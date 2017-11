Mitsubishi X-2: Cơ hội cuối để Nhật thoát khỏi cái bóng của Mỹ

Ban đầu, phía Nhật không hề chủ đích tự thiết kế một phi cơ X-2 thế hệ năm cho riêng mình mà theo truyền thống, nước này muốn mua phi cơ thế hệ năm đầu tiên trên thế giới là chiếc F-22 Raptor của Mỹ. Nguồn ảnh: Boris. Mọi chuyện bắt đầu từ đầu thế kỷ 21 khi Nhật bày tỏ thiện chí muốn mua các phi cơ F-22 Raptor của Mỹ ngay khi chiến đấu cơ thế hệ 5 này còn chưa được Mỹ biên chế chính thức ở quy mô lớn. Như thông lệ trong quá khứ, nếu Mỹ đồng ý bán F-22 cho Nhật, Mỹ sẽ "tiện thể" chia sẻ luôn các công nghệ chế tạo F-22 để Nhật tự chủ sản xuất ra một phiên bản F-22 Mặt Trời Mọc giống như đã làm trong quá khứ với F-15. Nguồn ảnh: China. Đáng buồn thay, Quốc hội Mỹ đã họp và đi đến thống nhất rằng F-22 sẽ không được phép bán ra nước ngoài, Không quân Mỹ sẽ là "đơn vị" độc quyền sử dụng F-22 trên toàn thế giới. Điều này đã chấm dứt tham vọng sản xuất F-22 của Nhật Bản và đồng thời chấm dứt luôn việc chế tạo chiến đấu cơ thế hệ thứ năm của nước này. Nguồn ảnh: Wushi. Nhận thấy rằng không thể mãi phụ thuộc vào nền quốc phòng Mỹ và đã phải chịu ảnh hưởng lớn từ những quyết định của Quốc hội Mỹ, Nhật quyết tâm tự chế tạo ra chiếc chiến đấu cơ thế hệ năm cho riêng mình. Nguồn ảnh: Asia. Điều này không những sẽ giúp Tokyo thoát khỏi cái bóng của Washington mà người Nhật còn tin rằng, một chiến đấu cơ do Nhật chế tạo, chỉ được sử dụng bởi Nhật sẽ ít bị "bắt bài" hơn một chiến đấu cơ nổi tiếng thế giới như F-22. Nguồn ảnh: Youtube. Quá trình chế tạo chiến đấu cơ X-2 bắt đầu được khởi động bằng việc Nhật Bản cho bay thử phiên bản X-2 điều khiển từ xa có tỷ lệ 1/5 so với chiến đấu cơ hoàn thiện. Sau khi chiến bay thử mô hình thành công, bản thiết kế của X-2 đã được thông qua và trọng trách sản xuất được đặt cho Mitsubishi-hãng chế tạo ô-tô, thang máy và máy xúc nổi tiếng của Nhật. Nguồn ảnh: Wiki. Ban đầu, phía Nhật lạc quan rằng quá trình thiết kế, chế tạo ra mẫu thử nghiệm đầu tiên sẽ chỉ mất vài năm, dự kiến chiếc X-2 sẽ được bay thử vào khoảng năm 2014 và bắt đầu được sản xuất với số lượng lớn từ năm 2017, tức là chỉ khoảng 10 năm kể từ khi bắt đầu được thiết kế. Nguồn ảnh: Wiki. Mitsubishi bắt đầu nhận những khoản tiền đầu tư đầu tiên từ năm 2007 và tới năm 2009, số tiền đầu tư đã lên tới 40 tỷ Yên Nhật. Tuy nhiên, tới năm 2014, phía Nhật đã thừa nhận rằng họ sẽ không thể đạt được tiến độ như mong muốn và X-2 sẽ không thể hoàn thiện trước năm 2018. Nguồn ảnh: Wiki. Chưa hết, do các công nghệ được Nhật áp dụng trên chiếc X-2 là quá vượt trội so với công nghệ trên những chiến đấu cơ thế hệ 5 khác của Mỹ, Nga và Trung Quốc nên quá trình chế tạo X-2 gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn ảnh: Wiki. Phía Nhật cũng điều chỉnh dự án X-2 từ việc chế tạo ra phi cơ thế hệ 5 hoàn thiện thành việc chế tạo thử nghiệm phi cơ thế hệ 5 để tích lũy kinh nghiệm phát triển phi cơ thế hệ... sáu dự kiến sẽ mang tên mã F-3. Nguồn ảnh: Wiki. Tới ngày 22/4/2016, sau nhiều lần lỗi hẹn, X-2 đã chính thức được bay thử ở sân bay Nagoya, Nhật Bản và thực hiện khả năng bay của mình trong 26 phút liên tục, mang về nhiều dữ liệu vô giá cho các nhà khoa học Nhật Bản tiếp tục tham vọng "tự lực cánh sinh, vươn mình thoát Mỹ" của đất nước Mặt Trời Mọc đầy kiêu hãnh này. Nguồn ảnh:Youtube. Điểm đặc biệt nhất của phi cơ X-2 Nhật Bản đó là nó có khả năng "tự sửa chữa" khi đang bay. Theo đó, hệ thống máy tính trên X-2 sẽ tự tìm bộ phận hỏng hóc trên máy bay và tính toán cách sử dụng những bộ phận còn lại còn sử dụng tốt để cung cấp khả năng điều khiển phi cơ một cách bình thường cho phi công. Đây là công nghệ hoàn toàn mới, chưa từng có trên các phi cơ của Mỹ, Nga và Trung Quốc. Nguồn ảnh: Naver. Hiện tại, X-2 của Nhật vẫn trong quá trình hoàn thiện và trong tay Nhật Bản mới chỉ có duy nhất 1 chiếc X-2 nhưng "tiên lượng rất khả quan" và chắc chắn, chiếc chiến đấu cơ thế hệ năm đầu tiên của Nhật hoặc thậm chí là chiến đấu cơ thế hệ 6 của nước này sẽ khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục vì màn "thoát Mỹ" ngoạn mục. Nguồn ảnh: Livedoor.

