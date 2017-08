Một vòng quanh ARMY- 2017 trước giờ khai mạc

Theo Sputnik, Diễn đàn quân sự-kỹ thuật quốc tế lần thứ III " ARMY-2017" sẽ chính thức diễn ra từ ngày 22-27/8 sắp tới tại Trung tâm Triển lãm "Patriot", thao trường Alabino và cả sân bay Kubinka, tất cả đều nằm ở ngoại ô Moscow. ARMY năm nay sẽ là nơi trình diễn các công nghệ quân sự tiên tiến nhất đến từ 80 công ty thuộc 14 quốc gia với ít nhất 300 dòng sản phẩm chủ lực, định hướng công nghệ quân sự thế giới trong tương lai. Nguồn ảnh: Sputnik. Như mọi năm, khu trưng bày ngoài trời sẽ là nơi thu hút khách tham quan nhiều nhất ở ARMY nơi các công ty quốc phòng trình diễn các phương tiện quân sự hạng nặng của mình. Bên cạnh tại công viên chủ đề của Patriot còn trưng bày sẵn cả các phương tiện quân sự do Liên Xô trước đây và Nga hiện tại chế tạo. Nguồn ảnh: Sputnik. Mẫu robot đa chức năng Uran-14 cũng chiếm chỗ của mình trên không gian trưng bày ngoài trời, đây là dòng robot công binh hiện đại nhất của Quân đội Nga hiện tại. Nguồn ảnh: Sputnik. Hình ảnh xe tăng Liên Xô T-62 được trang trí họa tiết đặc trưng Khokhloma nổi tiếng của Nga. Càng bất ngờ hơn là chiếc T-62 này vẫn có thể hoạt động được bình thường chứ không đơn giản chỉ là một hiện vật trưng bày. Nguồn ảnh: Sputnik. Dĩ nhiên không ai có thể bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh bên cạnh một xe tăng T-62 Khokhloma biến thể đặc biệt này. Nguồn ảnh: Sputnik. Trong ảnh là một đơn vị pháo tự hành Msta-S 152mm diễn tập chuẩn bị trình diễn kỹ năng của mình tại ARMY-2017. Nguồn ảnh: Sputnik. Một góc bên trong khu trưng bày trong nhà của ARMY-2017, mọi thứ dường như vẫn còn khá ngổn ngang. Nguồn ảnh: Sputnik. Một khu nghỉ chân bên trong khu trưng bày trong nhà, ta có thể dễ dàng nhận lấy logo đặc trưng của ARMY như mọi năm. Nguồn ảnh: Sputnik. Bên cạnh tham quan các mẫu vũ khí hiện đại nhất, khách tham quan còn có cơ hội sử dụng thử chúng như trò bắn súng thực tế ảo với mẫu súng trường tấn công AK-105 như trong hình này. Nguồn ảnh: Sputnik. Góc trưng bày dự án "phòng thí nghiệm bay" trên cơ sở thiết bị bay không người lái "Gamma" do Nga phát triển. Nguồn ảnh: Sputnik. Một trong những gian trưng bày "Câu lạc bộ Đổi mới " - những phát triển của sinh viên và nghiên cứu sinh các trường đại học Nga cũng như của các “đơn vị khoa học" trong quân đội phục vụ lợi ích của khu phức hợp công nghiệp quân sự. Nguồn ảnh: Sputnik. Một mẫu quân phòng dành cho bác sĩ quân sĩ sắp được giới thiệu tại ARMY-2017. Nguồn ảnh: Sputnik. Một mẫu xe trượt tuyết cá nhân dành cho các đơn vị Quân đội Nga phục vụ ở vùng Bắc Cực. Nguồn ảnh: Sputnik. Hình ảnh lực lượng an ninh Nga tham gia bảo vệ ARMY-2017. Nguồn ảnh: Sputnik.

Theo Sputnik, Diễn đàn quân sự-kỹ thuật quốc tế lần thứ III " ARMY-2017" sẽ chính thức diễn ra từ ngày 22-27/8 sắp tới tại Trung tâm Triển lãm "Patriot", thao trường Alabino và cả sân bay Kubinka, tất cả đều nằm ở ngoại ô Moscow. ARMY năm nay sẽ là nơi trình diễn các công nghệ quân sự tiên tiến nhất đến từ 80 công ty thuộc 14 quốc gia với ít nhất 300 dòng sản phẩm chủ lực, định hướng công nghệ quân sự thế giới trong tương lai. Nguồn ảnh: Sputnik. Như mọi năm, khu trưng bày ngoài trời sẽ là nơi thu hút khách tham quan nhiều nhất ở ARMY nơi các công ty quốc phòng trình diễn các phương tiện quân sự hạng nặng của mình. Bên cạnh tại công viên chủ đề của Patriot còn trưng bày sẵn cả các phương tiện quân sự do Liên Xô trước đây và Nga hiện tại chế tạo. Nguồn ảnh: Sputnik. Mẫu robot đa chức năng Uran-14 cũng chiếm chỗ của mình trên không gian trưng bày ngoài trời, đây là dòng robot công binh hiện đại nhất của Quân đội Nga hiện tại. Nguồn ảnh: Sputnik. Hình ảnh xe tăng Liên Xô T-62 được trang trí họa tiết đặc trưng Khokhloma nổi tiếng của Nga. Càng bất ngờ hơn là chiếc T-62 này vẫn có thể hoạt động được bình thường chứ không đơn giản chỉ là một hiện vật trưng bày. Nguồn ảnh: Sputnik. Dĩ nhiên không ai có thể bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh bên cạnh một xe tăng T-62 Khokhloma biến thể đặc biệt này. Nguồn ảnh: Sputnik. Trong ảnh là một đơn vị pháo tự hành Msta-S 152mm diễn tập chuẩn bị trình diễn kỹ năng của mình tại ARMY-2017. Nguồn ảnh: Sputnik. Một góc bên trong khu trưng bày trong nhà của ARMY-2017, mọi thứ dường như vẫn còn khá ngổn ngang. Nguồn ảnh: Sputnik. Một khu nghỉ chân bên trong khu trưng bày trong nhà, ta có thể dễ dàng nhận lấy logo đặc trưng của ARMY như mọi năm. Nguồn ảnh: Sputnik. Bên cạnh tham quan các mẫu vũ khí hiện đại nhất, khách tham quan còn có cơ hội sử dụng thử chúng như trò bắn súng thực tế ảo với mẫu súng trường tấn công AK-105 như trong hình này. Nguồn ảnh: Sputnik. Góc trưng bày dự án "phòng thí nghiệm bay" trên cơ sở thiết bị bay không người lái "Gamma" do Nga phát triển. Nguồn ảnh: Sputnik. Một trong những gian trưng bày "Câu lạc bộ Đổi mới " - những phát triển của sinh viên và nghiên cứu sinh các trường đại học Nga cũng như của các “đơn vị khoa học" trong quân đội phục vụ lợi ích của khu phức hợp công nghiệp quân sự . Nguồn ảnh: Sputnik. Một mẫu quân phòng dành cho bác sĩ quân sĩ sắp được giới thiệu tại ARMY-2017. Nguồn ảnh: Sputnik. Một mẫu xe trượt tuyết cá nhân dành cho các đơn vị Quân đội Nga phục vụ ở vùng Bắc Cực. Nguồn ảnh: Sputnik. Hình ảnh lực lượng an ninh Nga tham gia bảo vệ ARMY-2017. Nguồn ảnh: Sputnik.