chống tăng Javelin tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách hơn 2.000 mét.

