Mục kích chó nghiệp vụ Nga huấn luyện dưới cái lạnh -20 độ

Như một cách chào mừng năm mới Mậu Tuất 2018, Bộ Quốc phòng Nga đã lần đầu tiên giới thiệu một số hình ảnh về công tác tuyển chọn và huấn luyện tại một đơn vị chó nghiệp vụ của nước này. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Những chú chó này đến từ Trung tâm Huấn luyện Chó nghiệp vụ số 170 thuộc các Lực lượng Vũ trang Nga. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Trung tâm 170 là một trong những nơi huấn luyện chó nghiệp vụ lớn nhất của Quân đội Nga, không những vậy đây còn là nơi tuyển chọn những người lính đặc biệt này. Theo đó những chú chó nghiệp vụ Nga được tuyển chọn và huấn luyện ngay từ khi mới sinh ra với một số giống chó đặc biệt. Phần đông trong số này vẫn là giống chó chăn cừu Đức hay còn được biết tới cái tên là chó Berger. Đây cũng là giống chó được quân đội nhiều nước trên thế giới sử dụng. Do có sức lực, thông minh và có khả năng tuân thủ mệnh lệnh trong huấn luyện, rất trung thành và có bản năng bảo vệ chủ, chó Berger thường được dùng trong các lực lượng an ninh và quân sự. Trong Quân đội Nga, chú chó nghiệp vụ còn được gọi với cái tên khác là "Những người bạn trung thành" . Mặc dù là quốc gia sở hữu quân đội hiện đại nhất thế giới nhưng Nga vẫn duy trì số lượng lớn các đơn vị chó nghiệp vụ trong biên chế quân đội của mình. Nguồn ảnh: Sina. Lực lượng đặc biệt này có rất nhiều nhiệm vụ khác nhau trong quân đội Nga, bao gồm tuần tiễn, canh gác, phát hiện chất cấm,...cho đến chống khủng bố. Nguồn ảnh: Sina. Trong quá khứ, có hàng nghìn chú chó của Liên Xô cũng từng tham gia vào các nhiệm vụ đánh bom cảm tử các xe tăng của Đức trong chiến tranh Vệ quốc. Nguồn ảnh: Sina. Điều này một phần nào đó tạo nên sự gắn bó đặc biệt giữa những người lính bốn chân với binh sĩ Nga. Nguồn ảnh: Sina. Những hình ảnh này được chụp tại Trung tâm Huấn luyện Chó nghiệp vụ số 470 của Quân đội Nga. Dưới cái lạnh -20 độ C, những chú chó này vẫn tập luyện ngoài trời một cách cực kỳ khỏe mạnh. Nguồn ảnh: Sina. Giống như nhiều nhiều quân đội khác trên thế giới, chó nghiệp vụ của quân đội Nga cũng có quân hàm đàng hoàng. Chúng được hưởng lương và trợ cấp như một người lính thực thụ và cũng có cả chế độ trợ cấp sau khi nghỉ hưu hoặc nghỉ do trấn thương. Nguồn ảnh: Sina. Thời gian để đào tạo một chú chó từ bình thường ngay từ khi còn nhỏ trở thành chó quân đội mất khoảng từ 2-3 năm. Nguồn ảnh: Sina. Chính vì vậy với những người lính huấn luyện chó nghiệp vụ Nga, chó nghiệp vụ không khác gì người đồng đội thân thiết của mình trên chiến trường. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Bên trong trại huấn luyện chó của quân đội Nga với tiếng chó sủa ing ỏi.

