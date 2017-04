Mê mẩn cảnh tiêm kích F-2 tung cánh bên hoa anh đào

Các chiến đấu cơ F-2 của Nhật Bản được nước này thiết kế và tự sản xuất dựa trên nguyên mẫu F-16 của Mỹ. Tiêm kích F-2 được san xuất bởi tập đoàn Mitsubishi dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của hãng Lockheed Martin. Hiện tại đang có khoảng 98 chiếc tiêm kích F-2 đang phục vụ trong biên chế lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Nguồn ảnh: Sina. Quá trình sản xuất những chiếc chiến đấu cơ F-2 đầu tiên được bắt đầu từ năm 1996 cho tới năm 2000 thì những chiếc F-2 đầu tiên được đưa vào sử dụng. Cũng giống với chiến đấu cơ F-16 Fighting Falcon, F-2 là tiêm kích đa năng, tuy nhiên chiếc F-2 lại có giá lên tới 108 triệu USD (thời giá năm 2004) so với chỉ khoảng 16 triệu USD cho một chiếc F-16 (thời giá 1998). Nguồn ảnh: Sina. Việc chuyển giao quá nhiều công nghệ thuộc vào hàng bí mật trên chiếc F-16 cho Nhật Bản đã trở thành chủ đề gây tranh cãi rất lớn ở Mỹ trong một thời gian dài, tuy nhiên cuối cùng phía Mỹ vẫn chấp nhận tiếp tục dự án kèm theo các điều khoản chuyển giao công nghệ như thủa thuận ban đầu cho phía Nhật. Nguồn ảnh: Sina. Việc được chuyển giao nhiều công nghệ hiện đại thuộc vào hàng bí mật trên chiếc F-16 cho Nhật Bản đã giúp nước này tiết kiệm được rất nhiều chi phí nghiên cứu mà vẫn có được đầy đủ những công nghệ thuộc vào hàng tiên tiến nhất thời bấy giờ ví dụ như vật liệu composite kiểu mới nhẹ hơn, rada phase-array đời mới có độ nhạy cao hơn,... giúp Nhật có thể phát triển các loại vũ khí khác tương tự hoặc dùng trong các ngành công nghiệp chế tạo dân sự. Nguồn ảnh: Sina. Ban đầu, phía Nhật dự tính sẽ sản xuất khoảng 130 chiếc để thay thế cho các chiến đấu cơ F-1 hiện đã quá lỗi thời của nước này, tuy nhiên do giá thành của mỗi chiếc tiêm kích F-2 là quá cao và quá trình chế tạo gặp nhiều trở ngại nhất là trong việc chế tạo phần khung vỏ bằng vật liệu mới đã khiến chính phủ Nhật Bản quyết định cắt giảm số lượng đặt hàng xuống còn 98 chiếc vào năm 2004. Nguồn ảnh: Sina. Các thông số kỹ thuật của chiến đấu cơ F-2 Nhật Bản có phần nhỉnh hơn so với mẫu F-16 của Mỹ. Cụ thể, trọng lượng cất cánh tối đa của F-2 lên tới 22,1 tấn (của F-16 là 19,2 tấn) tốc độ tối đa của F-2 lên tới mach 2.0 (của F-2 chỉ khoảng Mach 1,8) và trần bay của F-2 lên tới 18.000 mét trong khi của F-16 chỉ là 15.000 mét. Nguồn ảnh: Sina. Cũng giống với F-16, chiến đấu cơ F-2 của Nhật Bản có 11 giá treo vũ khí dưới bụng và cánh máy bay cho phép nó mang theo khoảng 7,2 tấn vũ khí, tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng lượng vũ khí F-2 có thể mang theo sẽ lớn hơn ít nhất 10% so với F-16 vì trọng lượng cất cánh tối đa của F-2 lớn hơn tới 15% so với chiếc F-16. Nguồn ảnh: Airliners. Ngoài hệ thống giá treo vũ khí, chiến đấu cơ F-2 còn được trang bị một súng 20 mm làm vũ khí phụ. Nguồn ảnh: Sina. Hệ thống radar trên chiéc máy bay này cũng do Mitsubishi tự sản xuất, đây là hệ thống radar quét mảng hiện đại bậc nhất thế giới khi được áp dụng trên chiếc F-16. Hệ thống radar này có tầm phủ rộng, chịu được áp chế và gây nhiễu điện tử ở cường độ mạnh nhưng lại có một điểm yếu khá lớn đó là chỉ phủ 120 độ phía trước mũi máy bay chứ không bao quát được 360 độ. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại, quá trình sản xuất các chiến đấu cơ F-2 của Nhật Bản đã kết thúc từ năm 2011. Ngoài 94 chiếc F-2 tiêu chuẩn, Nhật Bản còn có 4 chiếc bản thử nghiệm được đánh giá là "có khả năng chiến đấu tương đối" so với các phiên bản tiêu chuẩn được sản xuất hàng loạt. Nguồn ảnh: Jetphotos.

Các chiến đấu cơ F-2 của Nhật Bản được nước này thiết kế và tự sản xuất dựa trên nguyên mẫu F-16 của Mỹ. Tiêm kích F-2 được san xuất bởi tập đoàn Mitsubishi dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của hãng Lockheed Martin. Hiện tại đang có khoảng 98 chiếc tiêm kích F-2 đang phục vụ trong biên chế lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Nguồn ảnh: Sina. Quá trình sản xuất những chiếc chiến đấu cơ F-2 đầu tiên được bắt đầu từ năm 1996 cho tới năm 2000 thì những chiếc F-2 đầu tiên được đưa vào sử dụng. Cũng giống với chiến đấu cơ F-16 Fighting Falcon, F-2 là tiêm kích đa năng, tuy nhiên chiếc F-2 lại có giá lên tới 108 triệu USD (thời giá năm 2004) so với chỉ khoảng 16 triệu USD cho một chiếc F-16 (thời giá 1998). Nguồn ảnh: Sina. Việc chuyển giao quá nhiều công nghệ thuộc vào hàng bí mật trên chiếc F-16 cho Nhật Bản đã trở thành chủ đề gây tranh cãi rất lớn ở Mỹ trong một thời gian dài, tuy nhiên cuối cùng phía Mỹ vẫn chấp nhận tiếp tục dự án kèm theo các điều khoản chuyển giao công nghệ như thủa thuận ban đầu cho phía Nhật. Nguồn ảnh: Sina. Việc được chuyển giao nhiều công nghệ hiện đại thuộc vào hàng bí mật trên chiếc F-16 cho Nhật Bản đã giúp nước này tiết kiệm được rất nhiều chi phí nghiên cứu mà vẫn có được đầy đủ những công nghệ thuộc vào hàng tiên tiến nhất thời bấy giờ ví dụ như vật liệu composite kiểu mới nhẹ hơn, rada phase-array đời mới có độ nhạy cao hơn,... giúp Nhật có thể phát triển các loại vũ khí khác tương tự hoặc dùng trong các ngành công nghiệp chế tạo dân sự. Nguồn ảnh: Sina. Ban đầu, phía Nhật dự tính sẽ sản xuất khoảng 130 chiếc để thay thế cho các chiến đấu cơ F-1 hiện đã quá lỗi thời của nước này, tuy nhiên do giá thành của mỗi chiếc tiêm kích F-2 là quá cao và quá trình chế tạo gặp nhiều trở ngại nhất là trong việc chế tạo phần khung vỏ bằng vật liệu mới đã khiến chính phủ Nhật Bản quyết định cắt giảm số lượng đặt hàng xuống còn 98 chiếc vào năm 2004. Nguồn ảnh: Sina. Các thông số kỹ thuật của chiến đấu cơ F-2 Nhật Bản có phần nhỉnh hơn so với mẫu F-16 của Mỹ. Cụ thể, trọng lượng cất cánh tối đa của F-2 lên tới 22,1 tấn (của F-16 là 19,2 tấn) tốc độ tối đa của F-2 lên tới mach 2.0 (của F-2 chỉ khoảng Mach 1,8) và trần bay của F-2 lên tới 18.000 mét trong khi của F-16 chỉ là 15.000 mét. Nguồn ảnh: Sina. Cũng giống với F-16, chiến đấu cơ F-2 của Nhật Bản có 11 giá treo vũ khí dưới bụng và cánh máy bay cho phép nó mang theo khoảng 7,2 tấn vũ khí, tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng lượng vũ khí F-2 có thể mang theo sẽ lớn hơn ít nhất 10% so với F-16 vì trọng lượng cất cánh tối đa của F-2 lớn hơn tới 15% so với chiếc F-16. Nguồn ảnh: Airliners. Ngoài hệ thống giá treo vũ khí, chiến đấu cơ F-2 còn được trang bị một súng 20 mm làm vũ khí phụ. Nguồn ảnh: Sina. Hệ thống radar trên chiéc máy bay này cũng do Mitsubishi tự sản xuất, đây là hệ thống radar quét mảng hiện đại bậc nhất thế giới khi được áp dụng trên chiếc F-16. Hệ thống radar này có tầm phủ rộng, chịu được áp chế và gây nhiễu điện tử ở cường độ mạnh nhưng lại có một điểm yếu khá lớn đó là chỉ phủ 120 độ phía trước mũi máy bay chứ không bao quát được 360 độ. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại, quá trình sản xuất các chiến đấu cơ F-2 của Nhật Bản đã kết thúc từ năm 2011. Ngoài 94 chiếc F-2 tiêu chuẩn, Nhật Bản còn có 4 chiếc bản thử nghiệm được đánh giá là "có khả năng chiến đấu tương đối" so với các phiên bản tiêu chuẩn được sản xuất hàng loạt. Nguồn ảnh: Jetphotos.