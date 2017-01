Mục kích đặc nhiệm Iraq giành giật từng căn nhà tại Mosul

Những hình ảnh hiếm hoi ghi lại bên trong điểm nóng Mosul với những người lính đặc nhiệm Iraq trang bị vũ khí đến tận răng lục lọi từng căn nhà, từng góc phố để truy tìm phiến quân IS. Nguồn ảnh: Chosun. Tác chiến trong thành phố cực kỳ nguy hiểm, quân địch có thể phục kích, đặt bẫy và xông ra từ bất cứ đâu, tuy nhiên việc dụng lựu đạn và các loại vũ khí sát thương cao lại bị hạn chế đến mức tối đa vì trong thành phố vẫn còn dân thường và trẻ em. Nguồn ảnh: Chosun. Chiếc ô-tô bọc thép chở quân với những tấm kính chống đạn chi chít vết nứt, ngần ấy cũng đủ chứng tỏ sự ác liệt mà những người lính này gặp phải trong cuộc chiến dai dẳng không hồi kết với phiến quân IS này. Nguồn ảnh: Chosun. Một người lính đặc nhiệm Iraq đang tác chiến trên đường phố. Có thể dễ dàng nhận ra các đơn vị đặc biệt của quân đội Iraq nhờ trang bị hiện đại và đồng phục quy củ của họ chứ không "mạnh gì mặc nấy" như những người lính Iraq bình thường khác. Nguồn ảnh: Chosun. Đôi khi cũng có vài anh chàng mặc... áo da vào trận. Ngoài bom, mìn, bẫy và ổ phục kích; tác chiến trong thành phố còn có nguy cơ chạm chán lính bắn tỉa của đối phương. Nguồn ảnh: Chosun. Những con đường dài thẳng tắp, ít vật cản, tầm nhìn tốt như thế này rất dễ trở thành một "hành lang bắn tỉa" của quân IS. Nguồn ảnh: Chosun. Mỗi lần đạp cửa của những người lính Iraq này đều là một lần "đánh đu với tử thần" vì rất có thể bên kia cánh cửa sẽ có một bẫy lựu đạn hoặc thậm chí là một chiến binh cảm tử IS với một khẩu súng máy trên tay. Nguồn ảnh: Chosun. Từng góc phố, từng căn nhà đều được lùng sục kỹ càng, chia khu vực sau đó bố trí phòng vệ cả ngày lẫn đêm để tránh quân IS lẻn vào "vùng xanh" sau khi đã được lính Iraq dọn dẹp xong. Nguồn ảnh: Chosun. Trang phục tác chiến và vũ khí của đơn vị đặc nhiệm khá hiện đại với đầy đủ mũ sắt, kính, súng trường kèm theo các thiết bị bổ trợ giúp tăng cường khả năng chiến đấu ngay cả trong đêm tối của người lính. Nguồn ảnh: Chosun. Giữ chốt ở một góc phố, việc lùng sục và dọn sạch phiến quân IS ra khỏi thành phố lớn như Mosul là điều không hề đơn giản. Nguồn ảnh: Chosun. Tận mục sở thị những trang thiết bị "khủng" của lực lượng đặc nhiệm Iraq tác chiến ở Mosul. Nguồn ảnh: Chosun.

