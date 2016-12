Mục kích Quân đội Iraq oanh tạc dữ dội IS ở Mosul

Chiến trường Mosul khốc liệt với đủ mọi loại vũ khí hạng nặng được Quân đội Iraq huy động tới đây trong cuộc chiến chống IS. Nguồn ảnh: Dailymail. Mặc dù là đội quân chính quy được trang bị đồng phục và vũ khí theo tiêu chuẩn nhưng vẫn có thể dễ dàng bắt gặp những người lính Iraq mặc áo phông đi giày thể thao cầm súng chiến đấu ở đây. Nguồn ảnh: Dailymail. Lựu pháo D-30 122mm của Mỹ được Quân đội Iraq sử dụng tại chiến trường Mosul. Với tầm bắn hiệu quả từ 15 đến 20 km, lựu pháo D-30 có khả năng khai hỏa liên tục từ 5 đến 6 phát mỗi phút với độ chính xác cực cao. Nguồn ảnh: Dailymail. Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là những mũi tiến công của bộ binh... Nguồn ảnh: Dailymail. ... và các loại xe tăng chủ lực của Quân đội Iraq. Ảnh: Xe tăng T-72 được Iraq sử dụng ở chiến trường Mosul thay thế cho các loại xe tăng Mỹ vốn tỏ ra quá yếu kém. Nguồn ảnh: Dailymail. Pháo lựu khai hỏa. Nguồn ảnh: Dailymail. Bộ binh Iraq có rất nhiều loại đồng phục khác nhau khiến chiến trường này trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết. Nguồn ảnh: Dailymail. "Căn cứ tiền phương" với chăn gối đủ mọi loại màu sắc được trưng dụng làm chỗ nghỉ đêm cho binh lính. Yếu tố ngụy trang có lẽ ít được binh lính Iraq để tâm trong cuộc chiến với IS. Nguồn ảnh: Dailymail. Pháo tự hành 155 mm của Quân đội Iraq ở chiến trường Mosul. Nguồn ảnh: Dailymail. Cuộc chiến của Quân đội Iraq với phiến quân IS đang tỏ ra khá bế tắc và chưa có dấu hiệu gì của một bước ngoặt cho cả hai bên. Nguồn ảnh: Dailymail. Sỹ quan nuôi quân của Quân đội Iraq phục vụ sữa nóng tại chiến trường cho binh lính. Nguồn ảnh: Dailymail. Lính bắn tỉa Iraq thậm chí còn không cần dùng trang phục ngụy trang. Nguồn ảnh: Dailymail. Với lực lượng và hỏa lực áp đảo phiến quân, xong Quân đội Iraq vẫn không thể dựa vào đó để có được ưu thế áp đảo trên chiến trường. Nguồn ảnh: Dailymail.

