Mổ xẻ UAV Nga vừa bị phiến quân bắn hạ ở Syria

Theo mạng SyriaL, lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) – bộ phận Quân đội Syria phản bội chống lại chính quyền và nhân dân Syria đã bắn hạ một máy bay không người lái Orlan-10 của Nga tại phía Bắc tỉnh Hama. Nguồn ảnh: SyriaL Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Orlan-10 bị bắn rơi ở Syria. Trước đó đã xuất hiện không ít hình ảnh Orlan-10 bị bắn rơi nằm trong tay phiến quân. Nguồn ảnh: defence blog Trong ảnh, một chiếc UAV Orlan-10 vỡ cả thân, cánh. Nguồn ảnh: defence blog Orlan-10 là tổ hợp phương tiện bay không người lái do Trung tâm công nghệ đặc biệt ở Saint Petersburg sản xuất cho chính phủ và Quân đội Liên bang Nga sử dụng. Nó có khả năng đáp ứng các nhiệm vụ trinh sát, giám sát, tìm kiếm cứu nạn, huấn luyện chiến đấu, dò tìm tín hiệu vô tuyến, theo dõi mục tiêu và gây nhiễu. Nguồn ảnh: Wikipedia Các thành phần của Orlan-10 nhìn chung khá đơn giản: một máy bay không người lái; hệ thống phóng và thu hồi; thiết bị điều khiển dưới mặt đất. Nguồn ảnh: Wikipedia Một chiếc UAV Orlan-10 thiết kế cấu hình cánh cao, sải cánh dài 3,1m, chiều dài thân 2m, trọng lượng rỗng 12,5kg và trọng lượng tối đa 16,5kg. Nguồn ảnh: Sputnik Máy bay không người lái Orlan-10 có khả năng mang theo module khí tài khác nhau để phục vụ nhiều nhiệm vụ. Cụ thể, nó có thể trang bị hệ thống camera ngày - đêm, camera ảnh nhịt, thiết bị quay phim... Bộ phận camera cung cấp thông tin tình báo theo thời gian thực, bản đồ 3D, trinh sát mục tiêu mặt đất... Nguồn ảnh: USA Vision Orlan-10 được trang bị động cơ mini với cánh quạt 2 lá cho tốc độ hành trình 110km/h, tốc độ tối đa 150km/h, tầm hoạt động 140km với trạm điều khiển mặt đất và đến 600km với chế độ tự hành. Nguồn ảnh: Sputnik UAV có khả năng bay liên tục 16 tiếng, trần bay tối đa đến 5.000m, hoạt động trong nhiệt độ -30 đến +40 độ C. Nguồn ảnh: Sputnik

