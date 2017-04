Mỹ mở trường chuyên đào tạo chiến tranh đô thị

Phía Quân đội Mỹ cho rằng, với xu hướng các cuộc xung đột ngày càng được dịch chuyển vào các khu vực đông dân cư, lối đánh du kích ngày càng tỏ ra hiệu quả và khó có cách khắc chế một cách triệt để đã dẫn tới rất nhiều thương vong không đáng có cho lực lượng này trong các cuộc xung đột gần đây. Nguồn ảnh: BI. Chính lý do này đã thôi thúc quân đội Mỹ mở một trường đào tạo chuyên cho chiến tranh đô thị. Việc tác chiến trong môi trường đô thị khác hoàn toàn với những gì các sĩ quan, chỉ huy và binh lính của Mỹ đang được đào tạo trong trường West Point (trường lục quân lớn nhất của Mỹ). Nguồn ảnh: USAairforce. Không chỉ Mỹ, rất nhiều quân đội lớn với sức mạnh, trang bị vũ khí vượt trội đã phải "chật vật" và chấp nhận một lượng thương vong khổng lồ khi tham chiến trong môi trường đô thị. Nguồn ảnh: Defence. Với môi trường đô thị có quá nhiều nhà cửa san sát và dân chúng rất có thể vẫn sinh sống và làm việc giữa vùng chiến sự như bình thường thì việc sử dụng các loại hỏa lực mạnh từ sự yểm trợ của không quân hoặc hải quân nhằm áp đảo đối phương về mặt hỏa lực là điều rất khó. Nguồn ảnh: Wikimedia. Thêm vào đó, lực lượng quân khủng bố có thể dễ dàng trà trộn vào đám đông dân thường để áp sát các lực lượng vũ trang chính phủ và tiến hành đánh bom, xả súng khủng bố. Việc phân biệt dân thường và khủng bố trong một đám đông là điều gần như bất khả thi với những người lính này. Nguồn ảnh: Jerusalem. Chính vì vậy, được đào tạo bài bản về chiến tranh chống du kích, tác chiến độc lập và sử dụng các phương tiện hỏa lực mạnh với độ chính xác cao yêu cầu người lính cần được huấn luyện riêng biệt, không thể học chung một chương trình với những lực lượng khác được. Nguồn ảnh: Breachbang. Nói cách khác, có thể coi các đơn vị quân đội tác chiến trong môi trường đô thị như những lực lượng đặc nhiệm cảnh sát với trang bị vũ trang hỏa lực mạnh hơn. Họ sẽ được học cách di chuyển, yểm trợ, bọc lót lần nhau giống y hệt những bài tấn công vào công trình của lực lượng đặc nhiệm cảnh sát. Nguồn ảnh: Breachbang. Tác chiến trong môi trường đô thị cũng đòi hỏi người lính có các trang thiết bị đặc biệt, quan trọng nhất trong số đó chính là quân phục ngụy trang kiểu khác và các loại vũ khí nhỏ gọn như súng tiểu liên, súng lục. Việc sử dụng các loại súng trường tiến công trong môi trường hẹp sẽ khiến người lính vướng víu, khó xoay sở. Nguồn ảnh: Behance. Tác chiến trong môi trường đô thị cũng đòi hỏi người lính trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu giáp lá cà với đối phương vì đối phương có thể xông ra từ bất cứ ngõ ngách nào. Nói tóm lại, việc tác chiến trong phạm vi hẹp chỉ từ vài mét cho đến vài chục mét đòi hỏi người lính phải có kỹ năng chiến đấu khác hoàn toàn so với việc tác chiến trong phạm vi rộng vài trăm mét như thông thường. Nguồn ảnh: AMTV. Ngoài các kỹ năng chiến đấu cá nhân, các lực lượng chuyên tác chiến trong môi trường đô thị phải chuẩn bị sẵn cho tình huống bị bao vây, chôn chân trong lòng địch mà không có yểm trợ hoặc tiếp viện, đây là điều thường rất xảy ra khi chiến đấu trong môi trường đô thị do lực lượng chiến đấu không thể thuộc địa bàn bằng lực lượng bản địa đối phương. Chính những lý do kể trên đã khiến Mỹ và nhiều nước trên thế giới cân nhắc về việc đào tạo các lực lượng tác chiến đô thị riêng biệt. Nguồn ảnh: Breachbang.

