Mỹ đau đầu tìm ứng viên thay súng chống tăng M72

Theo đó Thủy quân lục chiến Mỹ đang tìm kiếm ứng viên thay thế cho súng chống tăng M72 LAW. Vũ khí mới phải kế thừa và phát huy sức mạnh vốn có từ M72 và có thể bắn được từ trong các tòa nhà. Ảnh: Business Insider. Theo Defence News, thủy quân lục chiến Mỹ đang thử nghiệm phiên bản nâng cấp của M72 và phiên bản M3E1 Carl Gustav để đánh giá. M72 nhẹ hơn, trong khi Carl Gustav có thể phóng từ trong các tòa nhà và tiếng ồn khi bắn thấp. Ảnh: 21stcenturyasianarmsrace M72 là súng phóng lựu chống tăng tiêu chuẩn cho quân đội Mỹ những năm 1950 cho đến cuối những năm 1980. Nó có chiều tài tổng thể 0,81 m, đường kính 66 mm, trọng lượng 2,5 kg, tầm bắn hiệu quả khoảng 200 m. Ảnh: Wikipedia. M72 tham chiến lần đầu tại chiến trường Việt Nam. Vũ khí này bị chê bai thậm tệ về sức công phá trong khi lại kém an toàn. Ảnh: Military Factory. Những thùng gỗ bị thổi bay khi M72 khai hỏa, một thí nghiệm để chứng minh tính kém an toàn của nó. Khi bắn, M72 cần khoảng trống phía sau ít nhất 10 m để đảm bảo an toàn cho người bắn và người xung quanh. Ảnh: Wikipedia. Khi mới đưa vào sử dụng, nhiều trường hợp người bắn và đồng đội đi cùng bị thương do đứng gần M72. Nhà sản xuất buộc phải thu hồi để khắc phục. Ảnh: Military Factory. Một số chỉ dẫn an toàn đã được nhà sản xuất in lên thân súng để cảnh báo người dùng. Ảnh: Military Factory. M72 có đến 12 phiên bản khác nhau. Động cơ tên lửa là nguyên nhân chính gây ra nhiều vấn đề về an toàn đối với M72. Nhà sản xuất đã đưa ra tới 4 phiên bản chỉ để cải tiến vấn đề động cơ. Ảnh: Military Factory. M72 sử dụng thước ngắm cơ khí có thể gập lại. Một số phiên bản được lắp kính ngắm quang học để tăng phạm vi quan sát. Hiệu suất chiến đấu của M72 là chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt là ở năng lực chống tăng. Ảnh: Military Factory. Những năm 1980, quân đội Mỹ thay thế M72 bằng súng phóng lựu chống tăng AT4 của Thụy Điển có hỏa lực mạnh hơn. Tưởng chừng như M72 đã hết thời nhưng nó lại tìm được chỗ đứng trong thủy quân lục chiến. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ. Trọng lượng nhẹ, chi phí thấp cùng với sự khan hiếm của các mục tiêu bọc thép trên chiến trường. Nhu cầu về vũ khí tấn công cá nhân cao hơn so với chống tăng khiến M72 trở thành vũ khí lý tưởng cho tác chiến đô thị. Ảnh: Vintageairsoft. Các phiên bản nâng cấp của M72 bổ sung thêm đường ray picatinny để gắn thêm phụ kiện. Sau nhiều cải tiến, M72 đã trở nên an toàn hơn và hiệu suất chiến đấu cũng cao hơn. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ. Tuy không thể so sánh với RPG-7 của Nga về tính hiệu quả và hỏa lực, đặc biệt là ở năng lực chống tăng, M72 vẫn là một vũ khí chưa thể thay thế ở quân đội Mỹ và nhiều nước khác. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ. Mời độc giả xem video: Thủy quân Lục chiến Mỹ tác chiến với M72 trên chiến trường. (nguồn FUNKER530)

