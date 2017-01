Mổ xẻ súng trường số 1 của Lính thủy đánh bộ Mỹ

M16A4 là thế hệ thứ 4 của dòng súng trường tấn công M16 của Mỹ được chế tạo bởi hãng Colt. Và nó cũng là một phiên bản nâng cấp của người tiền nhiệm M16A3. Súng trường M16A4 trở thành mẫu súng cá nhân tiêu chuẩn của lực lượng Lính thủy Đánh bộ Mỹ vào cuối những năm 1990. Nguồn ảnh: The Firearm Blog. Tuy nhiên, sau gần 20 năm sử dụng M16A4 đang dần bị loại biên khỏi lực lượng Lính thủy Đánh bộ Mỹ từ năm 2015, và thay thế nó là mẫu súng M4 carbine vốn có thiết kế nhỏ gọn hơn nhưng lại có các thông số kỹ chiến thuật tương đương. Ngoài Quân đội Mỹ chỉ có ba quốc gia khác sử dụng M16A4 là Thái Lan, Tunisia và Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn ảnh: Wikimedia. Về cơ bản, súng trường tấn công M16A4 có thiết kế tương tự các đàn anh của mình trong đại gia đình M16. Tuy nhiên nó cũng được sửa đổi để phù hợp hơn với môi trường chiến tranh hiện đại. Bên cạnh đó M16A4 cũng là biến thể có độ tin cậy cao nhất trong các mẫu M16 từng được chế tạo. Nhôm và vật liệu tổng hợp vẫn là các vật liệu chính cấu tạo nên M16A4. Nguồn ảnh: AR15.com. Dù vậy M16A4 vẫn không thực sự thoát khỏi cái bóng của M16 khi nó vẫn mắc phải một số lỗi kỹ thuật của dòng súng trường tấn công này. Trong một đợt thử nghiệm vào năm 2002, M16A4 gây ra 61 lỗi trong tổng số 69.000 lần bắn một con số khá ấn tượng so với các biến thể M16 trước đó nhưng vẫn khiến nó bị đánh giá không đạt. Nguồn ảnh: Wikimedia. Các thử nghiệm sau đó trên M16A4 cũng chỉ ra rằng nó chỉ có thể bắn được tối đa hơn 5.000 phát liên tục - đây là giới hạn của M16A4 nhằm đảm bảo trạng thái tốt nhất của súng trên chiến trường. Ngoài ra để binh sĩ có thể tự bảo dưỡng súng trong quá trình sử dụng bên trong báng súng của M16A4 còn có một bộ phụ kiện sửa chữa đi kèm. Nguồn ảnh: AR15.com. M16A4 có trọng lượng rỗng khoảng 3.4kg và khi nạp đạn là hơn 4kg, nó có chiều dài tối đa 1.000mm với nòng súng dài 508mm. Nhằm đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại thiết kế của M16A4 cũng được thay đổi rõ nét với việc loại bỏ quai thanh ngắm cơ khí thay vào đó là hệ thống thanh rail chạy dọc thân súng và kể cả ốp nòng. Nguồn ảnh: thetruthaboutguns.com. Về cấu tạo, M16A4 vẫn sử dụng hệ thống trích khí ngắn tương tự như các phiên bản M16 trước đó với ưu điểm là piston khí rất dễ bảo trì cũng như luồng khí nóng không tác dụng trực tiếp vào các bộ phận bên trong, giúp súng có thể bắn lâu và tuổi thọ cũng cao hơn. Tuy nhiên nó lại có chế độ bắn hoàn toàn khác với 3 chế độ: khóa an toàn, bán tự động và chế độ bắn 3 viên bỏ qua chế độ tự động hoàn toàn. Nguồn ảnh: worldwide.chat. Sở dĩ có sự thay đổi này là vì Quân đội Mỹ nhận thấy chế độ tự động hoàn toàn không thực sự mang lại hiệu quả và nó chỉ làm súng nhanh hết đạn. Trong khi đó trong chiến đấu binh sĩ Mỹ chủ yếu sử dụng chế độ bán tự động hơn là tự động và chế độ bắn tự động chỉ được sử dụng ở tầm gần. Nguồn ảnh: GlobalSecurity.org Về cỡ đạn chuẩn, M16A4 vẫn sử dụng đạn 5.56x45mm theo chuẩn NATO, tốc độ bắn thông thường của mẫu súng trường tấn công này là từ 40-80 viên/phút. M16A4 vẫn sử dụng hộp tiếp đạn tiêu chuẩn STANAG với băng đạn 30 viên. Nguồn ảnh: w-dog.net. Tầm bắn hiệu quả của M16A4 là 600m và có thể lên 800m với kính ngắm, độ chính xác của súng cũng được cải thiện với thiết kế cụm nòng súng được thay đổi với độ giật ít hơn cũng như thay đổi hướng giật khi bắn của súng, giật lùi về phía sau thay vì giật lên trên. Nguồn ảnh: akamaihd.net. Ngoài các ống ngắm quang học cơ bản được trang bị sẵn, M16A4 còn có thể được tích hợp thêm một số trang bị khác hỗ trợ tác chiến trong nhiều điều kiện nhiệm vụ khác nhau. Nó cũng có thể được gắn thêm lưỡi lê hoặc súng phóng lựu M203 40mm khi cần thiết với các giá gắn tương tự như trên M16A3 hay M16A2. Nguồn ảnh: AR15.com.

