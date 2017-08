Mục kích Mỹ-Hàn tập trận mô phỏng chống chiến tranh hạt nhân

Bối cảnh của cuộc diễn tập bao gồm một vụ tấn công bằng bom hạt nhân bẩn hoặc phát tán vũ khí hóa học ở nơi công cộng đông người. Phía Hàn Quốc và Mỹ cho biết họ đã huy động tới 17.500 người tham gia vào cuộc tập trận này. Nguồn ảnh: Express. Với bối cảnh bị lực lượng phá hoại Triều Tiên xâm nhập và kích hoạt các loại bom bẩn trong các khu vực công cộng đông người qua lại của Hàn Quốc. Lực lượng Quân đội, Cảnh sát và cả Đặc nhiệm Hàn Quốc đã ngay lập tức được triển khai để ngăn chặn các hoạt động khủng bố của Triều Tiên trong tình huống giả định. Nguồn ảnh: Express. Theo đó, lực lượng an ninh bao gồm cảnh sát, trật tự và an ninh sẽ bảo vệ vành đai ngoài cùng, lực lượng SWAT đặc nhiệm sẽ bảo vệ vành đai kế cận khu vực bị tấn công, trong khi đó lực lượng quân đội phòng hóa sẽ tiếp cận hiện tường, xác định thiệt hại và tìm kiếm người còn sống. Ảnh: Lực lượng phòng hóa Hàn Quốc trong cuộc diễn tập. Nguồn ảnh: Express. Hình ảnh những đối tượng tình nghi bị đặc nhiệm Hàn Quốc bắt giữ trong buổi diễn tập. Trong quá trình giải tỏa đám đông, lực lượng an ninh Hàn Quốc còn phải đảm bảo việc rà soát nhằm tránh các phần tử khủng bố lọt ra bên ngoài theo dòng người. Nguồn ảnh: Express. Lực lượng SWAT của Hàn Quốc tham gia cuộc diễn tập. Đây là lực lượng đặc nhiệm thuộc sự quản lý của cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc, có cơ cấu tổ chức giống hệt với lực lượng SWAT của Mỹ. Nguồn ảnh: Express. Trang bị bảo hộ an toàn hóa học của lực lượng cứu hộ. Nguồn ảnh: Express. Lực lượng cảnh sát, đặc nhiệm Hàn Quốc bảo vệ vành đai bên ngoài cuộc diễn tập. Nguồn ảnh: Express. Cuộc diễn tập chống khủng bố này dự kiến sẽ được diễn ra từ ngày 21/8 tới ngày 31/8. Nguồn ảnh: Express. Trong cuộc diễn tập dự kiến sẽ có sự tham gia của 17.500 người, so với những cuộc diễn tập tương tự diễn ra từ các năm trước, số lượng nhân lực tham gia đã giảm xuống khoảng 30%. Nguồn ảnh: Express.

