Mục kích công binh Nga bắc cầu phao đưa xe tăng vượt sông

Trước khi công binh Nga bắt tay vào việc dọn trống hai bên bờ sông và bắc cầu phao thì lực lượng thiết giáp lội nước có vũ trang sẽ làm nhiệm vụ đi trước dẫn đường. Nguồn ảnh: Englishrussia. Lực lượng công binh bắt đầu sang sông bằng xuồng cao su khi nhận được tín hiệu an toàn của lực lượng trinh sát thiết giáp đi trước, phía trên là các máy bay trực thăng làm nhiệm vụ bảo vệ tầm xa và cảnh báo sớm. Nguồn ảnh: Englishrussia. Dò mìn dọn sạch hai bãi bắc cầu phao hai bên bờ sông, đảm bảo khu vực này an toàn để các xe thiết giáp qua lại. Nguồn ảnh: Englishrussia. Lực lượng thiết giáp lội nước, xe chở cầu phao chuẩn bị vượt sông, thực hiện bắc cầu từ cả hai phía. Nguồn ảnh: Englishrussia. Trực thăng Mi-24P lượn lờ thực hiện yểm trợ trên không. Nguồn ảnh: Englishrussia. Thiết giáp lội nước chở các xe khí tài phục vụ công tác bắc cầu phao. Nguồn ảnh: Englishrussia. Trên lý thuyết thì việc bắc cầu phao từ cả hai đầu sẽ nhanh gấp đôi so với việc bắc cầu phao từ một đầu. Nguồn ảnh: Englishrussia. Các xe tải thả đốt cầu phao xuống sông, sau khi được thả xuống các đốt này sẽ tự động mở ra, tổng chiều dài của mỗi đốt có thể lên tới 10 mét. Nguồn ảnh: Englishrussia. Lực lượng công binh bắt đầu nối đốt cầu phao ngay gần bờ, biên đội trực thăng vẫn luôn bảo vệ từ trên không vì lúc này là lúc lực lượng công binh dễ bị tổn thương nhất nếu bị đối phương thực hiện đánh phục kích. Nguồn ảnh: Englishrussia. Do khả năng chịu tải của cầu phao cũng có hạn, riêng với các xe tăng có trọng lượng tới 50 tấn sẽ được cơ động bằng phà tự hành GPS. Nguồn ảnh: Englishrussia. Hai xe tăng T-72B3 đang được cơ động bằng phà tự hành. Nguồn ảnh: Englishrussia. Lực lượng thiết giáp bổ sung cho phía đầu cầu đón nhận, tăng cường lực lượng phòng thủ đảm bảo chắc chắn rằng quá trình bắc cầu phao sẽ không bị ảnh hưởng do đối phương gây rối. Nguồn ảnh: Englishrussia. Xe lương cư đẩy từng đốt cầu phao vào vị trí. Nguồn ảnh: Englishrussia. Xe xúc, xe cẩu được đưa đi dọn dẹp vật cản, ủi phẳng bãi đón nhận để các đơn vị cơ giới dễ dàng lên bờ từ cầu phao. Nguồn ảnh: Englishrussia. Từng đốt cầu phao được nối với nhau từ gần bờ được đưa vào vị trí giữa lòng sông để nối tiếp với nhau. Nguồn ảnh: Englishrussia. Một nửa cầu phao đã hoàn thành. Nguồn ảnh: Englishrussia. Tất cả các xuống máy và thiết giáp lưỡng cư chỉ tập trung ở một bên cầu phao, phía đối diện dòng nước để "đẩy" các đốt cầu phao theo ngược hướng dòng nước giúp chúng không bị nước cuốn, bẻ cong. Nguồn ảnh: Englishrussia. Toàn bộ cầu phao đã hoàn thành, mất tổng cộng khoảng 30 phút để bắc một cầu phao dài khoảng 200 mét, tuy nhiên đó là chưa kể thời gian công binh dò mìn, dọn bãi hai bên đầu cầu, tùy thuộc vào tình hình thực tế mà việc dọn bãi tiếp nhận, dò gỡ mìn sẽ mất từ nhiều tiếng tới nhiều ngày. Nguồn ảnh: Englishrussia. Những đơn vị đầu tiên bắt đầu qua sông trên chiếc cầu phao mới dựng. Nguồn ảnh: Englishrussia. Các loại xe thiết giáp công trình của lực lượng công binh có vẻ ngoài cực kỳ hầm hố. Nguồn ảnh: Englishrussia. Xe tăng T-90 qua sông trên cầu phao, phía đầu cầu có biển báo cấm phương tiện trên 60 tấn, nghĩa là tải trọng của cầu chịu được tối đa lên tới 60 tấn. Nguồn ảnh: Englishrussia. Lực lượng thiết giáp sang sông an toàn, buổi huấn luyện của lực lượng công binh với bài tập bắc cầu phao đã kết thúc tốt đẹp. Nguồn ảnh: Englishrussia.

