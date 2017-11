Mật vụ Nga: Lịch sự gấp nhiều lần Mật vụ Mỹ

Và một trong những món "đồ chơi" mà Mật vụ Nga yêu thích có tên là "Hộ tống" một loại vũ khí đặc biệt bao gồm một khẩu súng trường tấn công AKS-74U nhỏ gọn được ngụy trang trong một vali xách tay. Nguồn ảnh: Citizens Súng trường tấn AKS-74U từ lâu đã được biết tới như vũ khí phòng thân của các đơn vị đặc nhiệm Nga và cả cơ quan mật vụ. Nó thường xuất hiện bên cạnh các yếu nhân của Nga bằng nhiều cách khác nhau, trong đó phổ biến nhất vẫn qua hình dáng một chiếc vali hết sức sang trọng. Nguồn ảnh: Firearm. Khẩu AKS-74U sẽ được để bên trong vali một cách gọn gàng với băng đạn và chốt an toàn mở sẵn, phần quai xách của vali sẽ được gắn trực tiếp vào súng và có một chốt để bật tung chiếc vali ra. Nguồn ảnh: Firearm. AKS-74U là một biến thể thu gọn của súng trường tấn công AK-74 do Liên Xô phát triển trước đây, nó được thiết kế dành cho các nhiệm vụ đặc biệt và được biên chế cho các đơn vị tác chiến đặc biệt của Liên Xô, bên cạnh đó cũng có cả lực lượng an ninh. Nguồn ảnh: tumblr. AKS-74U nặng chỉ 2,7 kg, dài 735 mm khi mở báng và 490 mm khi gấp báng, với nòng dài 210 mm. Đây là một thiết kế khá nhỏ gọn so với những mẫu carbine khác, thậm chí là kích thước chỉ nhỉnh hơn một chút so với các súng tiểu liên hiện đại. Nguồn ảnh: tumblr. Qua thực tế sử dụng, AKS-74U đã cho thấy những ưu điểm vượt trội của mình, không chỉ có tốc độ bắn nhanh nó còn có tầm bắn hiệu quả lên đến 500m và phù hợp với mọi đối tượng sử dụng. Nguồn ảnh: tumblr. Nhìn từ bên ngoài, kiểu dáng của chiếc vali này là hoàn toàn bình thường. Loại vũ khí này được ra đời từ năm 1980 để các đặc vụ Liên Xô hoạt động trong thế vận hội Olympics và sau đó đã dần trở thành kiểu ngụy trang phổ biến của đặc vụ KGB và FSB của Nga sau này. Nguồn ảnh: Firearm. Dĩ nhiên để bảo vệ các nhân vật cấp cao trong chính phủ Nga và đặc biệt là Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cần đến những loại vũ khí khác. Nhưng nhìn chung các Mật vụ Nga vẫn hoạt động lịch sự hơn hẳn các đồng nghiệp người Mỹ của mình. Nguồn ảnh: Getty Images. Trải qua thời gian, chiếc vali "Hộ Tống" đã trở nên nổi tiếng thế giới và được các lực lượng đặc biệt khác trên toàn thế giới học tập theo và sáng tạo ra nhiều kiểu ngụy trang vũ khí khác nhau. Trong ảnh là một mẫu vali "Hộ tống" của cơ quan mật vụ Liên Xô trước đây. Nguồn ảnh: Files. Với thiết kế của "Hộ Tống" ngày này nhiều loại súng tiểu liên cỡ nhỏ như UZI hay MP5 cũng được gắn vào các vali ngụy trang, tuy nhiên chúng được cải tiến để tiện lợi hơn khi có khả năng khai hỏa ngay từ bên trong vali mà không cần phải bỏ ra ngoài. Nguồn ảnh: Websta. Cơ chế bắn từ bên trong vali của khẩu MP5, đặc vụ sẽ không cần phải rút hẳn súng ra mà vẫn có được hỏa lực áp chế đối phương. Nguồn ảnh: Gifin.

