Mỹ điều chỉnh chiến lược tại Syria, người Kurd bị tước vũ khí

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 1/12 tuyên bố: Các chiến dịch tấn công chống nhóm Nhà nước Hồi giáo IS đã bước vào giai đoạn cuối, với trọng tâm chuyển sang giữ vững các địa bàn, thay vì vũ trang cho các tay súng người Kurd. Đây cũng là một phần trong việc điều chỉnh thành phần lực lượng liên quân và hỗ trợ cho các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột ở Syria.

Lực lượng vũ trang người Kurd có nguy cơ mất trắng ở cả Syria lẫn Iraq khi Mỹ có dấu hiệu không muốn làm mất lòng Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Iraq. Ảnh: Zero Hedge

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm tuần trước cũng thông báo với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan rằng Mỹ sẽ điều chỉnh sự hỗ trợ quân sự cho các đối tác trên thực địa ở Syria.

Tổng thống Mỹ đã cam kết ngừng trang bị vũ khí cho các thành viên của Lực lượng Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG).

Mỹ coi Lực lượng Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) là lực lượng chủ chốt trong cuộc chiến chống IS ở Syria và Irắc. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ lại coi đây là tổ chức khủng bố và có liên hệ với Đảng Công nhân người Kurd ở nước này, vốn cũng bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách khủng bố.

Mỹ dự kiến sẽ thu hồi vũ khí hạng nặng và xe cơ giới cỡ lớn từ Lực lượng Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) nhưng giới chức Mỹ cũng thừa nhận vũ khí hạng nhẹ hơn khó có thể thu hồi hoàn toàn.