Mauser C96: "Cha đẻ" của mọi dòng súng ngắn hiện đại

Năm 1896, người Đức cho ra đời dòng súng ngắn Mauser C96 mẫu súng ngắn bán tự động đầu tiên trên thế giới. Và ở thời điểm Mauser C96 xuất hiện nó gần như là một tượng đài bất bại, làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về sức mạnh của một khẩu súng ngắn. Nguồn ảnh: Finder. Mauser C96 được thiết kế để sử dụng được nhiều cỡ đạn khác nhau, thậm chí nó còn có phiên bản sử dụng cỡ đạn 7,63x25mm Mauser cực độc, cho phép khẩu súng này hoạt động như một khẩu súng trường thu nhỏ với cơ số đạn lớn hơn. Nguồn ảnh: Wiki. Phần lớn những khẩu Mauser C96 đều sử dụng cỡ đạn súng ngắn phổ biến thời bấy giờ như 9x19 mm, .45 ACP và 8mm. Khẩu súng ngắn này có chiều dài và trọng lượng phụ thuộc vào từng phiên bản với cỡ đạn khác nhau, phổ biến nhất là loại 9mm với trọng lượng rỗng khoảng 1130 gram và có chiều dài nòng 99 mm. Nguồn ảnh: Pinterest. Súng có cơ chế trích khí ngắn, khóa nòng đôi, điều này cho phép Mauser C96 bắn với tốc độ rất nhanh, thậm chí là liên thanh. Do là một khẩu súng ngắn có cỡ đạn và chiều dài nòng khá ngắn nên độ giật của Mauser C96 là không đáng kể kể cả ở chế độ bắn liên thanh. Nguồn ảnh: High. Gia tốc đầu nòng của Mauser C96 vào khoảng 425 mét trên giây, khẩu súng này cho tầm bắn tối đa lên tới 200 mét và tầm bắn hiệu quả vào khoảng 100 mét, tương tự với các loại tiểu liên hiện đại thời nay. Nguồn ảnh: Wiki. Điểm hạn chế của Mauser C96 đó chính là nó có cơ chế nạp đạn cực kỳ nguy hiểm, khi rút vỉ đạn ra khỏi khay, chốt khóa nòng sẽ ngay lập tức nảy về vị trí đóng và xạ thủ có nguy cơ bị kẹp ngón tay nếu không chú ý. Nguồn ảnh: Giphy. Ngoài ra, Mauser C96 còn có thiết kế khá phức tạp dẫn tới việc khẩu súng này cần được bảo quản tốt, chỉ cần một chút bụi bẩn hoặc nước lọt vào bên trong súng, súng sẽ có nguy cơ dừng hoạt động ngay lập tức do kẹt đạn hoặc thậm chí là kẹt cò. Nguồn ảnh: Wall. Do có tầm bắn xa, khẩu Mauser C96 được chế thêm đủ mọi loại phụ kiện để phục vụ cho mục đích bắn tỉa. Đây cũng là mẫu súng xuất hiện rất nhiều trong cuộc Nội chiến Trung Quốc giai đoạn những năm trước Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: Sling. Ngày nay, Mauser C96 vẫn được các nhà sưu tầm súng săn đón với mức giá cho mỗi khẩu còn hoạt động được có thể lên đến hàng ngàn USD, giống với mọi khẩu súng Đức khác, khẩu Mauser C96 hoàn toàn có thể hoạt động tốt sau hàng trăm năm kể từ khi ra đời. Khẩu Mauser C96 cuối cùng được sản xuất vào năm 1937, trước khi Chiến tranh Thế giới thứ hai nổ ra hai năm. Nguồn ảnh: Youtube.

Năm 1896, người Đức cho ra đời dòng súng ngắn Mauser C96 mẫu súng ngắn bán tự động đầu tiên trên thế giới. Và ở thời điểm Mauser C96 xuất hiện nó gần như là một tượng đài bất bại, làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về sức mạnh của một khẩu súng ngắn. Nguồn ảnh: Finder. Mauser C96 được thiết kế để sử dụng được nhiều cỡ đạn khác nhau, thậm chí nó còn có phiên bản sử dụng cỡ đạn 7,63x25mm Mauser cực độc, cho phép khẩu súng này hoạt động như một khẩu súng trường thu nhỏ với cơ số đạn lớn hơn. Nguồn ảnh: Wiki. Phần lớn những khẩu Mauser C96 đều sử dụng cỡ đạn súng ngắn phổ biến thời bấy giờ như 9x19 mm, .45 ACP và 8mm. Khẩu súng ngắn này có chiều dài và trọng lượng phụ thuộc vào từng phiên bản với cỡ đạn khác nhau, phổ biến nhất là loại 9mm với trọng lượng rỗng khoảng 1130 gram và có chiều dài nòng 99 mm. Nguồn ảnh: Pinterest. Súng có cơ chế trích khí ngắn, khóa nòng đôi, điều này cho phép Mauser C96 bắn với tốc độ rất nhanh, thậm chí là liên thanh. Do là một khẩu súng ngắn có cỡ đạn và chiều dài nòng khá ngắn nên độ giật của Mauser C96 là không đáng kể kể cả ở chế độ bắn liên thanh. Nguồn ảnh: High. Gia tốc đầu nòng của Mauser C96 vào khoảng 425 mét trên giây, khẩu súng này cho tầm bắn tối đa lên tới 200 mét và tầm bắn hiệu quả vào khoảng 100 mét, tương tự với các loại tiểu liên hiện đại thời nay. Nguồn ảnh: Wiki. Điểm hạn chế của Mauser C96 đó chính là nó có cơ chế nạp đạn cực kỳ nguy hiểm, khi rút vỉ đạn ra khỏi khay, chốt khóa nòng sẽ ngay lập tức nảy về vị trí đóng và xạ thủ có nguy cơ bị kẹp ngón tay nếu không chú ý. Nguồn ảnh: Giphy. Ngoài ra, Mauser C96 còn có thiết kế khá phức tạp dẫn tới việc khẩu súng này cần được bảo quản tốt, chỉ cần một chút bụi bẩn hoặc nước lọt vào bên trong súng, súng sẽ có nguy cơ dừng hoạt động ngay lập tức do kẹt đạn hoặc thậm chí là kẹt cò. Nguồn ảnh: Wall. Do có tầm bắn xa, khẩu Mauser C96 được chế thêm đủ mọi loại phụ kiện để phục vụ cho mục đích bắn tỉa. Đây cũng là mẫu súng xuất hiện rất nhiều trong cuộc Nội chiến Trung Quốc giai đoạn những năm trước Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: Sling. Ngày nay, Mauser C96 vẫn được các nhà sưu tầm súng săn đón với mức giá cho mỗi khẩu còn hoạt động được có thể lên đến hàng ngàn USD, giống với mọi khẩu súng Đức khác, khẩu Mauser C96 hoàn toàn có thể hoạt động tốt sau hàng trăm năm kể từ khi ra đời. Khẩu Mauser C96 cuối cùng được sản xuất vào năm 1937, trước khi Chiến tranh Thế giới thứ hai nổ ra hai năm. Nguồn ảnh: Youtube.