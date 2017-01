Mục kích cách Đài Loan ứng phó sự cố nổ kho đạn

Cháy kho đạn sẽ tạo ra các vụ nổ liên hoàn, khó kiểm soát và cực kỳ nguy hiểm cho những người xung quanh vì một vài loại đạn có liều phóng khi gặp nhiệt nóng sẽ bay lung tung, gây sát thương cho những người trong tầm bay của nó. Nguồn ảnh: Sina. Thêm vào đó, trong trường hợp kho đạn bị đặc nhiệm, biệt kích đối phương phá hoại hoặc kèm theo lúc kho đạn cháy là các đợt tiến công của đối phương thì nếu không được huấn luyện cẩn thận, người lính rất dễ bị áp lực tâm lý dẫn đến việc bỏ vị trí hoặc buông súng đầu hàng. Nguồn ảnh: Sina. Để khắc phục được điều đó không có cách nào khác là phải tập luyện thường xuyên, tập luyện trong môi trường áp lực y như thật để người lính quen dần với các tình huống thực tế có thể xảy ra. Rõ ràng, việc chữa cháy với một bên là những quả đại bác nóng rực có thể phát nổ bất cứ nào và một bên là đối phương nã đạn liên hoàn là điều không đơn giản chút nào. Nguồn ảnh: Sina. Trong tình huống nổ kho đạn, không những phải thực hiện việc chữa cháy thật nhanh, đúng quy trình, đảm bảo an toàn mà còn phải dàn quân, bảo vệ vòng ngoài, giữ an toàn cho kíp chữa cháy ở vòng trong đang chiến đấu với giặc lửa. Nguồn ảnh: Sina. Phương tiện chữa cháy không có gì đặc biệt so với lính cứu hỏa thông thường. Nếu trong kho đạn không có các loại bom cháy như bom Napal thì hoàn toàn có thể dập lửa bằng nước, không cần dùng bọt. Nguồn ảnh: Sina. Quân đội các nước trên thế giới luôn có những bài tập ứng phó với hỏa hoạn, thiên tai giống như thế này. Kể cả trong thời bình, việc cháy-nổ kho đạn cũng là thảm họa khó tránh khỏi do những sơ xuất của con người khi bảo quản những món đồ "dễ vỡ" này. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra việc biết các kỹ năng chữa cháy, cứu hỏa, cứu hộ cũng là điều cần thiết cho các lực lượng quân đội đề phòng khi thảm họa quy mô lớn xảy ra và lực lượng cứu hộ, cứu hỏa quá mỏng thì quân đội cũng có đầy đủ trang thiết bị, kỹ năng để tham gia vào quá trình ứng cứu. Nguồn ảnh: Sina. Một vụ nổ kho đạn ở Nga, vụ nổ liên hoàn khiến lực lượng cứu hỏa không thể tiếp cận, toàn bộ dân chúng trong bán kính 3 km phải sơ tán. Nguồn ảnh: Youtube.

