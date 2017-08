Mỹ níu kéo sức mạnh không quân bằng siêu oach tạc cơ mới

Hiện nay, Quân đội Mỹ đang được biên chế 3 loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa gồm B-52 Stratofortress, B-1B Lancer và B-2 Spirit. Tuy nhiên, do được đưa vào sử dụng từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và trong Chiến tranh Lạnh nên những máy bay này đang dần hết niên hạn sử dụng đồng thời các tính năng kỹ chiến thuật đã lạc hậu so với yêu cầu và đặc điểm tác chiến mới hiện nay. Chính vì vậy, Quân đội Mỹ đã triển khai một chương trình phát triển máy bay ném bom tầm xa chiến lược thế hệ mới là LRS-B.



Các yêu cầu phát triển máy bay ném bom LRS-B

Qua nhiều lần hội thảo và tham vấn, Bộ Quốc phòng Mỹ đã xây dựng 3 yêu cầu thiết kế đối với loại máy bay ném bom thế hệ mới này đối với nhà thầu gồm:

- Có kích thước lớn hơn các máy bay ném bom thế hệ cũ và có thể mang các khoang chứa vũ khí và trang bị theo phương án linh hoạt, có thể mang theo các loại vũ khí hiện có cũng như trong tương lai của Quân đội Mỹ;

- Có khả năng hành trình bay xa, đáp ứng yêu cầu tấn công nhanh trên phạm vi toàn cầu;

- Đơn giá chi phí mua sắm khống chế trong mức 550 triệu USD/chiếc.

Các tính năng của máy bay ném bom thế hệ mới LRS-B

- Thiết kế khí động học. Do thân máy bay ném bom lớn hơn các máy bay tác chiến thông thường, vì thế có được thiết kế hình dạng khí động tối ưu là điều đặc biệt quan trọng. Xét từ phương án máy bay ném bom LRS-B mà hãng Northrop Grumman công bố, loại máy bay này áp dụng thiết kế tích hợp cánh - thân và bố cục kiểu cánh bay. Kiểu bố cục khí động này cũng được vận dụng vào nhiều máy bay tác chiến có người/không người lái như B-2, X-47B, Neuron của châu Âu. Bố cục khoang lái, đường hút khí và cánh máy bay tương tự như B-2. Ngoài ra, ưu điểm lớn nhất của bố cục kiểu cánh bay chính là giảm bớt diện tích mặt cắt phản xạ radar của máy bay, nâng cao hiệu năng tàng hình, điều này giúp tăng cường năng lực đột phá phòng thủ của máy bay ném bom, tăng khả năng sống còn trên chiến trường.

- Tính năng tàng hình. Về mặt tàng hình radar, bố cục kiểu cánh bay không đuôi sử dụng kết cấu tích hợp cánh - thân, đường gấp khúc từ trung tâm đến phần cánh ngoài ít đi, kết cấu nổi bật rõ nét thể hiện trên phần thân máy bay. Ngoài ra, LRS-B áp dụng khoang đạn lắp trong, thiết kế tối ưu hoá đường hút khí và ống xả đuôi, điều này đã làm giảm thấp diện tích phản xạ radar trên mọi hướng. Ngoài tàng hình radar, LRS-B còn sử dụng nhiều cải tiến kỹ thuật và tối ưu hóa thiết kế cũng như các vật liệu mới nên cũng giúp nâng cao năng lực tàng hình.

Ý tưởng thiết kế LRS-B của Northrop Grumman. Ảnh: Wikipedia

- Năng lực nhận biết tình huống. So với B-2, LRS-B sẽ tăng cường hơn nữa năng lực trinh sát đối đất, do sẽ được lắp thêm các thiết bị điện tử mới nhất, hiện đại nhất. Điều này khiến cho LRS-B không những khó bị trinh sát phát hiện, mà còn tạo ra năng lực chế áp, gây nhiễu và đánh lừa mạnh mẽ đối với hệ thống phòng không, chỉ huy thông tin của đối phương, nâng cao năng lực sống còn và tấn công cho máy bay. Theo giới chuyên gia, LRS-B sẽ sử dụng hệ thống khẩu độ mở kiểu phân bố, bao gồm hệ thống xạ tần chủ động và quang điện thụ động, có thể thực hiện do thám tốc độ cao đối với mục tiêu trên không và mặt đất. Bên cạnh đó, hệ thống này còn có thể dùng để thăm dò và trinh sát điện tử trên phạm vi rộng. Ngoài ra, LRS-B sẽ sử dụng đường truyền số hiện đại nhất, có thể tiếp nhận nhanh mệnh lệnh liên quan của người chỉ huy, thay đổi kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, tấn công mục tiêu mới, đồng thời truyền phát thông tin tốc độ cao lên cấp trên và với các đơn nguyên tác chiến khác.